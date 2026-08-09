Gol anulado a Luis Urruti en Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026

Luis Urruti desborda por la banda derecha y saca un centro que se cuela sorpresivamente en el arco de Alianza Lima, pero previamente había acomodado la pelota con la mano - Liga 1

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El sábado 8 de agosto, Sport Boys y Alianza Lima se enfrentaron por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los ‘rosados’ estuvieron a punto de ampliar la ventaja en el estadio Nacional de Lima con un gol de Luis Urruti, pero el árbitro Bruno Pérez, tras consultar con el VAR, anuló la jugada.

El gol anulado se produjo a los 49 minutos, apenas iniciado el segundo tiempo. Boys buscó ampliar la diferencia tras el 1-0 de Jostin Alarcón en la primera parte. Urruti avanzó con el balón hasta el borde del área blanquiazul y, pese a tropezar por la marca de Luis Advíncula, logró recuperarse y mantuvo la posesión frente al arco rival.

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En ese momento, Urruti envió un centro al punto de penal, pero el balón tomó una curva inesperada y terminó ingresando al arco, aprovechando un mal cálculo de Alejandro Duarte en su intento de despeje. La hinchada ‘rosada’ celebró el que parecía ser el 2-0 en el estadio Nacional.

Revive la controversial jugada en el partido Sport Boys vs. Alianza Lima, donde el árbitro Bruno Pérez, tras ser llamado por el VAR, anula un gol al equipo rosado por una mano previa del atacante en el área. - Liga 1

El árbitro Bruno Pérez recibió la indicación del VAR para revisar la jugada por una posible mano de Luis Urruti antes del gol.

Tras observar las imágenes, se comprobó que el balón efectivamente tocó la mano de Urruti cuando cayó tras el contacto con Advíncula. Pérez no dudó y anuló el tanto en el estadio Nacional de Lima.

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Gol de Luis Urruti fue anulado en Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026.

Segundo gol anulado a Sport Boys

Pocos minutos después, Sport Boys volvió a convertir, pero el árbitro Bruno Pérez nuevamente anuló el gol. En esta ocasión, Pablo Erustes recibió el balón al borde del área y definió de zurda para superar a Alejandro Duarte. Sin embargo, la jugada fue invalidada por posición adelantada.

Antes de que Erustes tomara el balón, Luciano Nequecaur, quien estaba levemente adelantado, lo tocó con el taco. Tras la revisión y el trazado de las líneas, se confirmó el fuera de juego del atacante ‘chalaco’.

Pablo Erustes marcó el 2-0, pero el árbitro lo invalidó por posición adelantada. Créditos: L1 Max.

Gol de Federico Girotti en Alianza vs Boys

La situación se complicó para Sport Boys a los 64 minutos, cuando Alianza Lima alcanzó el empate. Federico Girotti aprovechó un balón dentro del área y definió con potencia al primer palo, sin darle opción de reacción al arquero Diego Melián.

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Girotti alcanzó su tercer gol en la temporada con Alianza Lima. Anteriormente, ya había convertido frente a FC Cajamarca y CD Moquegua. El delantero argentino se viene acostumbrando a su nueva posición por las bandas.

Una gran jugada colectiva de Alianza Lima culmina con el gol de Federico Girotti. El delantero argentino aprovecha un rebote en el área para marcar el empate y desatar la locura en el estadio. - Liga 1

Con este resultado parcial, Alianza Lima mantendría el liderazgo del Torneo Clausura con 8 puntos, mientras que Sport Boys quedaría a un punto de distancia, con 7 unidades. Los ‘blanquiazules’ y ‘rosados’ reafirman sus buenos presentes en este arranque de la segunda fase de la Liga 1.

Próximo partido de Sport Boys

Sport Boys enfrentará como visitante a CD Moquegua por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará el domingo 16 de agosto a las 13:15 en el estadio 25 de Noviembre.

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Próximo partido de Alianza Lima

Por su parte, Alianza Lima recibirá a UTC en la próxima jornada del torneo local. El partido está programado para el sábado 15 de agosto a las 19:30 horas de Perú en el estadio Alejandro Villanueva.