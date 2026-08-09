Tragedia en la Carretera Central: tres muertos y dos heridos tras caída de auto al río Mantaro en Junín

Tres fallecidos y dos heridos a causa de accidente en la Carretera Central.

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El tránsito por la Carretera Central se vio interrumpido la tarde de este sábado 8 de agosto tras el despiste y caída de un automóvil colectivo a las aguas del río Mantaro, en la provincia de Jauja, región Junín.

El hecho ocurrió cerca de las 13:30 horas, a la altura del anexo de Acaya, en el distrito de Curicaca, cuando el vehículo, que partió desde Huaycán (Lima) rumbo a Jauja y Huancayo, perdió el control y terminó sumergido en el caudal.

Según información recopilada en el lugar, en el auto Toyota Corolla viajaban seis personas. Tras el accidente, los primeros en llegar a la escena fueron conductores que transitaban por la zona y pobladores locales, quienes lograron rescatar a dos ocupantes con vida: Lucio Luis Huacho Malpartida (24) y Anderson Mauricio Malpartida (32). Ambos presentaban lesiones y recibieron atención inmediata, según reportes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

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La magnitud del accidente generó alarma entre quienes circulaban por la carretera, mientras familiares y vecinos de la zona se acercaron para colaborar en las labores de rescate. Testigos relataron que el automóvil fue arrastrado varios metros por la corriente, lo que dificultó la ubicación de los demás ocupantes.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades confirmaron el hallazgo de tres personas fallecidas. Sus identidades no habían sido difundidas oficialmente, mientras que se mantenía la búsqueda de al menos un pasajero que, según algunos testigos, habría quedado atrapado en la unidad sumergida.

Tres fallecidos y dos heridos a causa de accidente en la Carretera Central.

Operativo de rescate y búsqueda de desaparecidos en el río Mantaro

Tras el despiste del vehículo, las labores de rescate se activaron de inmediato en el sector de Acaya, coordinadas por la Policía Nacional y equipos de emergencia locales. Vecinos y conductores colaboraron en el rescate de los sobrevivientes y en la localización de las víctimas, mientras la corriente del río Mantaro representaba un desafío para las brigadas.

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Según los primeros reportes, el automóvil perdió el control en una curva del tramo conocido como Matachico, donde la vía se encuentra próxima al río. El caudal arrastró tanto la unidad como a algunos de sus ocupantes, complicando las tareas de rescate.

Las fuentes policiales informaron que, además de los dos heridos trasladados a centros de salud, se mantiene la búsqueda de pasajeros que podrían haber sido llevados por la corriente o estar atrapados dentro del vehículo.

“El rescate continúa y se han sumado más unidades especializadas para rastrear la zona aguas abajo”, explicó uno de los agentes presentes en el operativo.

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Familiares de los pasajeros y vecinos de Curicaca permanecen en el lugar, a la espera de información sobre el paradero de los desaparecidos. Las autoridades pidieron a la población mantenerse alejada de las orillas para evitar accidentes adicionales y facilitar el trabajo de los rescatistas.