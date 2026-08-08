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El Gran Teatro Nacional será escenario de ‘Maestra Salsa’, un homenaje a los grandes hitos del género latino

La puesta en escena, creada por Mabela Martínez, fusiona concierto, teatro y danza para rendir tributo a la salsa, desde su nacimiento en Nueva York hasta su consagración mundial, con un elenco de músicos y voces nacionales.

Una orquesta dirigida por Felipe Pumarada y voces nacionales interpretan clásicos de Celia Cruz, Héctor Lavoe y Rubén Blades en el Gran Teatro Nacional.
Una orquesta dirigida por Felipe Pumarada y voces nacionales interpretan clásicos de Celia Cruz, Héctor Lavoe y Rubén Blades en el Gran Teatro Nacional.
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La ciudad de Lima se prepara para recibir uno de los espectáculos más esperados de la temporada. ‘Maestra Salsa’, creación de Mabela Martínez, se presentará el 22 y 23 de agosto en el Gran Teatro Nacional, ofreciendo un recorrido por la historia, la música y el baile de la salsa en un formato que combina concierto, teatro y puesta en escena.

El montaje, que marca los 30 años de trayectoria de Sonidos del Mundo, proyecto fundado por la propia Martínez, busca rendir tributo a uno de los géneros más influyentes de la cultura latinoamericana. Recientemente reconocida como Personalidad Meritoria de la Cultura, la promotora y productora cultural ha concebido un espectáculo que trasciende el formato tradicional y se convierte en una experiencia integral para los sentidos.

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La narrativa de ‘Maestra Salsa’ transporta al público al Bronx latino de Nueva York en los años setenta, epicentro del surgimiento de la Fania All Stars y el auge de la salsa moderna. El espectáculo explora también otros hitos esenciales en la evolución del género, evocando el ambiente del Palladium Ballroom, escenario emblemático donde el mambo vivió su época dorada con figuras como Tito Puente, y retoma la raíz de los boleros cubanos y otros ritmos afrolatinos que dieron origen a la salsa.

La dirección musical del espectáculo estará en manos de Felipe Pumarada, quien liderará una orquesta formada por destacados músicos peruanos. El repertorio, cuidadosamente seleccionado, incluirá clásicos de la salsa popularizados por artistas de la talla de Celia Cruz, Willie Colón, Héctor Lavoe, Rubén Blades, Ismael Miranda y Cheo Feliciano. Las voces estarán a cargo de Veruska Verdú, Narda Pumarada, Aldo Rodríguez, Junior Caro y Martín Sánchez, con participaciones especiales de Kike Purizaga en el piano y Alonso Acosta en el vibráfono, aportando riqueza y profundidad musical al montaje.

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Volver a la raíz

En palabras de Mabela Martínez, la puesta en escena representa un regreso a la esencia del género. “Maestra Salsa nace de una urgencia: volver a la raíz. A la Nueva York de los años 70, donde la Fania escribió el capítulo más brillante de la historia de la salsa y la convirtió en un fenómeno mundial. Su eco sigue vivo en cada rincón del planeta y en especial, en el Perú. Maestra Salsa es más que un concierto. Es una incursión músico-teatral al origen de sus canciones, al alma de sus ídolos, al sentimiento de un barrio que se replica en toda América Latina”.

“Maestra Salsa” fusiona concierto, baile y narrativa para homenajear a las grandes leyendas del género latinoamericano en dos únicas funciones.
“Maestra Salsa” fusiona concierto, baile y narrativa para homenajear a las grandes leyendas del género latinoamericano en dos únicas funciones.

La propuesta cuenta con la dirección teatral de Claudia Tangoa y la dirección general y guion de la propia Martínez, quien ha reunido a un elenco de artistas nacionales para plasmar en escena la fuerza, la pasión y la identidad del género. El espectáculo promete sumergir al público en el universo de la salsa, devolviendo la emoción de la música en su estado más auténtico y celebrando el legado de las grandes leyendas que marcaron su historia.

Dos únicas fechas

El espectáculo se presenta como una oportunidad única para revivir momentos emblemáticos de la salsa y conectar con la riqueza de sus influencias. ‘Maestra Salsa’ se presentará únicamente el sábado 22 y domingo 23 de agosto, a las 8:00 p. m., en el Gran Teatro Nacional. Las entradas están disponibles a través de Teleticket.

La realización de ‘Maestra Salsa’ en el Gran Teatro Nacional coincide con el aniversario de tres décadas de Sonidos del Mundo, proyecto dedicado a la difusión y promoción de la música desde una perspectiva integradora y multicultural. La iniciativa ha impulsado numerosas producciones y colaboraciones, consolidando a Mabela Martínez como una de las figuras clave en la escena cultural peruana.

Mabela Martínez presenta 'Maestra Salsa' en el Gran Teatro Nacional, un homenaje integral al género
Mabela Martínez presenta 'Maestra Salsa' en el Gran Teatro Nacional, un homenaje integral al género

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