Perú Deportes

Entradas Universitario vs Millonarios: precios y dónde comprar los boletos para amistoso en el estadio Monumental

La ‘U’ se medirá con el cuadro colombiano el próximo sábado 11 de junio en duelo de preparación de cara al Torneo Clausura 2026. Marcará el reencuentro con Rodrigo Ureña y Fabián Bustos

Guardar
Google icon
Entradas Universitario vs Millonarios por amistoso internacional.
Entradas Universitario vs Millonarios por amistoso internacional.

Universitario de Deportes intensifica su preparación para el Torneo Clausura, en el que buscará su última oportunidad de lograr el tetracampeonato en la Liga 1 2026. Con ese objetivo, el plantel ha programado tres partidos amistosos, uno de ellos con carácter internacional y acceso para el público en el Estadio Monumental.

El rival elegido para este compromiso internacional es Millonarios FC de Colombia, un club que genera expectativas especiales entre los hinchas cremas por la presencia de dos figuras con pasado destacado en la ‘U’: Fabián Bustos y Rodrigo Ureña. Ambos fueron protagonistas en la consecución de los títulos nacionales más recientes y dejaron una huella positiva en la historia de la institución, marchándose con el reconocimiento de la afición.

PUBLICIDAD

¿Cuáles son los precios de entradas?

Universitario de Deportes puso a la venta las entradas para el duelo contra Millonarios el próximo 11 de julio en el estadio Monumental. Este duelo amistoso es parte de la preparación de los ‘cremas’ de cara al Torneo Clausura 2026. El horario establecido será a las 20:00 horas para Perú.

Los precios son súper asequible debido a que van desde los S/. 20 soles para tribunas populares hasta los S/. 60 soles para occidente. Los hinchas podrán ingresar al portal de Ticketmaster para separar sus asientos.

- Norte: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 20.00 soles

- Oriente: S/. 40.00 soles

- Occidente Lateral: S/. 50.00 soles

- Occidente Central: S/. 60.00 soles

- Butacas: S/. 350 soles

Precios de entradas para Universitario vs Millonarios
Precios de entradas para Universitario vs Millonarios

La bienvenida de Gianluca Lapadula y reencuentro con Rodrigo Ureña

El enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Millonarios FC podría marcar el debut de los refuerzos Jordan Guivin y Gianluca Lapadula con la camiseta crema. El partido amistoso, previsto como parte de la preparación para el Torneo Clausura, también ofrecería la oportunidad de ver en acción a otros jugadores que la directiva busca incorporar en los próximos días.

PUBLICIDAD

El ‘Bambino’ ya se encuentra en Lima y pasó exámenes médicos la mañana del sábado 20 de junio. En las próximas horas será oficializado por la ‘U’ y se pondrá a órdenes de Héctor Cúper este lunes 22 de junio.

El 'Bambino' fue recibido por Antonio García Pye. Créditos: TV Perú / X.

Por otro lado, se marcará el regreso de Rodrigo Ureña y el entrenador Fabián Bustos. Ambos dejaron una huella significativa en la historia de la institución, al ser parte de conquistas que permanecen en la memoria de los aficionados.

El ‘Pitbull’, uno de los extranjeros más destacados que vistió la camiseta crema, formó parte del tricampeonato obtenido en 2023, 2024 y 2025. Su desempeño se caracterizó por la fuerza, el carácter y la solidez en el mediocampo, virtudes que lo convirtieron en referente y que llamaron la atención de Millonarios a comienzos de 2026.

“La despedida que faltaba en casa”, escribió el chileno en sus redes sociales.

El mensaje de Rodrigo Ureña luego de la confirmación del juego entre Universitario y Millonarios. Crédito: Captura Instagram.
El mensaje de Rodrigo Ureña luego de la confirmación del juego entre Universitario y Millonarios. Crédito: Captura Instagram.

