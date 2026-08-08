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Keiko Fujimori acuerda con fiscal de la Nación reforzar coordinación “para que los delincuentes terminen en prisión”

Durante el encuentro en Palacio de Gobierno, la mandataria planteó mesas técnicas para agilizar la justicia, mientras Gálvez expuso la situación del Ministerio Público

Keiko Fujimori sostuvo una reunión con Tomás Gálvez en Palacio de Gobierno, donde se abordó la situación del Ministerio Público y las acciones necesarias para enfrentar la criminalidad. La presidenta anunció mesas de diálogo y técnicas para agilizar los procedimientos judiciales
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La presidenta Keiko Fujimori sostuvo una reunión de trabajo con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, y representantes del Ejecutivo para coordinar acciones frente al avance de la criminalidad. El encuentro reunió también al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y a los ministros del Interior, César Astudillo; de Defensa, Rafael Belaúnde; y de Justicia, César Álvarez, además de la fiscal suprema Patricia Benavides.

Durante la reunión, las autoridades plantearon reforzar la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y la administración de justicia. El objetivo, según informó el Ministerio Público, apunta a fortalecer la persecución penal de los delitos que afectan a la ciudadanía y conseguir una respuesta más rápida frente a los casos de criminalidad.

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Tras el encuentro, Fujimori remarcó que su Gobierno respaldará al sistema de justicia y buscará mejorar la articulación entre las entidades del Estado.

“Lo más importante es que todos podamos escucharnos. Y aquí yo quiero que los ciudadanos sepan que iremos con mucha fuerza para que los delincuentes terminen en prisión. Para eso es fundamental articular entre todas las instituciones”, afirmó la mandataria, quien también anunció mesas de diálogo y mesas técnicas para agilizar los procedimientos.

Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, posan en una escalinata interior con alfombra roja. Una mujer y un hombre se dan la mano
La presidenta Keiko Fujimori estrecha la mano del fiscal de la nación, Tomás Gálvez, junto al ministro del Interior, César Astudillo, y fiscal Patricia Benavides. (Fuente: Presidencia del Perú)

Fujimori plantea mayor articulación entre Gobierno y sistema de justicia

La reunión entre Keiko Fujimori y Tomás Gálvez se produjo en medio de los anuncios del Gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana. De acuerdo con el Ministerio Público, las autoridades coincidieron en la necesidad de trabajar dentro de sus respectivas competencias y fortalecer los mecanismos de coordinación para combatir el delito.

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La mandataria sostuvo que el sistema de administración de justicia debe contar con el respaldo del Ejecutivo para cumplir sus funciones. “El Gobierno será un aliado para poder ayudarlos, para empoderarlos, para darle los recursos que ellos necesitan”, señaló Fujimori, al referirse a la necesidad de brindar recursos y herramientas para mejorar la respuesta institucional frente a la criminalidad.

Siete personas, una mujer y seis hombres, de pie en un pasillo con escalinata al fondo, alfombra roja, estatuas y lámparas
La presidenta Keiko Fujimori, el fiscal Tomás Gálvez y el presidente Luis Galarreta se reúnen con ministros de Interior, Defensa y Justicia para coordinar acciones contra la criminalidad. (Fuente: Presidencia del Perú)

Fujimori también explicó que las mesas de diálogo permitirán abordar los principales problemas que retrasan los procesos. Según indicó, se instalarán mesas técnicas destinadas a buscar soluciones y agilizar los procedimientos, con la expectativa de que la justicia sea más rápida y efectiva para los ciudadanos.

Fiscal de la Nación presentó diagnóstico del Ministerio Público

Uno de los principales temas discutidos fue la lucha contra la criminalidad y la inseguridad ciudadana. Fujimori sostuvo que es necesario mejorar la articulación entre las instituciones para lograr que los casos avancen con mayor rapidez y que quienes cometan delitos reciban una respuesta efectiva por parte del sistema de justicia. “Iremos con mucha fuerza para que los delincuentes terminen en prisión”, enfatizó.

La mandataria también planteó que el Ejecutivo sea un aliado del sistema de administración de justicia, mediante el fortalecimiento de sus capacidades y la entrega de los recursos que requiera para cumplir sus funciones. En ese sentido, anunció la instalación de mesas de diálogo y mesas técnicas destinadas a identificar problemas, buscar soluciones y agilizar los procedimientos.

Por su parte, Tomás Gálvez presentó un diagnóstico sobre la situación del Ministerio Público y destacó la importancia de fortalecer la institución y su trabajo conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP) frente al avance de la delincuencia. El fiscal de la Nación expresó además su disposición a impulsar una coordinación permanente con el Ejecutivo y calificó como “esperanzadora” la gestión de Fujimori.

Varias personas, hombres y una mujer, sentadas en torno a una mesa de madera con micrófonos, vasos y placas. Bandera peruana, vitral y columnas visibles
Keiko Fujimori, presidenta de la república, se reúne con el fiscal Tomás Gálvez y ministros para coordinar acciones contra la criminalidad. (Fuente: Presidencia del Perú)

Gobierno anuncia despliegue de las Fuerzas Armadas en calles y transporte

La coordinación con el Ministerio Público ocurre mientras el Ejecutivo prepara nuevas medidas de seguridad. La presidenta confirmó que, en los próximos días, efectivos de las Fuerzas Armadas comenzarán a desplegarse en las calles y en el sistema de transporte para apoyar las labores de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Las Fuerzas Armadas estarán en las calles y también en el sistema de transporte”, afirmó Fujimori durante una transmisión desde el despacho presidencial. La medida forma parte de los compromisos asumidos durante la campaña electoral y busca reforzar la seguridad en espacios públicos.

La mandataria también informó que el Consejo de Ministros aprobó un marco de colaboración para que las Fuerzas Armadas apoyen al INPE en la vigilancia de los establecimientos penitenciarios. A ello se suma la continuidad de los operativos contra el narcoterrorismo en el VRAEM y las acciones destinadas a ejecutar la expulsión de ciudadanos extranjeros que ya cumplieron condenas en el país.

Todos los puestos ofrecidos son para trabajo en Lima.
Todos los puestos ofrecidos son para trabajo en Lima. Foto: Ejército del Perú

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