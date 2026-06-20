¿Cómo pagar trámites de renovación de DNI por Págalo.pe, Banco de la Nación, Yape o Agente BCP?

Al cumplir 17 años, el cambio al DNI de adulto requiere atención presencial para registrar huellas dactilares y actualizar la fotografía - Créditos: Andina.

Renovar el documento nacional de identidad (DNI) es un trámite que los ciudadanos deben planificar para evitar inconvenientes, sobre todo cuando el documento se acerca a su fecha de caducidad. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) señaló que, si la persona ya cuenta con un DNI, puede iniciar la renovación 60 días antes del vencimiento, ya sea por internet o de manera presencial en sus centros de atención.

Para quienes cumplieron 17 años, el cambio se realiza de forma presencial, debido a que se requiere registrar huellas dactilares y actualizar la fotografía. En ese mismo proceso, el ciudadano puede solicitar los cambios de datos que correspondan. Tras completar el trámite, se emite el DNIe 3.0 con una vigencia de 10 años desde la fecha de emisión.

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Entre las consideraciones, Reniec precisó que el procedimiento es gratuito y presencial para personas con discapacidad permanente que presenten carné de Conadis. Además, a los mayores de 60 años se les entrega un DNI con la indicación “no caduca”. En el caso de quienes residen en el extranjero, la gestión se realiza en el consulado peruano.

Reniec indicó que la renovación del documento nacional de identidad (DNI) puede iniciarse 60 días antes del vencimiento, por internet o de forma presencial - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

Las tasas oficiales actualizadas de Reniec para renovación y migración a DNI electrónico

Para pagos vinculados a renovación y cambio al formato electrónico, Reniec informó las siguientes tasas y códigos:

S/30 para migrar del DNI azul al DNI electrónico , con código 02121 . Reniec indicó que este costo es válido hasta el 31 de diciembre de 2026 .

S/41 para quienes ya cuentan con DNIe de mayor , con código 00525 .

S/41 para menores con DNIe que cumplen 17 años, con código 00521.

Reniec añadió que, si la persona solo tuvo DNI de menor, el trámite se realiza de forma presencial.

Paso a paso para cancelar en línea con Págalo.pe

Reniec indicó que el abono puede realizarse a través del Banco de la Nación mediante la plataforma estatal Págalo.pe, además de agencias y agentes. El procedimiento se organiza así:

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Ingresa a Págalo.pe .

Realiza el pago con el código correspondiente al trámite.

Guarda el comprobante o una captura de pantalla, según el canal utilizado.

La entidad recomendó conservar el sustento del pago, debido a que se solicita para continuar el proceso.

Cómo usar Yape y otras opciones virtuales de pago

Para pagos con billetera digital, Reniec explicó que el ciudadano debe generar un ticket en su plataforma de recaudación y luego completar el abono mediante Yape o en puntos autorizados. El flujo general es el siguiente:

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/

Selecciona el código del trámite.

Entra a Yape y sigue la ruta: Yapear servicios > Reniec .

Ingresa el número de ticket y confirma la operación.

Reniec añadió que también es posible pagar con ese ticket en un Agente BCP. Para renovación por web, indicó que el pago puede realizarse en línea con tarjeta o con Yape, según la alternativa disponible.

El DNI electrónico es importante porque refuerza la verificación de identidad en trámites presenciales y digitales, incorpora mayores medidas de seguridad frente a copias o alteraciones y permite validar autenticidad - Créditos: Andina.

Guía para pagar de forma presencial en Agente BCP y Banco de la Nación

Reniec informó que el pago presencial se puede efectuar en estas redes:

Agente BCP (con ticket): el usuario genera el ticket, acude al agente y realiza el abono con el código y el número de ticket.

Banco de la Nación: el ciudadano puede pagar en agencia, en agente o mediante Págalo.pe, siempre con el código asociado al trámite.

Para gestiones presenciales, Reniec describió una ruta de tres pasos:

Acudir a un centro de atención de Reniec o un Centro MAC.

Entregar requisitos y registrar la información con el personal, que emitirá un ticket y una fecha aproximada de entrega, con referencia de 10 días hábiles .

100 % ( Verificar el estado del trámite y recoger el documento cuando figure al LINK ).

Cómo verificar el comprobante de pago antes de iniciar el trámite online

Tras el abono, Reniec indicó que el usuario debe guardar el comprobante y continuar con el procedimiento digital. En renovaciones por web, se requiere la aplicación DNI Bio Facial (solo Android) para identificarse con una captura de imagen y actualizar la foto. Luego, el ciudadano completa la renovación por caducidad, elige un centro de entrega y recibe un reporte por correo electrónico.

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Antes del recojo, Reniec remarcó dos puntos:

Revisar el avance en C onsulta de Estado de Trámite y acudir cuando marque 100 % , sin cita.

Recoger el DNI de forma personal, debido a que el titular debe ingresar la clave PIN del certificado y firma digital.

Como canal de contacto, Reniec invitó a comunicarse con su asistente virtual por WhatsApp al 990182569 y a los teléfonos (01) 315-2700 o (01) 315-4000, anexo 1900.