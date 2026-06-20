Entradas Universitario vs Millonarios: precios y dónde comprar los boletos para amistoso en el estadio Monumental

Entradas Universitario vs Millonarios por amistoso internacional.

Universitario de Deportes intensifica su preparación para el Torneo Clausura, en el que buscará su última oportunidad de lograr el tetracampeonato en la Liga 1 2026. Con ese objetivo, el plantel ha programado tres partidos amistosos, uno de ellos con carácter internacional y acceso para el público en el Estadio Monumental.

El rival elegido para este compromiso internacional es Millonarios FC de Colombia, un club que genera expectativas especiales entre los hinchas cremas por la presencia de dos figuras con pasado destacado en la ‘U’: Fabián Bustos y Rodrigo Ureña. Ambos fueron protagonistas en la consecución de los títulos nacionales más recientes y dejaron una huella positiva en la historia de la institución, marchándose con el reconocimiento de la afición.

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¿Cuáles son los precios de entradas?

Universitario de Deportes puso a la venta las entradas para el duelo contra Millonarios el próximo 11 de julio en el estadio Monumental. Este duelo amistoso es parte de la preparación de los ‘cremas’ de cara al Torneo Clausura 2026. El horario establecido será a las 20:00 horas para Perú.

Los precios son súper asequible debido a que van desde los S/. 20 soles para tribunas populares hasta los S/. 60 soles para occidente. Los hinchas podrán ingresar al portal de Ticketmaster para separar sus asientos.

- Norte: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 20.00 soles

- Oriente: S/. 40.00 soles

- Occidente Lateral: S/. 50.00 soles

- Occidente Central: S/. 60.00 soles

- Butacas: S/. 350 soles

Precios de entradas para Universitario vs Millonarios

La bienvenida de Gianluca Lapadula y reencuentro con Rodrigo Ureña

El enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Millonarios FC podría marcar el debut de los refuerzos Jordan Guivin y Gianluca Lapadula con la camiseta crema. El partido amistoso, previsto como parte de la preparación para el Torneo Clausura, también ofrecería la oportunidad de ver en acción a otros jugadores que la directiva busca incorporar en los próximos días.

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El ‘Bambino’ ya se encuentra en Lima y pasó exámenes médicos la mañana del sábado 20 de junio. En las próximas horas será oficializado por la ‘U’ y se pondrá a órdenes de Héctor Cúper este lunes 22 de junio.

El 'Bambino' fue recibido por Antonio García Pye. Créditos: TV Perú / X.

Por otro lado, se marcará el regreso de Rodrigo Ureña y el entrenador Fabián Bustos. Ambos dejaron una huella significativa en la historia de la institución, al ser parte de conquistas que permanecen en la memoria de los aficionados.

El ‘Pitbull’, uno de los extranjeros más destacados que vistió la camiseta crema, formó parte del tricampeonato obtenido en 2023, 2024 y 2025. Su desempeño se caracterizó por la fuerza, el carácter y la solidez en el mediocampo, virtudes que lo convirtieron en referente y que llamaron la atención de Millonarios a comienzos de 2026.

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“La despedida que faltaba en casa”, escribió el chileno en sus redes sociales.

El mensaje de Rodrigo Ureña luego de la confirmación del juego entre Universitario y Millonarios. Crédito: Captura Instagram.

La presencia del DT en el banco del equipo colombiano también genera emoción entre los seguidores cremas. El técnico logró ganarse el aprecio de la afición por su identificación con el club y su ambición competitiva, cualidades que se reflejaron en la campaña del centenario, donde consiguió un bicampeonato inolvidable para Universitario.