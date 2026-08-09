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Golazo de Jostin Alarcón tras dejar en el piso a Esteban Pavez en Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026

El volante amagó con pierna izquierda y definió con derecha para vencer al guardameta Alejandro Duarte y poner el 1-0 en el estadio Nacional de Lima

Revive el emocionante golazo de Justin Alarcón para Sport Boys contra Alianza Lima. Con una frialdad increíble, el jugador rosado se saca de encima al arquero y define para desatar la locura de la hinchada en el Estadio Nacional. - Liga 1
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El sábado 8 de agosto, Sport Boys y Alianza Lima se enfrentaron por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los ‘rosados’ se adelantaron en el marcador con un gol de Jostin Alarcón, quien definió tras un preciso enganche en el estadio Nacional de Lima.

El gol llegó a los 27 minutos. La jugada comenzó con un ataque de Alianza que obligó al arquero Diego Melián a salir del área para despejar con la pierna. En lugar de rechazar largo, el portero entregó el balón a Mathías Llontop, quien controló y filtró un pase preciso por la banda izquierda.

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Luis Urruti recibió el balón, dejó correr la jugada y superó en velocidad al central Renzo Garcés. Hizo una pausa, giró y esperó la llegada de un compañero. Al ver a Jostin Alarcón entrando al área, le cedió el pase.

Alarcón entró con calma, observó la barrida de Esteban Pavez y lo hizo pasar de largo con un amague de pierna izquierda. Tuvo espacio para acomodarse y remató de derecha al segundo palo.

El arquero Alejandro Duarte se estiró, pero no pudo evitar el 1-0 a favor de Sport Boys en el estadio Nacional. La celebración fue inmediata tanto en el campo como en las tribunas, donde la hinchada ‘rosada’ festejó el primer gol del partido.

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Jostin Alarcón marcó su primer gol con el club ‘chalaco’ en la temporada. Hasta el momento, solo había registrado tres asistencias en el Torneo Apertura y una más en el Torneo Clausura.

Jostin Alarcón anotó golazo para el 1-0 de Sport Boys ante Alianza Lima por Torneo Clausura 2026.
Jostin Alarcón anotó golazo para el 1-0 de Sport Boys ante Alianza Lima por Torneo Clausura 2026.

Alianza Lima se vio mermado por la lesión de Marco Huamán

Pablo Guede se vio obligado a realizar un cambio en el primer tiempo del encuentro entre Alianza Lima y Sport Boys. Marco Huamán sufrió una lesión tras un pisotón de Luciano Nequecaur, quien le dobló el tobillo.

Huamán no logró reincorporarse y el cuerpo médico ingresó para asistirlo. Finalmente, abandonó el campo sin poder apoyar la pierna y Guede dispuso el ingreso de Nicolás Díaz, reciente refuerzo que ya había debutado en la jornada anterior.

El árbitro Bruno Pérez sancionó la acción con tarjeta amarilla para Nequecaur y no recibió indicaciones del VAR para revisar la jugada o considerar una posible expulsión.

Alianza Lima sintió el impacto de este cambio temprano, especialmente en el sector ofensivo. Huamán suele sumarse al ataque con frecuencia, a diferencia de Díaz, quien se caracteriza por su perfil más defensivo.

Marco Huamán rompe en llanto tras entrada de Luciano Nequecaur. - Crédito: L1MAX
Marco Huamán rompe en llanto tras entrada de Luciano Nequecaur. - Crédito: L1MAX

¿Cómo van en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026?

Con el 1-0 parcial, Sport Boys asumía el primer lugar del Torneo Clausura 2026 con 9 puntos, por encima de Alianza Lima, que llegaba a este partido con 7 unidades.

Además, este resultado ubicaba a los ‘rosados’ en zona de clasificación a la Copa Sudamericana en la tabla acumulada de la Liga 1. A pesar de la caída, el cuadro ‘blanquiazul’ mantendría el liderazgo en la clasificación general.

Próximo partido de Sport Boys

Sport Boys enfrentará como visitante a CD Moquegua por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará el domingo 16 de agosto a las 13:15 en el estadio 25 de Noviembre.

Próximo partido de Alianza Lima

Por su parte, Alianza Lima recibirá a UTC en la próxima jornada del torneo local. El partido está programado para el sábado 15 de agosto a las 19:30 horas de Perú en el estadio Alejandro Villanueva.

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