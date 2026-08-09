Perú
Agregar Infobae enGoogle

Resultados Gana Diario: números ganadores de este 7 de agosto del 2026

Esta lotería peruana realiza un sorteo diariamente a las 20:30 horas. Descubra si se rompió el pozo millonario

Gana Diario realiza un sorteo diario, de lunes a domingo. (Infobae/Jovani Pérez)
Gana Diario realiza un sorteo diario, de lunes a domingo. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Como cada viernes la Tinka dio a conocer los resultados del más reciente sorteo de Gana Diario. Descubra si consiguió alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: viernes 7 de agosto de 2026

Número del sorteo: 4666

Resultados: 27,34,07,17,05

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario efectúa un sorteo a diario, de lunes a domingo.

Los resultados ganadores se dan a conocer después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda que tienes hasta 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, si éste es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

PUBLICIDAD

Si el monto ganado supera el millón de soles, el lapso para ir por el dinero aumenta hasta 90 días. Mientras que en el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué documentos necesito para reclamar un premio en Gana Diario

Para reclamar un premio en Gana Diario Perú necesitas presentar la siguiente documentación:

Boleto ganador original en buen estado y con datos legibles.

Documento de identidad oficial (DNI).

Formas de pago para premios mayores a S/5,000: pago por cheque o transferencia bancaria (deberás proporcionar número de cuenta para transferencia).

Retención fiscal: se aplica una retención automática del 10% sobre el monto del premio al momento del pago.

Ten en cuenta que el derecho a cobrar premios en efectivo caduca a los 180 días calendario desde la fecha del sorteo.

Temas Relacionados

Gana DiarioResultados Lotería Gana Diario HoyLoterías de Perúperu-noticiasperu-loteriasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados ganadores del Gana Diario de este sábado 8 de agosto

Esta lotería peruana lleva a cabo un sorteo todos los días a las 20:30 horas. Conozca si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados ganadores del Gana Diario de este sábado 8 de agosto

Tacna: se registró sismo de magnitud 4.1 en Tacna

Perú se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca

Tacna: se registró sismo de magnitud 4.1 en Tacna

Chupaca registra un temblor de magnitud 4.3

El movimiento comenzó a las 18:05 hora local

Chupaca registra un temblor de magnitud 4.3

Kábala del sábado 8 de agosto: ganadores del último sorteo

Como cada sábado, La Tinka da a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Kábala del sábado 8 de agosto: ganadores del último sorteo

Tragedia en Cusco: choque entre miniván y tráiler deja 13 fallecidos

Los pasajeros que sobrevivieron fueron auxiliados por agentes policiales y trasladados al hospital de Espinar debido a la gravedad de sus lesiones

Tragedia en Cusco: choque entre miniván y tráiler deja 13 fallecidos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori acuerda con fiscal de la Nación reforzar coordinación “para que los delincuentes terminen en prisión”

Keiko Fujimori acuerda con fiscal de la Nación reforzar coordinación “para que los delincuentes terminen en prisión”

Keiko Fujimori no indultará a Pedro Castillo: “Es imposible”, afirma el ministro de Justicia

JNJ destituye al juez que anuló las condenas de Vladimir Cerrón en 2021

Miembros de la JNJ podrían ser suspendidos la próxima semana por reponer a Patricia Benavides

PJ verá este 12 de agosto si ordena la libertad de Pedro Castillo por informe de la ONU

ENTRETENIMIENTO

Yirko Sivirich, su trabajo con artesanos y la respuesta a las críticas por el traje de Keiko Fujimori: “Si creen que hice algo malo, las disculpas del caso”

Yirko Sivirich, su trabajo con artesanos y la respuesta a las críticas por el traje de Keiko Fujimori: “Si creen que hice algo malo, las disculpas del caso”

El Gran Teatro Nacional será escenario de ‘Maestra Salsa’, un homenaje a los grandes hitos del género latino

‘La Bella Luz’ reaparece en Tarapoto: críticas en redes, lágrimas de las cantantes y sus primeras palabras: “La música no se puede manchar por la culpa de uno”

Magaly Medina en TV argentina: califica a Milett Figueroa como “mosquita muerta” y critica su reconciliación con Marcelo Tinelli

Lin Shaye en Lima: La icónica actriz de ‘La noche del demonio’ causó alboro en su llegada al aeropuerto, firmó autógrafos y se tomó fotos

DEPORTES

Alianza Lima y Sport Boys empatan 1 a 1 en partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima y Sport Boys empatan 1 a 1 en partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos en la fecha 4 del Torneo Clausura y Acumulada

Gol anulado a Luis Urruti en Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026

Jefferson Farfán le regala casa a joven promesa de Alianza Lima: “Seguiré apoyando a jugadores con talento para el fútbol y la vida”

Golazo de Jostin Alarcón tras dejar en el piso a Esteban Pavez en Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026