Al menos dos fallecidos deja balacera contra un grupo de hombres que bebían alcohol frente a un polideportivo en Trujillo

Una cámara de seguridad graba la escena de una balacera que dejó al menos dos fallecidos y tres heridos en Alto Salaverry, Trujillo. (Foto: RPP Noticias)

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Una balacera registrada en Alto Salaverry, Trujillo, dejó al menos dos personas fallecidas y tres heridas, según información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP) a RPP. El ataque ocurrió frente a un polideportivo, donde un grupo de hombres permanecía reunido en la vía pública.

Las primeras versiones difundidas tras el crimen manejaron una cifra mayor de víctimas mortales. Medios locales como Sol TV y Exitosa reportaron de manera preliminar tres fallecidos y dos heridos. La diferencia en los reportes mantiene pendiente la confirmación oficial sobre el número exacto de víctimas.

El ataque ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes muestran la llegada de dos sujetos que dispararon contra el grupo antes de escapar del lugar. La Policía inició las diligencias para identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen.

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Un grupo de hombres fue atacado a balazos a plena luz del día en Alto Salaverry, Trujillo. El hecho dejó, de manera preliminar, al menos dos personas fallecidas y otras heridas. La Policía investiga el ataque y busca identificar a los responsables. Fuente: Exitosa

Cámaras captaron el ataque de dos sicarios en Alto Salaverry

De acuerdo con la información difundida por RPP, las víctimas se encontraban conversando y consumiendo bebidas en el exterior de una licorería, frente a un polideportivo de Alto Salaverry. Los hombres permanecían sentados en sillas de plástico cuando fueron sorprendidos por los atacantes.

Las cámaras de seguridad captaron la llegada de un primer sujeto, quien se acercó al grupo y comenzó a disparar. Según las imágenes difundidas por el medio, el hombre llevaba short y gorra negra y cubría parcialmente su rostro con la prenda que vestía. Tras efectuar los disparos, permaneció unos instantes en el lugar.

Segundos después apareció un segundo atacante, también con el rostro parcialmente cubierto. Este sujeto realizó más disparos contra el grupo antes de escapar junto al primer implicado. La escena quedó registrada por las cámaras de seguridad, material que ahora forma parte de las diligencias policiales.

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Ataque dejó al menos dos fallecidos y tres heridos

La PNP informó a RPP que el ataque dejó dos personas fallecidas y tres heridas. Los afectados recibieron atención luego de la balacera, mientras agentes policiales llegaron hasta la zona para asegurar el lugar y comenzar con las primeras diligencias.

Sin embargo, las primeras informaciones difundidas por medios de comunicación de La Libertad reportaron tres fallecidos. Sol TV señaló que tres personas murieron y otras dos resultaron heridas, mientras que Exitosa también manejó inicialmente esa cifra de víctimas.

Agentes de la Policía Nacional del Perú y personal forense trabajan en la escena de una balacera que dejó dos muertos y tres heridos en Alto Salaverry, Trujillo. (Composición: Infobae Perú / Walter Chinchay Carbajal )

Ante esta diferencia, la cifra de fallecidos permanece sujeta a confirmación oficial. La identidad de las víctimas y la situación de los heridos también deberán ser precisadas por las autoridades conforme avancen las diligencias. Por el momento, el reporte policial recogido por RPP establece dos muertos y tres heridos.

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Policía busca identificar a los responsables del crimen

Después del ataque, agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron a Alto Salaverry para recoger evidencias y reconstruir la secuencia de los hechos. Las imágenes de las cámaras de seguridad serán uno de los elementos utilizados para intentar identificar a los dos sujetos que participaron en la balacera.

RPP informó que la Policía puso en marcha un plan cerco para tratar de ubicar y capturar a los responsables. Los investigadores también deberán determinar cómo llegaron los atacantes hasta el lugar, por dónde escaparon y si contaron con apoyo de otras personas.

El móvil del ataque en Trujillo todavía permanece bajo investigación. El crimen vuelve a generar preocupación entre los vecinos de Alto Salaverry y se suma a la ola de violencia registrada en La Libertad. Según cifras citadas por RPP, en lo que va del año se contabilizan al menos 140 homicidios en la región, frente a los 160 registrados durante el mismo periodo del año pasado.

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