La presencia del DT en el banco del equipo colombiano también genera emoción entre los seguidores cremas. El técnico logró ganarse el aprecio de la afición por su identificación con el club y su ambición competitiva, cualidades que se reflejaron en la campaña del centenario, donde consiguió un bicampeonato inolvidable para Universitario.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesMillonarios FCFabián BustosRodrigo Ureñaperu-deportes

Más Noticias

Dónde ver la Copa Latina de Vóley 2026: canal TV y online del cuadrangular amistoso con Perú, Argentina y Venezuela

La selección nacional afrontará duelos de preparación de cara a la Copa Sudamericana, el torneo arrancará este sábado 27 de junio en el Polideportivo Lucha Fuentes

Dónde ver la Copa Latina de Vóley 2026: canal TV y online del cuadrangular amistoso con Perú, Argentina y Venezuela

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 HOY: así van los partidos de la Semana 2

Se juega la última jornada de la segunda semana de competencia: duelos emocionantes que definirán el futuro de los equipos rumbo a la etapa final. Entérate cómo van las selecciones

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 HOY: así van los partidos de la Semana 2

Programación de la fecha 2 de la Copa de la Liga peruana 2026: partidos, horarios y canales TV

Se juega la segunda jornada con duelos vibrantes: Alianza Lima visitará a Carlos A. Mannucci, Sporting Cristal hará lo suyo con Estudiantil CNI, y Universitario descansará. Entérate todos los detalles

Programación de la fecha 2 de la Copa de la Liga peruana 2026: partidos, horarios y canales TV

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Trujillo por Grupo A de Copa de la Liga 2026

Los ‘blanquiazules’ visitarán a los ‘carlistas’ en Trujillo y saldrán por su primer triunfo en el torneo nacional. Sigue las incidencias del vibrante choque

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Trujillo por Grupo A de Copa de la Liga 2026

Ecuador vs Curazao EN VIVO HOY: partido por la fecha 2 del Grupo E en el Mundial 2026

Ecuador llega al estadio de Kansas City con la obligación de ganar y golear: la derrota 1-0 ante Costa de Marfil en el debut lo dejó sin puntos en el Grupo E, donde Alemania espera en la última fecha

Ecuador vs Curazao EN VIVO HOY: partido por la fecha 2 del Grupo E en el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Roberto Sánchez anuncia nuevo recurso para anular votos del extranjero y amenaza con movilizaciones “históricas”

Roberto Sánchez anuncia nuevo recurso para anular votos del extranjero y amenaza con movilizaciones “históricas”

José Domingo Pérez seguirá en política si gana Keiko Fujimori: “Vamos a tener que hacerlo los que queremos democracia”

Rafael López Aliaga no descarta asumir como alcalde: “Luis Rubio me dijo que puede los 4 años, pero ya es voluntad de él”

Roberto Burneo responde a Rafael López Aliaga: Su renuncia a ser senador es competencia del Congreso, no del JNE

Estos son los candidatos que buscarán la alcaldía de Lima en las elecciones de octubre

ENTRETENIMIENTO

El Gran Combo regresa al Gran Teatro Nacional: fecha y preventa para ver a ‘La Universidad de la Salsa’

El Gran Combo regresa al Gran Teatro Nacional: fecha y preventa para ver a ‘La Universidad de la Salsa’

Magaly Medina difunde audios de ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, con confesiones de amor a otra mujer: “Entiende que yo te amo”

Rodrigo González revela el distrito y centro donde Magaly Medina cumple trabajo comunitario tras la denuncia de Jefferson Farfán

Hijo de Mario Liberti revela el sacrifició que hicieron el conductor y su esposa cuando migraron a EEUU: “Mi padre era chofer y mi madre limpiaba casas”

Orquesta Candela rinde homenaje a don Víctor Yaipén en el Dia del Padre: “Nos sigue inspirando y motivando”

DEPORTES

Dónde ver la Copa Latina de Vóley 2026: canal TV y online del cuadrangular amistoso con Perú, Argentina y Venezuela

Dónde ver la Copa Latina de Vóley 2026: canal TV y online del cuadrangular amistoso con Perú, Argentina y Venezuela

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 HOY: así van los partidos de la Semana 2

Programación de la fecha 2 de la Copa de la Liga peruana 2026: partidos, horarios y canales TV

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Trujillo por Grupo A de Copa de la Liga 2026

Ecuador vs Curazao EN VIVO HOY: partido por la fecha 2 del Grupo E en el Mundial 2026