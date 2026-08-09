Yirko Sivirich, su trabajo con artesanos y la respuesta a las críticas por el traje de Keiko Fujimori: “Si creen que hice algo malo, las disculpas del caso”

En una entrevista exclusiva, Yirko Sivirich se defiende de las críticas y detalla su largo historial de trabajo colaborativo con artesanos peruanos, aclarando la polémica viral y reafirmando su compromiso con la moda nacional.

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En entrevista con Infobae Perú, Yirko Sivirich comparte cómo nació su vínculo profesional con la presidenta Keiko Fujimori y revela los detalles del proceso de creación de los trajes que dieron la vuelta al país. El diseñador destaca la colaboración con artesanos de distintas regiones, aborda las acusaciones de apropiación cultural y enfatiza su apuesta personal por visibilizar el trabajo manual y el talento peruano en cada una de sus colecciones.

- Yirko, en los últimos días, has hecho noticia por vestir a la presidenta. ¿Cómo fue este acercamiento con Keiko Fujimori?

Yo di mi apoyo a Fuerza Popular cuando supe de la segunda vuelta, porque era la opción que a mí me parecía la mejor. Y como hay libertad de expresión, lo hice. Desde ahí ya empezaron los ataques. Tuve comunicación con Keiko, la seguí (en Instagram) y ella me siguió. Luego vino lo de Defensores del Perú, donde participé en la convocatoria de personeros. Ahí hubo un acercamiento. Cuando llegó la hora de hacer el traje fue decisión mía hacerlo con inspiración peruana.

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Una mirada conceptual al universo de Yirko Sivirich, donde la iconografía de nuestras regiones se transforma en siluetas modernas e inolvidables. (Paula Elizalde)

- El primer traje incluyó el color verde, ¿cómo partió esta inicativa?

Keiko quería que el vestuario tenga algo verde porque le habían recomendado los astrólogos por el día y la hora. Para que tenga sentido, dije: ‘voy a tener que ver algo con la selva’. Ese fue el blanco que usó el 15 de julio, tenía unos detalles en los bolsillos, quedó lindo. Luego le hice otro traje que lo iba a usar el 27. Uno medio militar con el cuello un poco más abierto para estilizarla, no tan largo, azul marino. Casi le iba a poner aplicaciones solo blancas, pero como siempre manejo el tema de inspiración de Perú un 90% en mis colecciones, decidí hacerle unas figuras desde cero. No hay ningún bordado, es una tela sublimada, solo necesitaba un centímetro y medio de ancho para poder hacerle esos filos. Hice el traje y les encantó. Se hizo una prueba, dos pruebas y quedó.

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- Este segundo traje es el que generó críticas de un sector...

Sí, ahi empezaron los opinólogos de moda, que se volvieron opinólogos de política, en verdad, porque todo lo que decían siempre va de la mano con el odio que le tienen a la presidenta. Se volvió viral, y la gente empezó por todos lados, ni siquiera leían ni investigaban.

El debate sobre apropiación cultural y derechos colectivos resurgió tras la difusión del outfit, que incorpora elementos visuales inspirados en la iconografía amazónica. IG

- ¿Cómo es tu relación con los artesanos?

Yo trabajo con Cantagallo hace más de tres años, con artesanas shipibas. Me han hecho unos zapatos y bolsos con cuero de paiche para una colección que presenté en París. Sucy Gómez, que es la señora con la que yo trabajo hace años, me hizo algunos accesorios, como collares, pulseras, vinchas. Ahora la estoy ayudando para una colección que presenta el 20 de septiembre. No solo trabajo con artesanos de la selva o la parte andina, también de acá mismo, en la capital, pero todo manual. Entonces, yo me he quedado contento, porque (el traje de Keiko) le ha gustado a un montón de gente, es lo que me importa. No pongo atención a las críticas que se enfocan en política, porque desde que decidí darle mi apoyo a Keiko, empezaron los ataques.

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La magia de Yirko Sivirich está en la perfecta fusión de la sastrería clásica y los textiles tradicionales del Perú. Un homenaje a nuestras raíces en cada textura. (Paula Elizalde)

- No te afectaron...

La verdad, estoy supertranquilo, para adelante siempre. Es más, me han hecho más conocido, porque hay más gente que me ha seguido en redes, me han escrito artesanos shipibos de Ucayali, de Loreto, de Madre de Dios, que hay más cantidad. Cantagallo es un porcentaje de la comunidad, no es que estén ahí todos. Hay cuatro asociaciones en esa comunidad donde cada uno tiene su forma de pensar diferente, que busca exponer sus trabajos, como todos. Sin embargo, creo que deberían hacerlo de una manera más ordenada, no atacando a la gente.

- ¿Qué sentiste cuando te acusaron de apropiación cultural?

Yo respeto lo que ellos digan. Yo no he hecho nada de mala manera. Si ellos creen que he hecho algo malo, bueno, las disculpas del caso, pero creo que llamar algo así tan fuerte, no... Nunca me había pasado. Yo siempre estoy inspirado en la parte andina, en Cuzco, en Ayacucho, en Arequipa. Más bien la gente se alegra. Además, en este caso, yo los trajes se los he regalado a Keiko, no es que he estado vendiéndoselos como dicen, que estoy lucrando con esto, nada. Me imagino que a la próxima, lo voy a manejar de otra manera para que se queden tranquilos.

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Tras la polémica, Yirko Sivirich aclara que su trabajo siempre se ha inspirado en la cultura peruana y que las acusaciones no lo detendrán en su proceso creativo.

- Eso no te va a detener...

