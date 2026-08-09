Perú
Agregar Infobae enGoogle

Serums 2026-II: consulta aquí tu sede y aula para la evaluación nacional de este domingo 9 de agosto

El Ministerio de Salud publicó el listado oficial de locales y aulas para los postulantes al Serums 2026-II. Revisa el enlace oficial, los horarios y las recomendaciones clave para evitar contratiempos el día de la prueba

Imagen 2VBUN7LOBRDCXOOOBBNIXSXZBE
Guardar

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Personal de la Salud (Digep), publicó la lista oficial que permite a los inscritos en el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-II conocer el local y aula donde rendirán la evaluación este domingo 9 de agosto.

Este proceso, clave para el sistema sanitario nacional, involucra a profesionales de doce carreras de las ciencias de la salud, quienes deben consultar el enlace oficial del Minsa para ubicar su sede y planificar su traslado sin demoras.

La información sobre las sedes está disponible en la web institucional del ministerio, donde los postulantes pueden filtrar por carrera y departamento. La Digep recomienda verificar la dirección exacta y revisar las indicaciones para asegurarse de cumplir con los requisitos de ingreso.

PUBLICIDAD

Para rendir la evaluación, es obligatorio portar el Documento Nacional de Identidad (DNI) o el Carné de Extranjería, así como un lápiz 2B, borrador y tajador. El Minsa remarca que no se permitirá el ingreso de teléfonos celulares, relojes, joyas ni ningún dispositivo electrónico, con el objetivo de garantizar la transparencia y la seguridad en todo el proceso.

La evaluación para el Serums 2026-II es un requisito indispensable para acceder a la adjudicación de plazas en el programa, que busca fortalecer la atención sanitaria en las zonas más vulnerables del país.

Según detalló la Digep, la jornada contará con la presencia de notarios y veedores de distintas instituciones para supervisar el desarrollo del examen y mantener la integridad del proceso.

PUBLICIDAD

Infografía con una mujer en bata de médico y un hombre en uniforme verde, ambos sonrientes. Contiene texto sobre la evaluación SERUMS, requisitos y fecha
Una infografía detalla los requisitos y la fecha de la evaluación SERUMS 2026-II para profesionales de la salud, mostrando a dos de ellos con vestimenta médica. (Foto: Minsa)

Recomendaciones y disposiciones clave para la jornada de evaluación

La jornada de evaluación para el Serums 2026-II se realizará de manera simultánea en sedes de todo el país este domingo 9 de agosto.

El Minsa reitera a los profesionales inscritos la importancia de revisar anticipadamente el local asignado, llegar con tiempo suficiente y portar todos los materiales requeridos. El horario de ingreso será estricto: desde las 7:00 a. m. hasta las 9:30 a. m., y la prueba comenzará a las 11:00 a. m. con una duración total de dos horas.

El ingreso con dispositivos electrónicos, relojes inteligentes, audífonos, cámaras, calculadoras o materiales no autorizados está completamente prohibido. El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en descalificación, según la normativa vigente.

Durante toda la jornada, habrá control de identidad y supervisión permanente, con la presencia de representantes de la Fiscalía de Prevención del Delito, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la veeduría de los colegios profesionales.

El Ministerio de Salud exhorta a los participantes a seguir estrictamente las indicaciones del personal responsable en cada sede y de los cuidadores de aula, para garantizar un proceso ordenado y seguro.

El Serums es un paso obligatorio para quienes aspiran a trabajar en el sector público y desempeñar funciones en establecimientos de salud rurales y urbano marginales.

El proceso, además de ser un filtro académico, es fundamental para asegurar que los servicios de salud lleguen a las comunidades más alejadas, cumpliendo así uno de los objetivos centrales del sistema sanitario nacional.

Temas Relacionados

Serums 2026-IISerumsMinsaExamenperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados ganadores del Gana Diario de este sábado 8 de agosto

Esta lotería peruana lleva a cabo un sorteo todos los días a las 20:30 horas. Conozca si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados ganadores del Gana Diario de este sábado 8 de agosto

Tacna: se registró sismo de magnitud 4.1 en Tacna

Perú se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca

Tacna: se registró sismo de magnitud 4.1 en Tacna

Chupaca registra un temblor de magnitud 4.3

El movimiento comenzó a las 18:05 hora local

Chupaca registra un temblor de magnitud 4.3

Kábala del sábado 8 de agosto: ganadores del último sorteo

Como cada sábado, La Tinka da a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Kábala del sábado 8 de agosto: ganadores del último sorteo

Tragedia en Cusco: choque entre miniván y tráiler deja 13 fallecidos

Los pasajeros que sobrevivieron fueron auxiliados por agentes policiales y trasladados al hospital de Espinar debido a la gravedad de sus lesiones

Tragedia en Cusco: choque entre miniván y tráiler deja 13 fallecidos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori acuerda con fiscal de la Nación reforzar coordinación “para que los delincuentes terminen en prisión”

Keiko Fujimori acuerda con fiscal de la Nación reforzar coordinación “para que los delincuentes terminen en prisión”

Keiko Fujimori no indultará a Pedro Castillo: “Es imposible”, afirma el ministro de Justicia

JNJ destituye al juez que anuló las condenas de Vladimir Cerrón en 2021

Miembros de la JNJ podrían ser suspendidos la próxima semana por reponer a Patricia Benavides

PJ verá este 12 de agosto si ordena la libertad de Pedro Castillo por informe de la ONU

ENTRETENIMIENTO

Yirko Sivirich, su trabajo con artesanos y la respuesta a las críticas por el traje de Keiko Fujimori: “Si creen que hice algo malo, las disculpas del caso”

Yirko Sivirich, su trabajo con artesanos y la respuesta a las críticas por el traje de Keiko Fujimori: “Si creen que hice algo malo, las disculpas del caso”

El Gran Teatro Nacional será escenario de ‘Maestra Salsa’, un homenaje a los grandes hitos del género latino

‘La Bella Luz’ reaparece en Tarapoto: críticas en redes, lágrimas de las cantantes y sus primeras palabras: “La música no se puede manchar por la culpa de uno”

Magaly Medina en TV argentina: califica a Milett Figueroa como “mosquita muerta” y critica su reconciliación con Marcelo Tinelli

Lin Shaye en Lima: La icónica actriz de ‘La noche del demonio’ causó alboro en su llegada al aeropuerto, firmó autógrafos y se tomó fotos

DEPORTES

Alianza Lima y Sport Boys empatan 1 a 1 en partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima y Sport Boys empatan 1 a 1 en partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos en la fecha 4 del Torneo Clausura y Acumulada

Gol anulado a Luis Urruti en Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026

Jefferson Farfán le regala casa a joven promesa de Alianza Lima: “Seguiré apoyando a jugadores con talento para el fútbol y la vida”

Golazo de Jostin Alarcón tras dejar en el piso a Esteban Pavez en Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026