Serums 2026-II: consulta aquí tu sede y aula para la evaluación nacional de este domingo 9 de agosto

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El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Personal de la Salud (Digep), publicó la lista oficial que permite a los inscritos en el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-II conocer el local y aula donde rendirán la evaluación este domingo 9 de agosto.

Este proceso, clave para el sistema sanitario nacional, involucra a profesionales de doce carreras de las ciencias de la salud, quienes deben consultar el enlace oficial del Minsa para ubicar su sede y planificar su traslado sin demoras.

La información sobre las sedes está disponible en la web institucional del ministerio, donde los postulantes pueden filtrar por carrera y departamento. La Digep recomienda verificar la dirección exacta y revisar las indicaciones para asegurarse de cumplir con los requisitos de ingreso.

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Para rendir la evaluación, es obligatorio portar el Documento Nacional de Identidad (DNI) o el Carné de Extranjería, así como un lápiz 2B, borrador y tajador. El Minsa remarca que no se permitirá el ingreso de teléfonos celulares, relojes, joyas ni ningún dispositivo electrónico, con el objetivo de garantizar la transparencia y la seguridad en todo el proceso.

La evaluación para el Serums 2026-II es un requisito indispensable para acceder a la adjudicación de plazas en el programa, que busca fortalecer la atención sanitaria en las zonas más vulnerables del país.

Según detalló la Digep, la jornada contará con la presencia de notarios y veedores de distintas instituciones para supervisar el desarrollo del examen y mantener la integridad del proceso.

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Una infografía detalla los requisitos y la fecha de la evaluación SERUMS 2026-II para profesionales de la salud, mostrando a dos de ellos con vestimenta médica. (Foto: Minsa)

Recomendaciones y disposiciones clave para la jornada de evaluación

La jornada de evaluación para el Serums 2026-II se realizará de manera simultánea en sedes de todo el país este domingo 9 de agosto.

El Minsa reitera a los profesionales inscritos la importancia de revisar anticipadamente el local asignado, llegar con tiempo suficiente y portar todos los materiales requeridos. El horario de ingreso será estricto: desde las 7:00 a. m. hasta las 9:30 a. m., y la prueba comenzará a las 11:00 a. m. con una duración total de dos horas.

El ingreso con dispositivos electrónicos, relojes inteligentes, audífonos, cámaras, calculadoras o materiales no autorizados está completamente prohibido. El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en descalificación, según la normativa vigente.

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Durante toda la jornada, habrá control de identidad y supervisión permanente, con la presencia de representantes de la Fiscalía de Prevención del Delito, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la veeduría de los colegios profesionales.

El Ministerio de Salud exhorta a los participantes a seguir estrictamente las indicaciones del personal responsable en cada sede y de los cuidadores de aula, para garantizar un proceso ordenado y seguro.

El Serums es un paso obligatorio para quienes aspiran a trabajar en el sector público y desempeñar funciones en establecimientos de salud rurales y urbano marginales.

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El proceso, además de ser un filtro académico, es fundamental para asegurar que los servicios de salud lleguen a las comunidades más alejadas, cumpliendo así uno de los objetivos centrales del sistema sanitario nacional.