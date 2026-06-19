Perú Deportes

Dónde ver la Copa Latina de Vóley 2026: canal TV y online del cuadrangular amistoso con Perú, Argentina y Venezuela

La selección nacional afrontará duelos de preparación de cara a la Copa Sudamericana, el torneo arrancará este sábado 27 de junio en el Polideportivo Lucha Fuentes

Guardar
Google icon
Dónde ver la Copa Latina de Vóley 2026. (Dosis de voleibol)
Dónde ver la Copa Latina de Vóley 2026. (Dosis de voleibol)

El Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador será el escenario del esperado regreso de la selección peruana femenina de vóley ante su público, con el inicio de la Copa Latina de Vóley 2026. Este torneo cuadrangular, que se realizará del 27 al 29 de junio, funcionará como preparación clave antes de la próxima Copa Sudamericana.

El certamen contará con la presencia de las selecciones nacionales de Argentina y Venezuela como equipos invitados. Durante tres jornadas, el público local tendrá la oportunidad de disfrutar de encuentros internacionales de alto nivel, acompañando a la selección en una etapa crucial de su preparación.

PUBLICIDAD

Canal TV para ver los partidos de la Copa Latina de Vóley 2026

El cuadrangular amistoso podrá llegar a todos los hogares peruanos gracias a la transmisión de Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en HD. También estará disponible por medio de la web, aplicativo y Youtube. Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el Polideportivo Lucha Fuentes con las previas, punto a punto, mejores jugadas, otros resultados, y mucho más.

“Del 27 al 29 de junio, la selección peruana se pondrá a prueba en un importante torneo que promete dejar muchas emociones a todos los amantes del vóley, la Copa Latina, desde el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Todos los partidos los vivirás en exclusiva por LATINA TV, WEB y APP”, informó el medio de comunicación en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Canal TV para ver los partidos de la Copa Latina de Vóley 2026. (Latina TV)
Canal TV para ver los partidos de la Copa Latina de Vóley 2026. (Latina TV)

Programación de la Copa Latina de vóley 2026

El fixture del cuadrangular amistoso de voleibol femenino en Lima contempla la presencia de la selección de Perú, que en esta ocasión participará con dos representativos: Perú Mundialista y Perú Olímpico. Completan la nómina de competidores los conjuntos nacionales de Argentina y Venezuela.

Sábado 27 de junio

- Argentina vs. Venezuela | 17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

- Perú Mundialista vs. Perú Olímpico | 19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

Domingo 28 de junio

- Perú Mundialista vs. Venezuela | 15:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

- Perú Olímpico vs. Argentina | 17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

Lunes 29 de junio

- Perú Olímpico vs. Venezuela | 16:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

- Perú Mundialista vs. Argentina | 18:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

  • Los horarios está sujeto al horario de Perú.
Fixture de la Copa Latina de Vóley 2026
Fixture de la Copa Latina de Vóley 2026

Precios de entradas

La apertura de la venta de entradas para la Copa Latina de Vóley 2026 provocó una inmediata reacción entre los aficionados peruanos. Los boletos ya están disponibles en la plataforma digital Joinnus, lo que permite a los seguidores asegurar su asistencia a los partidos del cuadrangular internacional que se llevará a cabo en Lima.

El procedimiento para adquirir las entradas es totalmente en línea. Los interesados deben ingresar al sitio web oficial, seleccionar la fecha y ubicación preferida, y completar los pasos que indica el sistema para finalizar la compra. Así, cada hincha tiene la posibilidad de reservar su lugar en el Polideportivo Lucha Fuentes, sede del torneo, y ser parte del reencuentro de la selección femenina con su público en un evento de alto nivel competitivo.

