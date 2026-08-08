‘La Bella Luz’ reaparece en Tarapoto: críticas en redes, lágrimas de las cantantes y sus primeras palabras: “La música no se puede manchar por la culpa de uno”

El regreso de la agrupación generó aplausos entre los asistentes y controversia en redes sociales por la rápida reaparición tras el escándalo. Tiktok

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La agrupación La Bella Luz volvió a los escenarios en medio de la polémica, tras el escándalo por denuncias internas y la reciente suspensión temporal de sus presentaciones. La cita fue en Tarapoto, donde la orquesta actuó en el aniversario número 244 de la ciudad. El regreso generó expectativa, ovaciones en el recinto y, al mismo tiempo, una ola de cuestionamientos en redes sociales por la decisión de seguir adelante con sus conciertos.

La llegada del grupo estuvo encabezada por Óscar Junior Custodio, hijo del propietario de la orquesta, quien asumió la vocería en ausencia de sus padres. Custodio explicó a medios locales, como Weekend Tarapoto, la razón detrás de la reaparición. “Hoy día hemos venido porque mucha gente nos ha estado escribiendo, nos ha estado llamando, diciendo que vengamos, que vengamos. Y bueno, aquí estamos para celebrar los 244 aniversarios de mi linda gente de Tarapoto”, afirmó el joven cantante, resaltando que la presentación respondía al pedido de los seguidores y a un contrato firmado hace seis meses.

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“Las cosas tienen que cambiar”

Durante la noche, el animador de La Bella Luz dirigió unas palabras al público que reflejaron el ambiente de tensión y sensibilidad que rodea a la agrupación. “Por recibirnos con ese amor, con gratitud. Teníamos ese contrato ya hace seis meses. Saben de todo lo que estamos pasando. Para nosotros es difícil, señores, pero la música no se puede manchar por la culpa de uno”, expresó ante la ovación de los asistentes.

El animador insistió en que la agrupación buscaba ofrecer un espectáculo único y agradeció el cariño recibido. “Las cosas tienen que cambiar, señores, para mejor, porque todos tenemos una madre, tenemos hija, tenemos siempre una mujer en casa. De verdad, gracias por tanto amor”.

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La orquesta de cumbia La Bella Luz ofreció un concierto en Tarapoto, agradeciendo a su público por el apoyo - TikTok @liselatapu @luuwhite2

Cantantes no contuvieron el llanto

El ambiente emocional se trasladó al escenario cuando Ariana Gonzáles y Anely Dávila, dos de las integrantes principales, rompieron en llanto durante la presentación. Las imágenes de ambas artistas visiblemente afectadas se viralizaron en redes sociales y dividieron opiniones. Mientras parte del público presente les brindó respaldo y apoyo, los usuarios en internet lanzaron críticas contundentes. “La víctima es Naldy no ellas”, “Ayer lloraban y hoy cantan, lavada de cara, falta de empatía”, “Qué irresponsables pueden ser los dueños, cómo las exponen a las chicas”, fueron algunos de los comentarios que circularon en plataformas como Facebook y X.

El regreso de La Bella Luz se produjo apenas un día después de que la agrupación anunciara la suspensión de sus actividades a raíz de la crisis desatada por las denuncias de acoso y el pronunciamiento público de Naldy Saldaña, excantante del grupo. La rapidez con la que retornaron a los escenarios fue uno de los principales motivos de las críticas, especialmente en un contexto donde la opinión pública sigue atenta a las reacciones y medidas internas tras el escándalo.

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Integrantes de La Bella Luz se emocionan en el escenario de Tarapoto ante la ovación de un público que llenó el recinto. Tiktok/ IG

Óscar Junior defiende a La Bella Luz

Por su parte, Óscar Junior Custodio defendió la decisión de continuar con las presentaciones y pidió al público comprensión y respaldo para los integrantes actuales. “Por una persona que comete el error, no vamos a pagar todos nosotros. Solamente decirles a todos ustedes que nos sigan apoyando y nosotros vamos a seguirlos entusiasmando para cumplir con el deber de conocernos, alguna vez tomarnos fotos y que gocen con la música de la orquesta ‘La Bella Luz’”, manifestó.

La exposición pública de las integrantes y el peso de la polémica se hicieron evidentes tanto en el escenario como en el ambiente digital. Aunque la ovación en Tarapoto fue notoria, la reacción en redes sociales mostró un clima de desconfianza y reproche hacia la agrupación. Diversos mensajes apuntaron a la falta de empatía y la decisión de reanudar actividades sin un pronunciamiento más contundente sobre las denuncias.

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A pesar de la controversia, el espectáculo continuó con la interpretación de clásicos del repertorio de La Bella Luz y la promesa de ofrecer una noche inolvidable para el público local, el cual no dudó en compartir los videos a través de las diferentes redes sociales. El material dejó ver la emoción de los fans en un recinto completamente lleno.

La Bella Luz volvió a Tarapoto para presentarse en el 244° aniversario de la ciudad menos de 24 horas después de anunciar la suspensión de sus shows.