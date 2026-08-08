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Magaly Medina en TV argentina: califica a Milett Figueroa como “mosquita muerta” y critica su reconciliación con Marcelo Tinelli

La periodista peruana participó en un programa argentino y aseguró que el acercamiento entre la modelo y el conductor estaría motivado por la promoción del reality, poniendo en duda la autenticidad de su relación

La conductora peruana sugirió en televisión argentina que la reconciliación podría tener fines comerciales y vinculó la exposición de Milett al éxito del reality Los Tinelli. América TV/ Intrusos/ TV argentina
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La periodista Magaly Medina volvió a dar de qué hablar tras su participación en el programa argentino Intrusos de América TV, donde fue consultada sobre la reciente reconciliación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. Durante una extensa videollamada, la conductora peruana analizó el regreso de la pareja y sugirió que podría estar ligado a intereses comerciales y mediáticos, en un contexto marcado por el lanzamiento de una nueva temporada del reality Los Tinelli.

En la entrevista, Magaly Medina no dudó en vincular la notoriedad actual de Milett Figueroa en Argentina con su relación sentimental con Marcelo Tinelli, figura histórica de la televisión argentina. “Ahora es reconocida en Argentina y nuevamente le hemos dado importancia en Perú por Marcelo Tinelli, porque su nombre es grande, es un ícono en la televisión argentina”, sostuvo la periodista, remarcando que la exposición mediática de la modelo se ha incrementado desde el inicio de su romance con el conductor.

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Durante su intervención, Medina fue consultada sobre el impacto de la reconciliación en la trayectoria de Figueroa y la posible influencia de la segunda temporada de Los Tinelli, próxima a estrenarse. “Esa serie es exitosa y a los dos les conviene que tenga muchas vistas, también les conviene para que haya un nuevo contrato y se haga la tercera temporada. Marcelo no está atravesando la mejor etapa de su carrera y Milett ha salido del anonimato desde que empezó con Bailando”, afirmó la conductora.

“Milett perdió relevancia tras ruptura”

A la pregunta de si Milett Figueroa perdió relevancia tras su separación de Tinelli, Magaly Medina respondió de manera directa. “Sí, claro, sin Marcelo no es lo mismo. Yo no hablaría de ella en mi programa si es que no hubiera vuelto con Marcelo; de lo contrario, ni siquiera le hubiera dedicado un minuto de mi programa a ella porque ella hace mucho está desaparecida de la televisión”, declaró en Intrusos.

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Magaly Medina critica el regreso de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. América TV/ IG
Magaly Medina critica el regreso de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. América TV/ IG

La conductora también calificó la exposición mediática de Milett Figueroa como inconstante, señalando que su presencia pública suele depender de escándalos, vínculos románticos o invitaciones a programas televisivos. “Milett ha sido una figura inconstante por sus escándalos, por sus vinculaciones románticas o porque la invitaron a un reality a bailar, nada más”, sentenció.

La llama “mosquita muerta”

En otro tramo de la entrevista, Magaly Medina cuestionó la imagen pública que proyecta la modelo peruana. “A mí no me gusta la gente que siempre intenta dar una apariencia de mujer modosita o que no mata ni una mosca. A las que llamamos mosquitas muertas, a mí no me gustan. En Argentina ella se imaginó un currículum que no tiene, porque si preguntas en Perú en qué obra de teatro famosa estuvo, en qué película famosa estuvo o qué programa ha conducido... ninguno”, afirmó la periodista.

Sobre la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, Medina consideró que ambos mantienen un vínculo marcado por la incertidumbre y la falta de definición. “Creo que los dos tienen una relación bastante tóxica, creo que él no sabe qué es lo que quiere con ella, creo que no sabe si va a oficializarla, no sé si él se avergüenza del pasado de ella. Él ya no es un niño, él es un hombre maduro y que ha vivido lo suyo. Cuando uno ama a una mujer le da el lugar que le corresponde en su vida. Creo que Marcelo no tiene la valentía de asumirla o definitivamente no la ama tanto como él dice”, sostuvo.

marcelo tinelli milett figueroa
Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se reconciliaron.

¿Despechada?

Magaly Medina también se refirió al comportamiento de Milett Figueroa durante el periodo en el que estuvo separada de Tinelli. Según relató, la modelo habría mostrado señales de tristeza y decepción en sus redes sociales tras regresar a Perú. “Yo la vi bastante despechada cuando ella regresó a Perú. Nosotros hicimos una nota sobre cómo ella compartía videos en TikTok que hablan de despecho, de traición o de desconfianza. No estuvo con nadie más desde que terminó con Marcelo, vino acá e hizo una vida discreta”, relató la periodista peruana.

Por último, Medina mencionó la percepción que la madre de Milett Figueroa tendría sobre la carrera de su hija en el país. “La mamá de Milett vive creyendo que su hija es la estrella número uno en Perú, ella vive en un mundo de fantasía y en una realidad que no es la nuestra”, sentenció.

Magaly Medina aparece en TV argentina. Intrusos/ América TV
Magaly Medina aparece en TV argentina. Intrusos/ América TV

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