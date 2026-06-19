Dónde ver la Copa Latina de Vóley 2026: canal TV y online del cuadrangular amistoso con Perú, Argentina y Venezuela

Dónde ver la Copa Latina de Vóley 2026. (Dosis de voleibol)

El Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador será el escenario del esperado regreso de la selección peruana femenina de vóley ante su público, con el inicio de la Copa Latina de Vóley 2026. Este torneo cuadrangular, que se realizará del 27 al 29 de junio, funcionará como preparación clave antes de la próxima Copa Sudamericana.

El certamen contará con la presencia de las selecciones nacionales de Argentina y Venezuela como equipos invitados. Durante tres jornadas, el público local tendrá la oportunidad de disfrutar de encuentros internacionales de alto nivel, acompañando a la selección en una etapa crucial de su preparación.

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Canal TV para ver los partidos de la Copa Latina de Vóley 2026

El cuadrangular amistoso podrá llegar a todos los hogares peruanos gracias a la transmisión de Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en HD. También estará disponible por medio de la web, aplicativo y Youtube. Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el Polideportivo Lucha Fuentes con las previas, punto a punto, mejores jugadas, otros resultados, y mucho más.

“Del 27 al 29 de junio, la selección peruana se pondrá a prueba en un importante torneo que promete dejar muchas emociones a todos los amantes del vóley, la Copa Latina, desde el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Todos los partidos los vivirás en exclusiva por LATINA TV, WEB y APP”, informó el medio de comunicación en sus redes sociales.

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Canal TV para ver los partidos de la Copa Latina de Vóley 2026. (Latina TV)

Programación de la Copa Latina de vóley 2026

El fixture del cuadrangular amistoso de voleibol femenino en Lima contempla la presencia de la selección de Perú, que en esta ocasión participará con dos representativos: Perú Mundialista y Perú Olímpico. Completan la nómina de competidores los conjuntos nacionales de Argentina y Venezuela.

Sábado 27 de junio

- Argentina vs. Venezuela | 17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

- Perú Mundialista vs. Perú Olímpico | 19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

Domingo 28 de junio

- Perú Mundialista vs. Venezuela | 15:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

- Perú Olímpico vs. Argentina | 17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

Lunes 29 de junio

- Perú Olímpico vs. Venezuela | 16:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

- Perú Mundialista vs. Argentina | 18:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

Los horarios está sujeto al horario de Perú.

Fixture de la Copa Latina de Vóley 2026

Precios de entradas

La apertura de la venta de entradas para la Copa Latina de Vóley 2026 provocó una inmediata reacción entre los aficionados peruanos. Los boletos ya están disponibles en la plataforma digital Joinnus, lo que permite a los seguidores asegurar su asistencia a los partidos del cuadrangular internacional que se llevará a cabo en Lima.

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El procedimiento para adquirir las entradas es totalmente en línea. Los interesados deben ingresar al sitio web oficial, seleccionar la fecha y ubicación preferida, y completar los pasos que indica el sistema para finalizar la compra. Así, cada hincha tiene la posibilidad de reservar su lugar en el Polideportivo Lucha Fuentes, sede del torneo, y ser parte del reencuentro de la selección femenina con su público en un evento de alto nivel competitivo.

General Norte: S/ 25.00

General Sur: S/ 25.00

General Oriente: S/ 25.00

General Occidente: S/ 25.00

Preferente Norte: S/ 40.00

Preferente Sur: S/ 40.00

Preferente Oriente: S/ 50.00

Preferente Occidente: S/ 50.00

Los boletos van desde los 25 soles en las zonas generales hasta los 50 soles en las ubicaciones preferenciales de oriente y occidente para la Copa Latina. Crédito: Joinnus