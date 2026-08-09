Golazo de Jostin Alarcón tras dejar en el piso a Esteban Pavez en Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026

Revive el emocionante golazo de Justin Alarcón para Sport Boys contra Alianza Lima. Con una frialdad increíble, el jugador rosado se saca de encima al arquero y define para desatar la locura de la hinchada en el Estadio Nacional. - Liga 1

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El sábado 8 de agosto, Sport Boys y Alianza Lima se enfrentaron por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los ‘rosados’ se adelantaron en el marcador con un gol de Jostin Alarcón, quien definió tras un preciso enganche en el estadio Nacional de Lima.

El gol llegó a los 27 minutos. La jugada comenzó con un ataque de Alianza que obligó al arquero Diego Melián a salir del área para despejar con la pierna. En lugar de rechazar largo, el portero entregó el balón a Mathías Llontop, quien controló y filtró un pase preciso por la banda izquierda.

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Luis Urruti recibió el balón, dejó correr la jugada y superó en velocidad al central Renzo Garcés. Hizo una pausa, giró y esperó la llegada de un compañero. Al ver a Jostin Alarcón entrando al área, le cedió el pase.

Alarcón entró con calma, observó la barrida de Esteban Pavez y lo hizo pasar de largo con un amague de pierna izquierda. Tuvo espacio para acomodarse y remató de derecha al segundo palo.

El arquero Alejandro Duarte se estiró, pero no pudo evitar el 1-0 a favor de Sport Boys en el estadio Nacional. La celebración fue inmediata tanto en el campo como en las tribunas, donde la hinchada ‘rosada’ festejó el primer gol del partido.

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Jostin Alarcón marcó su primer gol con el club ‘chalaco’ en la temporada. Hasta el momento, solo había registrado tres asistencias en el Torneo Apertura y una más en el Torneo Clausura.

Jostin Alarcón anotó golazo para el 1-0 de Sport Boys ante Alianza Lima por Torneo Clausura 2026.

Alianza Lima se vio mermado por la lesión de Marco Huamán

Pablo Guede se vio obligado a realizar un cambio en el primer tiempo del encuentro entre Alianza Lima y Sport Boys. Marco Huamán sufrió una lesión tras un pisotón de Luciano Nequecaur, quien le dobló el tobillo.

Huamán no logró reincorporarse y el cuerpo médico ingresó para asistirlo. Finalmente, abandonó el campo sin poder apoyar la pierna y Guede dispuso el ingreso de Nicolás Díaz, reciente refuerzo que ya había debutado en la jornada anterior.

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El árbitro Bruno Pérez sancionó la acción con tarjeta amarilla para Nequecaur y no recibió indicaciones del VAR para revisar la jugada o considerar una posible expulsión.

Alianza Lima sintió el impacto de este cambio temprano, especialmente en el sector ofensivo. Huamán suele sumarse al ataque con frecuencia, a diferencia de Díaz, quien se caracteriza por su perfil más defensivo.

Marco Huamán rompe en llanto tras entrada de Luciano Nequecaur. - Crédito: L1MAX

¿Cómo van en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026?

Con el 1-0 parcial, Sport Boys asumía el primer lugar del Torneo Clausura 2026 con 9 puntos, por encima de Alianza Lima, que llegaba a este partido con 7 unidades.

Además, este resultado ubicaba a los ‘rosados’ en zona de clasificación a la Copa Sudamericana en la tabla acumulada de la Liga 1. A pesar de la caída, el cuadro ‘blanquiazul’ mantendría el liderazgo en la clasificación general.

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Próximo partido de Sport Boys

Sport Boys enfrentará como visitante a CD Moquegua por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará el domingo 16 de agosto a las 13:15 en el estadio 25 de Noviembre.

Próximo partido de Alianza Lima

Por su parte, Alianza Lima recibirá a UTC en la próxima jornada del torneo local. El partido está programado para el sábado 15 de agosto a las 19:30 horas de Perú en el estadio Alejandro Villanueva.