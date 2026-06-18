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Universitario formaliza un amistoso contra Millonarios en el estadio Monumental: Fabián Bustos y Rodrigo Ureña vuelven a Ate

En completo hermetismo, las autoridades de la ‘U’ trabajaron en la realización de un partido de preparación contra los ‘embajadores’, en cuyas filas aparecen dos ex personajes vinculados con la institución peruana

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Los 'cremas' y los 'millos' se enfrentarán en un amistoso de alta intensidad. - Crédito: Universitario de Deportes
Los 'cremas' y los 'millos' se enfrentarán en un amistoso de alta intensidad. - Crédito: Universitario de Deportes

Universitario de Deportes quiere aprovechar al máximo el receso en Perú. Tras una conversación con el entrenador Héctor Cúper, se llegó a una conclusión: afrontar partidos de rigor para elevar la competencia y moral de en un equipo frustrado. En ese marco, se acordó un amistoso internacional contra el histórico Millonarios.

Mediante una publicación elevada en sus plataformas sociales (Facebook / X / Instagram), la ‘U’ ha dado cuenta que el próximo sábado 11 de julio, sobre las 20:00 horas locales, recibirá en el estadio Monumental a los ‘embajadores’, los segundos más ganadores del fútbol colombiano con 16 títulos.

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Los 'embajadores' se disponen a disputar un amistoso contra Universitario. - Crédito: Millonarios
Los 'embajadores' se disponen a disputar un amistoso contra Universitario. - Crédito: Millonarios

Para Universitario el juego será más que una exhibición, será la oportunidad ideal para que el DT Cúper comience a ver su trabajo en la intertemporada y pueda perfilar una oncena ideal con miras al inicio del Torneo Clausura 2026, donde el objetivo prioritario será adjudicarse como ganador.

Indudablemente que el deseo de los ‘cremas’ será superar a Millonarios frente a su público, pero lo más importante será conocer en qué nivel se encuentran aquellos puntuales que serán titulares a lo largo de la campaña. Incluso, habrá una valoración especial para los refuerzos como Jordan Guivin. Tras ese juego, habrá un panorama más claro en Ate.

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Reencuentro

El duelo amistoso estará cargado de mucha emoción por la presencia de dos viejos conocidos locales: el mediocentro Rodrigo Ureña y el entrenador Fabián Bustos, quienes lograron meterse en la historia de la entidad de Odriozola al sumar títulos inolvidables para la afición.

El ‘Pitbull’, acaso uno de los jugadores extranjeros con mayor relevancia en Universitario, supo ser tricampeón con el club (2023-2024-2025), dejando una gran muestra de fuerza, carácter y solidez. Con un crecimiento reconocible, atrajo la atención de Millonarios a inicios del 2026.

En esa delegación del ‘ballet azul’ también aparece el técnico Bustos, quien se hizo querer entre la fanaticada de la ‘U’ por su plena identificación con el escudo y apetito ganador, que pudo ratificar en la campaña del centenario del club, en la que logró un inolvidable bicampeonato.

En Universitario valoran y aprecian a ambos personajes. No por nada hace algunas semanas intentaron acordar sus respectivos retornos, aunque la misión fue imposible. Ahora, tocará recibirlos con honores en el Monumental en un choque conmemorativo por los 80 años de fundación de Millonarios.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

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