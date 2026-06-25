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Se reveló el número que usará Gianluca Lapadula en Universitario: ¿Llevará la ‘9′?

El ‘Bambino’ respondió si tendrá el dorsal de Lolo Fernández en la espalda durante el Torneo Clausura 2026

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Se reveló el número que usará Gianluca Lapadula en Universitario: ¿Llevará la ‘9′?
Se reveló el número que usará Gianluca Lapadula en Universitario: ¿Llevará la ‘9′?

Gianluca Lapadula se ha convertido en el fichaje más destacado del segundo mercado de pases, generando gran expectativa entre los aficionados de Universitario de Deportes. El ‘Bambino’ llega al fútbol peruano para disputar la Liga 1 por primera vez en su carrera, lo que ha despertado el interés por conocer todos los detalles de su incorporación, incluido el número que lucirá en el Torneo Clausura 2026.

En una reciente entrevista para UniversiRadio, el programa oficial de YouTube del club, Lapadula fue consultado sobre el dorsal que utilizará y la posibilidad de portar la histórica ‘9’ de Lolo Fernández. ‘Lapagol’ respondió: “No voy a usar la 9, por el respeto a Lolo Fernández, no podría hacer algo así, sé que está retirada”. Y agregó: “Estoy pensando en algo”, dejando abierta la incógnita sobre su elección.

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Más tarde, el jueves 25 de junio, Universitario actualizó su plantilla en el sitio web oficial y confirmó que Lapadula llevará la camiseta número 18.

Esta elección podría estar relacionada con la suma de dos nueves, aunque el delantero no cuenta con un dorsal fijo a lo largo de su trayectoria. En la selección peruana ha utilizado la 14, y en su último club, Spezia, sorprendió llevando la 10. Ahora, en Universitario, será el 18 quien busque dejar su huella en el ataque ‘crema’.

Gianluca Lapadula utilizará la camiseta 18 en Universitario.
Gianluca Lapadula utilizará la camiseta 18 en Universitario.

Los delanteros de Universitario para el Torneo Clausura 2026

Universitario afrontará el Torneo Clausura con una ofensiva reforzada y varias opciones de peso en el ataque. La llegada de Gianluca Lapadula representa el principal refuerzo del equipo, aportando jerarquía y capacidad goleadora al plantel dirigido por Héctor Cúper. El delantero ítalo-peruano se perfila como pieza clave para cambiar la imagen tras un primer semestre irregular.

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Junto a Lapadula, la ‘U’ contará con José Rivera, quien se mantiene como una alternativa importante en la delantera. Además, el técnico argentino tendrá a disposición a Álex Valera, Edison Flores y Lisandro Alzugaray, lo que otorga variantes tácticas y diferentes perfiles en ofensiva para disputar la Liga 1. Con este nuevo panorama, el equipo ‘crema’ buscará construir una de las líneas de ataque más sólidas de la temporada.

Universitario definió el futuro de José Rivera: el ‘Tunche’ se queda en el club tras polémicas.
Universitario definió el futuro de José Rivera: el ‘Tunche’ se queda en el club tras polémicas.

Próximo partido de Universitario

Universitario afrontará su siguiente partido en la Copa de la Liga ante Atlético Grau el viernes 26 de junio a las 18:00 horas en el estadio Monumental de Ate. Para este encuentro, el equipo utilizará una alineación compuesta por futbolistas de la Liga 3 y jóvenes surgidos de las divisiones menores, debido a que el plantel principal continúa enfocado en la preparación para el Torneo Clausura.

Esta estrategia responde al calendario ajustado y al receso por el Mundial, que ha llevado a varios clubes a apostar por sus jugadores de proyección en la Copa de la Liga. El objetivo es brindarles experiencia competitiva y mantener la actividad mientras el primer equipo se encuentra en plena pretemporada.

El regreso oficial del plantel profesional de la ‘U’ será en el arranque del Torneo Clausura, cuando visite a ADT el sábado 18 de julio a las 13:15 horas en el estadio Unión Tarma. Con el equipo principal, Universitario buscará revertir el desempeño del primer semestre y pelear por el título nacional.

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