  • General Norte: S/ 25.00
  • General Sur: S/ 25.00
  • General Oriente: S/ 25.00
  • General Occidente: S/ 25.00
  • Preferente Norte: S/ 40.00
  • Preferente Sur: S/ 40.00
  • Preferente Oriente: S/ 50.00
  • Preferente Occidente: S/ 50.00
Los boletos van desde los 25 soles en las zonas generales hasta los 50 soles en las ubicaciones preferenciales de oriente y occidente para la Copa Latina.
Los boletos van desde los 25 soles en las zonas generales hasta los 50 soles en las ubicaciones preferenciales de oriente y occidente para la Copa Latina. Crédito: Joinnus

Temas Relacionados

Selección peruana de vóleyCopa Latina de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Turquía vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Grupo D en el Mundial 2026

El Levi’s Stadium de Santa Clara albergará un encuentro clave entre turcos y paraguayos, que perdieron en el debut, por lo que dejarán la vida en la cancha. Sigue las incidencias

Turquía vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Grupo D en el Mundial 2026

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 HOY: así van los partidos de la Semana 2

Se juega la segunda semana de competencia: duelos emocionantes que definirán el futuro de los equipos rumbo a la etapa final. Entérate cómo van las selecciones

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 HOY: así van los partidos de la Semana 2

Programación de la Copa Latina de Vóley 2026: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular con Perú, Argentina y Venezuela

Se viene un torneo amistoso que afrontará la ‘blanquirroja’ con equipo A y B como parte de preparación de cara a la Copa Sudamericana: se jugará del sábado 27 al lunes 29 de junio en Polideportivo Lucha Fuentes

Programación de la Copa Latina de Vóley 2026: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular con Perú, Argentina y Venezuela

Partidos del Mundial 2026, hoy viernes 19 de junio: fixture, horarios, canales TV y resultados en vivo

La segunda jornada continuará con duelos emocionantes: Brasil saldrá por su primer triunfo frente Haití, Paraguay buscará recuperarse con Turquía, Estados Unidos irá por su segunda victoria ante Australia, y mucho más

Partidos del Mundial 2026, hoy viernes 19 de junio: fixture, horarios, canales TV y resultados en vivo

Jairo Concha despertó interés de campeón de Copa Sudamericana: su reemplazo tras posible salida de Universitario

El volante podría emigrar al extranjero luego de recibir una oferta que podría concretarse en los próximos días. Conoce los detalles de su probable partida de Ate

Jairo Concha despertó interés de campeón de Copa Sudamericana: su reemplazo tras posible salida de Universitario
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Rafael López Aliaga comunica vía carta notarial al JNE que no asumirá como senador

Antauro Humala respalda marchas convocadas por JPP y exige no proclamar a Keiko Fujimori hasta esclarecer su nacionalidad

Tomás Gálvez: “Germán Juárez no puede seguir en el Ministerio Público, definitivamente”

Tomás Gálvez denuncia que Germán Juárez alteró carpeta fiscal para encubrir denuncia de soborno en su contra

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya contó el incómodo momento que vivió con un exintegrante de 'La Granja VIP' en la final: "Odio a la gente"

Laura Spoya contó el incómodo momento que vivió con un exintegrante de 'La Granja VIP' en la final: "Odio a la gente"

Yaco Eskenazi y la regla que Natalie Vértiz le impuso tras el incidente en auto que sufrieron: “Me tiene terminantemente prohibido”

El abogado de Magaly Medina desmiente la versión de Jefferson Farfán sobre el servicio comunitario: "Es absolutamente falso"

Así fue el ingreso de Paul Michael y Renato Rossini Jr. a 'Esto es Guerra' tras su participación en 'La Granja VIP'

Diego Chávarri estalla contra Thalía Bentín, niega a Gabriela Herrera en su habitación y amenaza con carta notarial: "No vas a dejarla mal"

DEPORTES

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 HOY: así van los partidos de la Semana 2

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 HOY: así van los partidos de la Semana 2

Programación de la Copa Latina de Vóley 2026: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular con Perú, Argentina y Venezuela

Turquía vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Grupo D en el Mundial 2026

Partidos del Mundial 2026, hoy viernes 19 de junio: fixture, horarios, canales TV y resultados en vivo

Jairo Concha despertó interés de campeón de Copa Sudamericana: su reemplazo tras posible salida de Universitario