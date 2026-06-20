Perú

Curso gratis de Excel, computación, entre otros: conoce el link de inscripción y los horarios

Los participantes contarán con materiales virtuales, docentes especializados y acompañamiento permanente durante el proceso formativo

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cursos virtuales-Perú-12 de junio
Estos cursos son importantes porque fortalecen las competencias digitales y técnicas de los participantes, mejorando sus oportunidades de inserción y crecimiento en el mercado laboral (Créditos: Magnific).

La Municipalidad de El Agustino anunció el inicio de una convocatoria de cursos virtuales gratuitos de empleabilidad desde este lunes 22 de junio, en articulación con el Instituto Peruano de Negocios. La comuna informó que las capacitaciones se dictarán de lunes a viernes, aunque los horarios, los días de dictado y la cantidad de sesiones variarán según el programa elegido.

La iniciativa está dirigida al público en general mayor de 18 años y se desarrollará en modalidad remota, con clases en vivo. De acuerdo con la información difundida, el objetivo es reforzar habilidades vinculadas a herramientas digitales y perfiles técnicos que suelen requerirse en procesos de selección.

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La programación difundida incluye cursos con fechas de inicio desde el 22 de junio y con duraciones que van de cuatro a cinco sesiones, según el caso. Los horarios se han establecido en franjas vespertinas y nocturnas, con asistencia remota.

Estos cursos contribuyen al crecimiento profesional y a una mejor inserción laboral - Créditos: Municipalidad de El Agustino.
Estos cursos contribuyen al crecimiento profesional y a una mejor inserción laboral - Créditos: Municipalidad de El Agustino.

Los cursos anunciados son los siguientes:

  • SIRE (Sistema Integrado de Registros Electrónicos) (cinco sesiones): lunes a viernes (6:00 p. m. a 8:00 p. m.)
  • Computación y Ofimática – intensivo (cinco sesiones): lunes a viernes (7:00 p. m. a 8:30 p. m.)
  • Excel Empresarial (tablas dinámicas, dashboards y macros) (cuatro sesiones): lunes a jueves (5:00 p. m. a 6:45 p. m.)
  • Microsoft Power BI – Básico (cuatro sesiones): lunes a jueves (5:00 p. m. a 6:45 p. m.)
  • Asistente de Logística (cinco sesiones): lunes a viernes (7:00 p. m. a 8:30 p. m.)
  • SSOMA – Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (cinco sesiones): lunes a viernes (6:00 p. m. a 8:00 p. m.)

El municipio precisó que los participantes accederán a clases en directo a través de Zoom, además de materiales virtuales. La convocatoria también contempla el acompañamiento de docentes especializados y asistentes asignados para la orientación durante el proceso formativo. Como condición para participar, la administración edil pidió registrar correctamente nombres y apellidos durante la inscripción a partir de este LINK.

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Los cursos ayudan a los participantes a destacar en procesos de selección de personal - Créditos: Magnific.
Los cursos ayudan a los participantes a destacar en procesos de selección de personal - Créditos: Magnific.

Entre los beneficios anunciados figuran capacitaciones enfocadas en empleabilidad, recursos digitales para el estudio y sesiones sin costo. La comuna añadió que los cursos no tienen pago de matrícula. Sin embargo, se ofreció una certificación digital opcional con un “costo social” de S/60 para quienes deseen contar con ese documento.

Para consultas e informes, la Municipalidad de El Agustino indicó los números 922 014 467 y 920 566 080. La atención por WhatsApp se brindará de 9 a. m. a 6 p. m..

La comuna reiteró que la modalidad será virtual y remarcó la importancia de completar el registro con datos correctos para asegurar el acceso a las sesiones y al grupo de coordinación. Además, recomendó a los interesados revisar con anticipación el horario del curso elegido, debido a que las franjas de dictado no son iguales en todos los programas.

¿Por qué es importante estudiar Excel?

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