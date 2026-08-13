Endúlzate Perú: Amazonas reúne a productores y expertos en el II Festival de la Miel 2026

Un productor apícola, ataviado con vestimenta tradicional, exhibe un frasco de miel Kamia en el II Festival de la Miel Amazonas 2026 en Perú. (Agencia Andina/FB: Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas)

Guardar

La Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM) es escenario del Salón y II Festival de la Miel Amazonas 2026 “Endúlzate Perú”, encuentro que busca poner en valor la producción apícola de la región y fortalecer una actividad vinculada con la biodiversidad, la agricultura y el desarrollo económico de las familias productoras.

La actividad reúne a productores apícolas, emprendedores, investigadores, estudiantes y representantes de instituciones públicas y privadas, quienes participan en espacios de aprendizaje, promoción, innovación e intercambio de experiencias relacionados con la producción y comercialización de la miel de Amazonas, informó Andina Noticias.

PUBLICIDAD

Puestos con frascos de miel, figuras de abejas y girasoles de tejido se exhiben en el II Festival de la Miel Amazonas 2026 “Endúlzate Perú” en la UNTRM. (Agencia Andina/FB: Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas)

Festival busca impulsar la apicultura sostenible

Uno de los objetivos del festival es fortalecer las capacidades de los productores y generar mejores oportunidades para la comercialización de la miel amazónica. La iniciativa también promueve prácticas de apicultura sostenible y resalta la importancia de esta actividad para el desarrollo regional.

El encuentro pone especial énfasis en el papel de las abejas en la conservación de los ecosistemas y la polinización de los cultivos. De esta manera, la actividad busca promover el valor de los productos derivados de la colmena y contribuir al desarrollo de una producción apícola con mayores oportunidades de crecimiento.

Una muestra de miel de Amazonas se exhibe en estantes de madera con forma hexagonal, durante el Salón y II Festival de la Miel Amazonas 2026 en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. (Agencia Andina/FB: Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas)

Concurso, feria y espacios de capacitación

La programación del II Festival de la Miel Amazonas 2026 incluye diversas actividades dirigidas tanto a productores como al público interesado. Entre ellas se encuentran el Salón de la Miel, un concurso de mieles, una feria de productos apícolas, foros especializados, catas y capacitaciones.

PUBLICIDAD

Estos espacios permitirán conocer la diversidad de la producción apícola de Amazonas y facilitarán el intercambio de experiencias entre productores, especialistas y otros participantes. Asimismo, el evento busca generar nuevas oportunidades de articulación comercial y cooperación para el sector, de acuerdo con Andina Noticias.

Una productora apícola sostiene un frasco de miel "Reina de Karajía" de un kilogramo en el II Festival de la Miel Amazonas 2026 en la UNTRM. (Agencia Andina/FB: Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas)

UNTRM impulsa investigación sobre las abejas

En el marco del festival, la UNTRM también destaca el trabajo de su Centro de Investigación de Abejas de la Amazonía, dedicado a generar conocimiento y soluciones orientadas al fortalecimiento de la actividad apícola regional.

Las investigaciones desarrolladas por este centro abarcan áreas como biodiversidad, sanidad apícola, genética, calidad de la miel y desarrollo tecnológico. Estos estudios buscan contribuir a mejorar los procesos productivos y abrir nuevas posibilidades para los productores de la región.

PUBLICIDAD

Con el desarrollo del II Festival de la Miel Amazonas 2026 “Endúlzate Perú”, la universidad reafirma su participación en iniciativas vinculadas con el desarrollo regional y la innovación. A su vez, el encuentro busca contribuir a posicionar a Amazonas como un territorio con potencial para desarrollar una apicultura sostenible, innovadora y competitiva.

Una mujer promociona un frasco de miel y una barra de chocolate de la marca Kelfa durante el Salón y II Festival de la Miel Amazonas 2026 en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. (Agencia Andina/FB: Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas)