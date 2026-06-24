Paolo Guerrero lanzó firme opinión sobre la llegada de Gianluca Lapadula a Universitario: “Que vuelva a la selección peruana”

Paolo Guerrero lanzó firme opinión sobre la llegada de Gianluca Lapadula a Universitario.

La llegada de Gianluca Lapadula a Universitario de Deportes ha provocado una ola de expectativa en la Liga 1. Aunque su último paso por Italia mostró una curva descendente, el crédito que ganó con la selección peruana sigue vigente en la memoria de los hinchas.

El fichaje de ‘Lapa’ supone su primer desafío profesional en territorio ‘incaico’ y representa un golpe de efecto para la ‘U’, que busca revertir la discreta imagen del plantel tras ceder el Torneo Apertura a Alianza Lima.

Justamente, las palabras de Paolo Guerrero no tardaron en llegar. Consultado sobre este acontecimiento para Fútbol en América, respondió con diplomacia: “Muy bien, lo mejor y muchos éxitos para ‘Lapa’. Ojalá que pueda hacer todo bien y que vuelva a estar en la selección porque es un jugador importante”.

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Al ser interrogado sobre si la incorporación del artillero de 36 años al cuadro ‘crema’ representa una preocupación para él como referente del elenco ‘blanquiazul’, el ‘Depredador’ fue tajante: “No me preocupa”.

El delantero de Alianza Lima habló del fichaje del 'Bambino' por la 'U'. (Video: Fútbol en América)

Ahora, el reencuentro entre ambos atacantes tendría lugar el sábado 12 de setiembre en el estadio Alejandro Villanueva, escenario de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. Universitario y Alianza Lima se medirán en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la temporada, con sus dos máximos referentes ofensivos en las filas rivales.

Durante su etapa en la selección peruana, Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula coincidieron en nueve partidos entre 2021 y 2025. En ese período, compartieron no solo el vestuario, sino también la presión y la responsabilidad de cargar con el ataque de la ‘bicolor’. Este antecedente añade un matiz especial al enfrentamiento que se avecina por la Liga 1 que sería determinante en la lucha por el título nacional.

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A nivel individual, la llegada de Lapadula se percibe como una gran oportunidad para relanzar su carrera y aspirar a una nueva convocatoria en la ‘blanquirroja’, considerando que la última temporada descendió con Spezia Calcio a la Serie C. La expectativa es que su rendimiento en Universitario le abra la puerta de regreso, respaldado por el reconocimiento de colegas como Guerrero, quien lo destaca como pieza fundamental para el combinado patrio.

Gianluca Lapadula celebró con Paolo Guerrero su gol en Perú vs República Dominicana. - créditos: FPF

La charla entre Antonio García Pye y Gianluca Lapadula para su llegada a Universitario

El proceso que terminó con Gianluca Lapadula en Universitario comenzó mucho antes de las negociaciones formales. Antonio García Pye, gerente deportivo del club, tuvo un rol clave en el desenlace. Durante su etapa en la Federación Peruana de Fútbol, el directivo facilitó la obtención del DNI peruano para el jugador y fue responsable de su integración a la selección peruana en 2020.

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En una conversación que hoy adquiere tintes premonitorios, según el periodista Gustavo Peralta, García Pye le dijo a Lapadula: “Tú tienes que jugar en Universitario, tú eres un delantero para el estilo ‘U’. Tú eres un delantero hecho y derecho completamente para Universitario”.

El propio Lapadula reconoció que su decisión estuvo marcada por motivos personales y familiares, lo que terminó inclinando la balanza a favor del conjunto ‘merengue’. En una publicación en Instagram, el delantero acompañó la frase “una decisión de familia” con una imagen junto a sus seres queridos, subrayando el peso de este aspecto en su elección.

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El entrenador Héctor Cúper también influyó decisivamente en el fichaje. Según Peralta, el técnico argentino ya tenía mapeado el perfil de Lapadula y realizó averiguaciones directas sobre su estado físico y profesionalismo en Italia. En esa línea y satisfecho con los informes, impulsó el contrato por un año y medio, convencido de que el delantero podía aportar al proyecto deportivo de la institución.