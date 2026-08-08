JNJ destituye al juez que anuló las condenas de Vladimir Cerrón en 2021

Exjuez Salas Cornejo también fue condenado a 3 años de prisión suspendida por su fallo a favor de Vladimir Cerrón.

Guardar

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó al juez Alain Salas Cornejo por haber anulado, mediante un proceso de hábeas corpus, las condenas penales contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

El caso se remonta al 9 de junio de 2021, cuando Salas Cornejo, entonces magistrado a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria de Acobamba, de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, emitió la sentencia donde declaró fundada en parte la demanda a favor de Cerrón Rojas y anuló las sentencias de primera y segunda instancia que lo condenaban a 4 años de prisión suspendida por negociación incompatible (caso La Oroya).

PUBLICIDAD

En aquella sentencia, Salas argumentó que las resoluciones condenatorias “no desarrollan los hechos que supuestamente habría realizado” el exgobernador, y que su conclusión era “de una presunción de culpabilidad, que colisiona con el derecho a la presunción de inocencia”. Señaló también que los magistrados que condenaron a Cerrón en primera y segunda instancia evidenciaban una “motivación aparente” y “deficiencias de motivación externa”, y que “no existe prueba, testifical, documental o de otra índole que acredite” que el exfuncionario tuvo un interés indebido en el pago al consorcio Altiplano. Los jueces, según el magistrado, justificaron su decisión “sobre suposiciones o supuestos que no fueron corroborados”.

La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) abrió un proceso disciplinario contra el magistrado el 11 de junio de 2021, dos días después de que la prensa difundió el fallo. Tras la investigación, la hoy Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial acordó solicitar a la JNJ que destituya al magistrado.

PUBLICIDAD

La Junta Nacional de Justicia de Perú resuelve la destitución del juez Alain Salas Cornejo, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Acobamba, por una falta grave.

Los cargos

Fueron dos cargos que se le imputaron al juez Alain Salas. El primero es haber emitido la sentencia “bajo una reevaluación o reexamen o análisis de los medios probatorios actuados en el proceso judicial materia del hábeas corpus”, con lo que habría inobservado la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional. El segundo cargo es haber dictado esa misma sentencia “contradiciendo los propios fundamentos de su sentencia, con el objeto de favorecer al procesado Vladimir Roy Cerrón Rojas, con la invalidación de los fallos dictados en su contra”.

Ante esos cargos, el magistrado presentó descargos en los que cuestionó tanto la forma como el fondo del procedimiento disciplinario. Sobre la forma, calificó los cargos de tener una “redacción genérica, vaga y carente de contenido específico” y solicitó el archivamiento de plano del proceso.

PUBLICIDAD

Sobre el fondo, Salas Cornejo sostuvo que no realizó “ninguna reevaluación, reexamen o análisis indebido de los medios probatorios”, sino que se limitó “a mencionar las pruebas y el análisis de las sentencias cuestionadas para evidenciar la vulneración de derechos fundamentales como la debida motivación”. Además, negó haber incurrido en contradicción para favorecer a Cerrón y señaló que “es incorrecto afirmar que con la resolución cuestionada habría esbozado un juicio de inocencia a favor del beneficiario”. Agregó que no se le podría sancionar por una mera discrepancia de criterio.

Vladimir Cerrón fue captado recientemente celebrando en Huancayo pese a que aún tiene órdenes de captura vigentes.

Su argumento más llamativo fue el que presentó al final de sus descargos: dejó constancia que el propio TC resolvió en un sentido similar al suyo. Como se recuerda, en marzo de 2025, el máximo intérprete declaró fundada una demanda del líder de Perú Libre y declaró nulas las condenas del caso La Oroya.

PUBLICIDAD

¿Por qué la JNJ destituyó al juez?

La JNJ rechazó todos los descargos del juez Alain Salas. Sobre el cuestionamiento de forma, los consejeros que las expresiones del magistrados “revelan que no se ha percatado que la tipificación de la falta subyace sobre hechos específicos”.

Sobre el fondo, la Junta determinó que Salas Cornejo, si bien dejó constancia en su sentencia que la valoración de pruebas de un proceso penal es improcedente en un habeas corpus, luego “contradice dicho planteamiento al resolver el cuestionamiento del peticionante sobre la debida motivación, al evaluar y dar mérito a los elementos probatorios obrantes en la causa penal, excediendo el objeto de los procesos constitucionales”.

PUBLICIDAD

Se menciona que en un fundamento del fallo elaborado por el juez Salas Cornejo esta sostiene que los jueces penales del caso de Vladimir Cerrón “obviaron analizar el elemento subjetivo del dolo”.

Sobre el argumento de la sentencia del TC que anuló las condenas del caso La Oroya, la JNJ también lo desestimó. Para los consejeros, el hecho de que Salas Cornejo haya sido condenado por prevaricato respalda la imputación de faltas disciplinarias.

Como se recuerda, en julio de 2024, el magistrado fue condenado a 3 años de prisión suspendida y un año de inhabilitación, sentencia que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó en noviembre de 2025.

PUBLICIDAD

La JNJ concluyó que la conducta del magistrado “no puede considerarse casual, irrelevante y errática, sino que supuso una conducta infractora intencional”.

“Se concluye que el motivo determinante de los hechos constitutivos de infracción previstos en los cargos a) y b), obedecieron a la única finalidad de favorecer los intereses de una de las partes del proceso, con lo cual se infringió el deber de imparcialidad que debía guiar su actuación jurisdiccional”, se lee en la resolución de la Junta.

También se descartó aplicar una sanción menor, “por cuanto ello generaría la percepción de que existe condescendencia, laxitud, ligereza en la graduación de la sanción para hechos que revisten suma gravedad”.

PUBLICIDAD

Por todo ello, la JNJ, por unanimidad, decidió aceptar el pedido de destitución contra el juez Alain Salas Cornejo y cancelar el título que lo acredita como magistrado del Poder Judicial.