No, cero, cero. La gente o amigos que no veo de tiempo me manda (mensajes): ‘fuerza, Yirko’. Piensan que estoy deprimido y, en verdad, estoy cero deprimido. Yo estoy con mi conciencia tranquila porque sé que no he hecho nada malo. Hay gente que tiene este odio y siempre lo va a tener. Me han dicho de todo en redes, pero no se empapan, dicen que es igualito. En la cuenta de Cantagallo sale que los diseños no son figuras amazónicas ni shipibas, entonces ellos mismos se contradicen. Es o no es copia. Ni siquiera se ponen a pensar lo que están diciendo.

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- ¿Cuánto tiempo toma crear un traje como el que usó Keiko Fujimori?

Normalmente para hacer un traje es entre tres semanas a un mes, porque siempre se hacen las medidas, se hace el molde a la talla, se hace una, dos, hasta tres pruebas. Si a la tercera ya está, ya se pueden el traje. Pero siempre hay algunos detalles que se pueden ir mejorando, sobre todo si es un traje que va a tener superexposición, sea alguien conocido o no. Para mí, mi publicidad va a ser que el cliente se vea bien, sea en su matrimonio, en un evento, en cualquier lugar.

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Cada costura cuenta una historia y cada paso en la pasarela celebra nuestra identidad. Así se vive el arte de Yirko Sivirich en los escenarios más importantes del mundo. (Paula Elizalde)

- ¿Qué tanto interviene el diseñador en la entrega final?

Normalmente el diseñador hace una propuesta, pero al final la clienta o el cliente que lo va a usar va a definir algunas cosas, como que esté más pegado, que esté más largo. Siempre uno como diseñador va a recomendar, pero hay clientes que quieren un poquito diferente. Si desean un blazer largo, por ejemplo, y el cliente no es tan alto, lo hacemos un poquito más corto para que estéticamente se vea bien. La idea es mejorar la propuesta, que se vea más estético y se sienta cómodo.

- ¿Y cómo era Keiko Fujimori? ¿Exigente?

No, en verdad me sorprendió porque es superfácil, superaccesible, se deja recomendar. Obviamente, tiene algunos detalles que les gusta y me lo dice. En verdad que superbién, hemos hecho tres pruebas en cada traje y bien.

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- ¿La seguirás vistiendo en fechas especiales?

Sí. No es que ahora me voy a cerrar y no la voy a vestir, cero. Cuando necesiten que yo le haga algo, ahí voy a estar.

- Muchos se preguntan cuánto costaría un traje como ese...

Los costos siempre se manejan a la hora de la cita. ¿Por qué? Porque varian dependiendo del modelo, las telas. Son un montón de cosas, eso lo vemos en la primera cita. Yo hago vestiditos para niñas y trajes para niños, para bautizo, para un año, dos años, tres años. Va desde 1500 soles en adelante. La elaboración es de tres semanas a un mes. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos.

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De Ica para las pasarelas de Nueva York y París. Yirko Sivirich sigue demostrando que la perseverancia y el orgullo por nuestra cultura son las mejores herramientas para triunfar. (Paula Elizalde)

- ¿Cómo te sientes de haber vestido a la presidenta?

Contento, emocionado. Yo hace años, dije: “En algún momento me gustaría vestir a un presidente de mi país, sea hombre o mujer, quien sea, y sobre todo que me agrade”. En este caso, fue Keiko, que era la que a mí me gustaba más entre las dos opciones que habían (en las elecciones). Estoy supercontento por eso, sea quien haya sido el presidente.

- ¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Como siempre, yo presento dos colecciones al año, no solamente acá en Lima. Tengo un desfile ahora en Santo Domingo, en República Dominicana, después tengo en San Juan de Puerto Rico, en febrero tengo Nueva York otra vez. Tengo en octubre en Lima. Mi vida sigue igual, tengo varias líneas en la tienda, la línea comercial, que son las cosas de Perú, la línea de trajes a medida, que son para hombre y mujer. Normalmente, hago más para hombre, pero igual también hago para mujer, y las prendas de colección que normalmente se hacen para presentar esta pasarela, que se hace en una talla específica para el modelo. Y después, si alguien quiere, se lo puedo hacer a medida en el modelo que le haya gustado.

Capturando la esencia de la moda peruana contemporánea a través del lente. Un diseño de Yirko Sivirich que equilibra sofisticación, vanguardia y tradición. (Paula Elizalde)

- Karen Schwarz también habló de ti porque le hiciste llegar su marca de fajas a Keiko...

Sí, me preguntó cómo podía llegar a ella para enviarle sus fajas. Le dije: “Mira, yo mañana la veo, si quieres dámelo y yo se lo llevo”. Y así fue. Me las mandó a mi casa y se lo llevé. Ella (Keiko) estaba feliz. Me dijo: “Le voy a agradecer en algún momento”. Karen no le pidió que la mencione, solo quería hacérselo llegar. Le mandó también para sus hijas y le hizo una carta. Keiko le agradeció, no solamente a ella, sino también a emprendedores que tienen mucho o poco tiempo. También usa trajes de Gamarra, les está dando visibilidad.

- Las críticas a Keiko tampoco se han hecho esperar...

Yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar que trabaje la presidenta. Si hace un mal trabajo, seguro que también vamos a estar ahí atrás. No es que haga lo que haga, nosotros vamos a aplaudirla. Esperemos que haga un buen trabajo, porque nos conviene a todos, como empresa, como personas, como padres. Así que veamos qué pasa. Yo creo que tiene una semana y está empezando bien.

Yirko Sivirich, uno de los modistos elegidos para vestir a Keiko Fujimori, detalla el minucioso trabajo para crear sus atuendos, que incluye hasta tres pruebas. Además, revela el costo aproximado de sus diseños a medida.