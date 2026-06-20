Kluiverth Aguilar dejó Lommel SK a través de una rescisión de contrato debido a una dura lesión que demanda una larga rehabilitación

Kluiverth Aguilar totalizó 62 apariciones con el club de Limburgo. - Crédito: Lommel SK

La experiencia de Kluiverth Aguilar en Lommel SK ha culminado. Su marcha no pasó por un declive ni mucho menos por una falta, sino por una frustrante lesión que le ha demandado una ardua y larga rehabilitación, evitando que entre en los planes del nuevo comando técnico por demasiado tiempo.

Comprendiendo que su situación era un problema en sí, sobre todo para la institución belga, Aguilar decidió conjuntamente con las autoridades institucionales encontrar una solución y se planteó la resolución de su vínculo contractual, a fin de que los ‘Groen-Wit’ puedan incorporar a un refuerzo en condiciones para su nueva travesía.

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El Lommel SK saludó el gesto y comunicó la separación de sus caminos a través de sus redes sociales oficiales. “Contrato de Kluiverth Aguilar, rescindido. El peruano lleva un tiempo ausente debido a su rehabilitación y aún disponía de un contrato vigente. El club le desea lo mejor en la continuación de su carrera”, apuntó.

Kluiverth Aguilar, en silencio, se mantuvo en Europa. - Crédito: Lommel SK

Trayectoria concluida

Kluiverth Aguilar brotó con mucho brío en Alianza Lima apenas a los 16 años. Su precocidad en el Torneo Descentralizado, sumado a su desempeño ascendente en el Campeonato Sudamericano U17, despertaron la atención del City Group, que inmediatamente perfiló un acuerdo para comprar su ficha por más de dos millones de euros.

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Cerrado el fichaje, Aguilar abandonó La Victoria para instalarse pronto en la ciudad de Manchester, aunque de forma fugaz se estableció una negociación para que se incorporase al Lommel SK, a fin de que ahí acabase de formar como profesional.

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Aunque la adaptación fue complicada, llegando a pasar por largos periodos desmarcado del plantel, Kluiverth con el avance de los meses fue ganando más aptitudes al igual que estado físico. Así pues, el CT del club fue dándole, poco a poco, entrada en los planes hasta que se hizo fijo en dos campañas consecutivas.

El destino, sin embargo, le jugó una muy mala pasada al peruano, en agosto del año anterior, a raíz de una grave lesión en el tendón de Aquiles. Por más que se operó y sometió a una rehabilitación, no volvió a ser el mismo y sabiendo que no tendría opciones de retorno en un Lommel SK recién ascendido a la máxima categoría de Bélgica, optó por rescindir. Totalizó 62 apariciones, 1 gol y 2 asistencias.

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Kluiverth Aguilar llegó a ser titular indiscutible en la zona defensiva de Lommel SK. - Crédito: Difusión

Éxito consumado

Durante los últimos años, el Lommel SK se había preparado para llegar a la Jupiler Pro League, pero los azares del destino impidieron el cometido. Incluso, un periodo antes todo se derrumbó en un play-off de ascenso definitivo. Aun así, la entidad siguió luchando, reforzando su plantilla y con mucha perseverancia prosperó y en aquella vía donde se frustró hace no mucho.

El ascenso directo en el periodo 2025/26 era la meta principal, aunque ciertos reveses frenaron ese ideario y el club de la ciudad de Limburgo tuvo que apostar todo de sí mismo en el repechaje, su segundo circuito consecutivo. En ese escenario asestó el golpe definitivo con recitales futbolísticos que lo acercaron a la excelencia.

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Por el boleto a la Jupiler Pro League, Lommel SK sacó su potencial máximo en la primera final ganándole sobre la hora a FCV Dender EH con un gol dramático de Vancsa. Gracias a ese heroísmo, el empate sin goles en la revancha sirvió para que el club integrante del City Group retorne a la élite de Bélgica después de 23 años.