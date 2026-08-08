Miembros de la JNJ podrían ser suspendidos la próxima semana por reponer a Patricia Benavides

Pleno de la JNJ. De izquierda a derecha: Cayo Galindo, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Germán Serkovic y Rafael Ruíz. Foto: JNJ

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Cinco miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) podrían ser suspendidos en el ejercicio profesional de la abogacía por el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL). Este miércoles 12 de agosto a las 5:00 de la tarde se llevará a cabo la audiencia donde se debatirá la imposición de la referida medida.

De aprobarse, el Consejo de Ética ordenará la suspensión provisional de la colegiatura de María Teresa Cabrera, presidenta de la JNJ, y los consejeros Gino Ríos Patio, Jaime de lba Puente Parodi, Germán Serkovic Gonzáles y Cayo Galindo Sandoval. La medida no alcanzaría al miembro Rafael Ruíz Hidalgo porque no intervino en los hechos imputados. Tampoco a Víctor Chanduví Cornejo ya que está colegiado en el Colegio de Abogados de La Libertad.

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Son tres hechos atribuidos a los miembros de la Junta, de acuerdo a la denuncia del Instituto de Defensa Legal (IDL):

Delia Espinoza ya había sido elegida por sus colegas fiscales supremos como titular del Ministerio Público para el periodo 2025-2028 “Violar el texto expreso de la ley” al ordenar la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación cuandoya había sido elegida por sus colegas fiscales supremos como titular del Ministerio Público para el periodo 2025-2028

“Violar el texto expreso de la ley y promover actos propios de un gobierno de facto” al requerir a la Policía Nacional del Perú el uso de la fuerza pública para que se cumpla la cuestionada orden de reponer a Benavides

“Llevar a cabo conductas que violan el deber ético de la transparencia”

Patricia Benavides en la sede del Ministerio Público el lunes 16 de junio de 2025. Foto: captura

“El caso es paradigmático, porque las conductas que violaron los deberes éticos llamaron por su extrema gravedad, la atención y pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y significa un serio perjuicio para la legitimidad y confianza de la profesión legal frente a la ciudadanía, así como contra la defensa del sistema legal y democrático que los abogados deberían fortalecer”, indicó el IDL.

CAL denunció a Patricia Benavides

La Dirección de Defensa Gremial del Colegio de Abogados de Lima (CAL) presentó una denuncia penal contra la fiscal suprema Patricia Benavides. La acusación se basa en la presunta comisión del delito de ejercicio ilegal de la profesión, debido a que Benavides habría desobedecido una medida cautelar del Consejo de Ética del CAL que la suspendió por seis meses de sus funciones como abogada.

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El 21 de mayo de 2026, la denuncia fue formalizada y dio inicio a la Carpeta Fiscal N° 201-2026. Según informó la Dirección de Defensa Gremial, el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación tiene pendiente emitir una disposición fiscal sobre el caso.

Resolución del Consejo de Ética. |

El origen de la suspensión se remonta a enero de 2026, cuando el Consejo de Ética sancionó a Benavides por una falta grave relacionada con su presunta interferencia en un proceso judicial que involucraba a su hermana, la jueza Enma Benavides Vargas. En 2022, durante el concurso para fiscales supremos, Patricia Benavides prometió no intervenir en investigaciones relacionadas con familiares. Tras asumir como fiscal de la Nación, ordenó el cese de la fiscal Bersabeth Revilla, quien investigaba a su hermana por delitos de cohecho y asociación ilícita.

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El Consejo de Ética consideró que estas acciones vulneraron los principios fundamentales de la profesión y constituyeron una infracción al Código de Ética del Abogado. A pesar de ello, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió no imponer sanción disciplinaria contra Benavides por el cese de Revilla, argumentando que la renuncia de la fiscal investigadora no fue forzada.