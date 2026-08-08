Lin Shaye en Lima: La icónica actriz de ‘La noche del demonio’ causó alboro en su llegada al aeropuerto, firmó autógrafos y se tomó fotos

Lin Shaye ya está en Lima y se encontró con sus fans. TikTok

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La llegada de Lin Shaye a Lima generó una ola de entusiasmo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez la noche del 7 de agosto de 2026. La reconocida actriz estadounidense, famosa por su papel como Elise Rainier en la saga de ‘La noche del demonio’ (Insidious), arribó a la capital peruana para participar en las actividades promocionales de la sexta entrega de la franquicia, titulada ‘La noche del demonio: Están entre nosotros’.

Apenas cruzó la zona de llegadas internacionales, el ambiente se tornó festivo entre los fanáticos congregados, quienes vitorearon su nombre y le ofrecieron muestras de cariño. Shaye, sorprendida por la magnitud del recibimiento, sonrió y se tomó el tiempo de acercarse a los seguidores, firmar autógrafos y posar para fotografías. El gesto fue celebrado por quienes lograron encontrarse con la actriz, que a sus 82 años mantiene una vigencia notable en la industria del cine de terror.

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La icónica actriz de terror, Lin Shaye, es recibida por una multitud de fanáticos emocionados a su llegada al aeropuerto en Perú para el estreno de 'La Noche del Demonio 6'. - TikTok @ana.fio12 @elheter26

La visita de Lin Shaye había sido anunciada días antes a través de un video dirigido al público peruano. En la grabación, la artista expresó su entusiasmo por conocer a los seguidores de la franquicia en Sudamérica.

“Hola, Perú. Soy Lin Shaye y tengo una noticia emocionante que por fin puedo compartir con ustedes. Los veré en persona muy pronto. ¡Sí! Voy a visitar su hermoso país para celebrar el estreno de ‘La noche del demonio: Están entre nosotros’ y estoy muy feliz por ello. No puedo esperar, ¡nos vemos muy pronto!”, declaró la actriz en el mensaje difundido a través de redes sociales y medios locales.

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La actriz anunció su llegada a nuestro país y envió un mensaje a sus seguidores peruanos | Andes Films

Perú es el único país que visitará

La agenda de Shaye en Lima incluye actividades promocionales durante los días 10 y 11 de agosto. Durante su estadía, la actriz participará en entrevistas con medios de comunicación, encuentros con creadores de contenido y eventos exclusivos con invitados especiales. La expectativa por la presencia de la actriz ha sido tal que su arribo ha sido considerado un acontecimiento relevante para el circuito cinematográfico local.

Un detalle que resalta la importancia de esta visita es que Perú ha sido el único país fuera de Estados Unidos incluido en la gira internacional de presentación de la película. Esta decisión de Sony Pictures subraya el peso del mercado peruano en el lanzamiento global de la franquicia y consolida la relación entre ‘Insidious’ y sus seguidores en la región.

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Durante el operativo de llegada, la seguridad del aeropuerto dispuso de un considerable cordón policial para facilitar el desplazamiento de Lin Shaye fuera de las instalaciones, ante la multitudinaria presencia de fanáticos. La actriz, que lleva más de quince años interpretando a Elise Rainier, agradeció el recibimiento y manifestó su emoción por la oportunidad de reencontrarse con el público latinoamericano.

La actriz Lin Shaye aparece en una publicación de Instagram confirmando su visita a Perú para el estreno de la película "La Noche del Demonio: Están Entre Nosotros".

La carrera de Lin Shaye abarca más de cinco décadas en cine y televisión, con más de 250 títulos en su filmografía. Su participación en la franquicia ‘Insidious’ la ha consolidado como una de las figuras más reconocidas y queridas del género de terror a nivel internacional. El personaje de Elise Rainier ha sido central en el desarrollo de la saga, que desde su primera entrega se ha posicionado entre las favoritas del público y la crítica.

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El estreno oficial de ‘La noche del demonio: Están entre nosotros’ está programado para el 20 de agosto en las salas de cine peruanas. La visita de Shaye forma parte de la estrategia para fortalecer el vínculo entre la franquicia y su audiencia local, mediante actividades que permiten el contacto directo con la estrella y la promoción de la nueva entrega.

El impacto generado por la llegada de la actriz a Lima refuerza la presencia de la saga en el mercado regional y anticipa una recepción entusiasta para la película.

La actriz Lin Shaye aparece en una imagen promocional para el estreno de su película "La noche del demonio 6" en Perú, junto a una escena del filme.