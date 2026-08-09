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MTPE y Sunafil intervienen local de La Bella Luz donde Naldy Saldaña sufrió los tocamientos de Sánchez Chavesta

Una intervención de emergencia de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y el Ministerio de Trabajo inspecciona los locales vinculados a la orquesta La Bella Luz, tras la denuncia de violencia laboral contra la cantante Naldy Saldaña, señalando a César Sánchez Chavesta como presunto agresor

Local de ensayos de La Bella Luz.
Local de ensayos de La Bella Luz.
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) activaron una intervención conjunta tras la denuncia de presunta violencia laboral contra la cantante Naldy Saldaña de la orquesta La Bella Luz. Las diligencias comenzaron este sábado en San Juan de Lurigancho, donde habría ocurrido el incidente que involucra a César Sánchez Chavesta.

Intervención inmediata del Ministerio de Trabajo

La decisión del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se produjo después de que diversos medios difundieron información sobre el caso de Naldy Saldaña, presuntamente agredida durante un ensayo de la agrupación musical La Bella Luz. Según el comunicado oficial, el despacho viceministerial coordinó la intervención con la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana y la Sunafil. El objetivo: garantizar una respuesta rápida y articulada ante posibles vulneraciones a derechos fundamentales en el ámbito laboral.

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Se asignó a una inspectora de la Sunafil y a una inspectora auxiliar de la Dirección de Inspección de Lima Metropolitana para conducir las diligencias. La Orden de Inspección N.° 001-2026-DRTPELM/DIT formalizó la apertura del proceso y estableció un plazo de 30 días para el desarrollo de las actuaciones inspectivas.

MTPE y Sunafil intervienen local de La Bella Luz donde Naldy Saldaña sufrió los tocamientos de Sánchez Chavesta
MTPE y Sunafil intervienen local de La Bella Luz donde Naldy Saldaña sufrió los tocamientos de Sánchez Chavesta

Recorrido y obstáculos en las diligencias

El equipo de inspección acudió primero al inmueble de San Juan de Lurigancho utilizado para ensayos de la orquesta. Tras confirmar que el lugar no funcionaba como sede administrativa, los inspectores se dirigieron al domicilio fiscal de la Empresa Musical Internacional La Bella Luz E.I.R.L. en el distrito de Comas.

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La diligencia no pudo completarse porque el representante legal de la empresa sufrió una descompensación que requirió atención médica urgente. Por este motivo, las autoridades acordaron continuar la inspección el lunes 10 de agosto a partir del mediodía. Durante las primeras actuaciones, se recabó información de contacto de las personas involucradas, y se aseguró la reserva de la investigación, así como el respeto al debido proceso.

Sunafil y MTPE refuerzan protección frente a la violencia laboral

El sector Trabajo ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres en espacios laborales y con la promoción de ambientes seguros, según informó la autoridad laboral.

El caso ha generado repercusión pública luego de que el dueño de la orquesta La Bella Luz reconoció públicamente a César Sánchez Chavesta como responsable de la agresión contra Naldy Saldaña y exhortó a las víctimas a presentar denuncias formales. “Nos ha perjudicado, empezaré de cero”, declaró el empresario.

MTPE y Sunafil intervienen local de La Bella Luz donde Naldy Saldaña sufrió los tocamientos de Sánchez Chavesta
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Próximos pasos y garantías para las víctimas

El proceso de inspección continuará con nuevas diligencias en los próximos días. Las autoridades han reiterado que la investigación se desarrollará bajo estricta confidencialidad y con pleno respeto de los derechos procesales de todas las partes. La Sunafil y el Ministerio de Trabajo han subrayado que toda denuncia por violencia en el entorno laboral recibe atención prioritaria y seguimiento especializado.

La intervención de ambos organismos busca sentar precedentes en la protección de los derechos de las mujeres trabajadoras y en la erradicación de la violencia en contextos laborales artísticos y recreativos, ámbito donde las denuncias suelen enfrentar obstáculos para su visibilización y atención institucional.

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