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Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos en la fecha 4 del Torneo Clausura y Acumulada

El calendario de la jornada trae enfrentamientos directos entre aspirantes al título y equipos en apuros, en un fin de semana que puede redefinir pelea por el campeonato peruano

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 durante la fecha 4 del Torneo Clausura.
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 durante la fecha 4 del Torneo Clausura.
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Entre el jueves 6 y el domingo 9 de agosto, la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se presenta como un punto de quiebre para la temporada. Los equipos llegan al fin de semana con la presión de sumar puntos que serán determinantes, tanto para el desarrollo del Clausura como para la lucha en la tabla acumulada.

Varios partidos serán claves en esta jornada, que no solo tienen implicancia directa en la pelea por los primeros puestos, sino también en la disputa por cupos internacionales y la permanencia.

El duelo entre Alianza Atlético y Cienciano enfrenta a dos equipos con realidades distintas. Los ‘churres’ ha sumado solo una victoria en el Clausura y urge de puntos para salir del fondo. El ‘papá’, en cambio, recuperó la sonrisa tras la victoria en casa ante Universitario de Deportes.

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El viernes, el choque entre la ‘U’ y Sporting Cristal será el centro de atención. Los ‘cremas’ llegan con seis puntos tras dos triunfos y la caída en Cusco, por lo que necesita ganar para no perder el tren de los líderes. Los ‘celestes’, con seis puntos, ha mostrado momentos de buen fútbol y quiere consolidarse en la parte alta.

Por su parte, Sport Boys y Alianza Lima protagonizarán un duelo de historias opuestas. El elenco ‘blanquiazul’ lidera tanto el Clausura como la acumulada, con siete puntos y un presente sólido, mientras que los ‘rosados’ alternan dos triunfos y una derrota, pero busca hacerse fuerte en el Estadio Nacional de Lima para acercarse a los puestos de copas.

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El cierre del domingo enfrentará a Melgar y FC Cajamarca. El ‘rojinegro’ es escolta con siete unidades tras un empate y dos victorias, mientras que el conjunto ‘azul y oro’ ocupa puestos bajos y necesita sumar para no complicarse aún más en la zona baja.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Transcurridas tres fechas, Alianza Lima y Melgar comparten la cima con siete puntos. Les sigue Cusco FC, que acumula también siete puntos pero con mejor diferencia de gol (+5). Equipos como Sporting Cristal, Sport Huancayo y Sport Boys se mantienen expectantes con seis unidades. En la parte baja, ADT, UTC y Cajamarca apenas suman uno, y deberán reaccionar para evitar que la distancia sea irremontable en las próximas jornadas.

Movimientos destacados en esta fecha incluyen el ascenso de Melgar y la caída de Los Chankas. Universitario necesita ganar para no perder contacto con la zona de ‘playoffs’.

Liga 1 2026.
Tabla del Torneo Clausura de Liga 1 2026.

Tabla Acumulada de Liga 1 2026

En la tabla acumulada, Alianza Lima se afirma como líder. Lo sigue Los Chankas, mientras que Cienciano y Melgar ocupan puestos de clasificación a la Copa Libertadores. En la zona de Copa Sudamericana, Universitario aparece quinto, mientras que Cusco FC, Deportivo Garcilaso, Sport Boys y Sporting Cristal luchan por no perder su lugar en la competencia internacional.

En la parte baja, FC Cajamarca y UTC están sumidos en zona de descenso tras 20 partidos, con una diferencia de goles muy negativa y sin reacción en las últimas jornadas.

Liga 1 2026.
Tabla Acumulada de Liga 1 2026.

Resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Jueves 6 de agosto

- Alianza Atlético 1-0 Cienciano (Finalizado)

Viernes 7 de agosto

- Sport Huancayo 1-1 Los Chankas (Finalizado)

- Comerciantes Unidos 3-1 Cusco FC (Finalizado)

- Universitario vs Sporting Cristal (20:30 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Sábado 8 de agosto

- UTC vs ADT (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs Atlético Grau (15:30 horas / estadio complejo deportivo Juan Pablo II / L1 MAX)

- Sport Boys vs Alianza Lima (20:00 horas / Estadio Nacional de Lima / L1 MAX)

Domingo 9 de agosto

- Deportivo Garcilaso vs CD Moquegua (13:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 MAX)

- Melgar vs FC Cajamarca (20:30 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)

La programación de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1
La programación de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

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