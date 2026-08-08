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Keiko Fujimori no indultará a Pedro Castillo: “Es imposible”, afirma el ministro de Justicia

Ernesto Álvarez sostiene que “jurídicamente” el Estado ya tiene una posición sobre el caso del exmandatario condenado por conspiración. “Políticamente tampoco es necesario”, indicó

Ernesto Álvarez indicó que el Gobierno de Keiko Fujimori no tiene en mente ni evalúa conceder la gracia presidencial al exmandatario condenado a 11 años y 5 meses de prisión. Video: Panamericana
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El Gobierno de Keiko Fujimori no evalúa ni tiene en mente indultar al expresidente Pedro Castillo, condenado a 11 años y 5 meses de prisión por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Así lo anunció el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, en entrevista con Milagros Leiva el útlimo viernes 7 de agosto.

Álvarez aseveró que “es imposible” que se indulte a Castillo, incluso considerando que el Ejecutivo concedió el salvoconducto a su exprimera ministra Betssy Chávez. “Jurídicamente, el Estado peruano tiene ya una solución jurídica y ya es pública”, dijo en referencia a que la Comisión de Gracias Presidenciales desestimó todos los pedidos de indulto contra el exmandatario.

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No es “políticamente necesario” indultar a Castillo

Ernesto Álvarez también consideró “políticamente tampoco es necesario” el otorgamiento de una gracia presidencial al exjefe de Estado porque “no representa a la izquierda”. “Gran parte de la izquierda es una izquierda o extremista que busca ya una ideología determinada, un nuevo sistema, y otra izquierda que está sí comprometida con los principios constitucionales. Y, por tanto, yo presumo que está comprometida con la lucha contra la corrupción y en contra de la impunidad”, agregó.

El titular de Justicia sostuvo que sería contradictorio decirle a la juventud de Perú que el Gobierno de Keiko Fujimori representa una “nueva etapa para el Perú y por otra parte estamos soltando delincuentes”. “No, eso no es posible”, dijo.

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Keiko Fujimori Pedro Castillo

Álvarez señaló que, en el escenario de que Castillo padezca una enfermedad grave, podrían darse las condiciones para que se evalúe un indulto, aunque precisó que eso sería tarea del próximo gobierno.

“Se puede generar un escenario en el cual, después de varios años, se diga: ‘Bueno, esta es una persona que políticamente fue mal conducida, no tuvo el tiempo adecuado y no vale la pena tenerlo muchos años por un golpe de Estado muy mal llevado. Es un criterio político subjetivo que, posiblemente, el próximo gobierno tendrá que evaluar”, añadió.

Pedro Castillo busca su libertad

Pedro Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, donde cumple una condena de 11 años, 5 meses y 15 días dictada en primera instancia por el delito de conspiración para la rebelión, tras el golpe de Estado que intentó el 7 de diciembre de 2022.

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El Segundo Juzgado Constitucional de Lima tiene programada para el 12 de agosto una audiencia pública en la que evaluará el pedido del exmandatario para que se anule su condena y sea excarcelado. El recurso fue presentado por su abogado Walter Ayala a través de un hábeas corpus que alega una supuesta vulneración del derecho a la defensa.

Ayala usa como argumento para exigir la liberación de Castillo el informe del informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU que concluye que la detención del expresidente Pedro Castillo es “arbitraria” y plantea al Gobierno de Perú dejarlo en libertad e incluso darle una indemnización económica. Sin embargo, el documento omite pronunciamientos clave de la justicia peruana que desbaratan los alegatos del exmandatario.

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