Cédula de votación para las elecciones regionales y municipales 2026: este es modelo aprobado por la ONPE

La imagen muestra a una persona ejerciendo su derecho al voto en una cabina electoral de Perú, durante las Elecciones Regionales y Municipales de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó los diseños de las cédulas de sufragio que serán utilizadas en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, mediante la Resolución Jefatural n.° 000096-2026-JN/ONPE, publicada en el diario oficial El Peruano. En todos los diseños, las cédulas incorporan un mecanismo de control que aumenta la seguridad y eficacia del proceso: un código de barras que sirve para identificar la circunscripción electoral a la que corresponden.

En los comicios programados para el 4 de octubre habrá cédulas distintas, dependiendo de las autoridades que se deban elegir. La ONPE precisó que diseñar los materiales electorales —cédula de sufragio, actas electorales, formatos y otros— es una de sus funciones, junto con la determinación de las características de las cédulas, su impresión y distribución.

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La cédula para elegir autoridades regionales, provinciales y distritales

Los electores de todos los distritos del Perú —excepto los de Lima Metropolitana— recibirán una cédula para elegir autoridades regionales, municipales provinciales y municipales distritales. De ancho, la cédula tendría 38 cm y de largo 21 cm, como mínimo, pues esta medida se incrementará proporcionalmente de acuerdo al número de organizaciones políticas que se presenten, hasta un máximo de 52 cm.

Cédula de votación para las elecciones regionales y municipales 2026

Cédula de votación para las elecciones regionales y municipales 2026

Para efectos de la publicación del diseño de la cédula, en el cuerpo de esta se consideran ocho filas correspondientes a ocho organizaciones políticas participantes. La cédula está dividida en cuatro secciones: Gobernador y Vicegobernador Regional, Consejero Regional, Municipal Provincial y Municipal Distrital.

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Todas las secciones tienen un borde de color negro y las siglas “JNE ONPE RENIEC” caladas con letras de color blanco en forma diagonal ascendente. Lo que varía es el color de la trama de fondo: en la parte de gobernador y vicegobernador regional, el fondo es amarillo; consejero regional, verde claro; autoridades municipales provinciales, rosado; autoridades municipales distritales, celeste.

Los otros diseños aprobados y la cédula para una segunda elección regional

La resolución también aprobó otros tres diseños de cédula de las ERM: la que se usará en todas las capitales de provincias, excepto Lima Cercado; la que corresponderá a los distritos de Lima Metropolitana (provincia de Lima), menos Lima Cercado; y la de Lima Cercado.

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Cédula de votación para las elecciones regionales y municipales 2026

Asimismo, fue aprobado el diseño de la cédula de sufragio que se utilizaría en las regiones donde se realice una Segunda Elección Regional. Estos comicios serían convocados cuando ninguna de las fórmulas de candidatos a gobernador y vicegobernador regional alcance al menos el 30 % de los votos válidos.

Cédula de votación para las elecciones regionales y municipales 2026

La cédula de esta segunda vuelta regional tendría una dimensión de 15 cm por 21 cm, y contendría únicamente los nombres y los símbolos de las dos organizaciones políticas que hayan obtenido la mayor votación en las elecciones del 4 de octubre.

Sorteo de ubicación y ventana de impugnaciones sobre el diseño

En las cédulas de las ERM 2026, los partidos políticos irán en la parte superior. Los movimientos regionales, en la sección inferior; ubicación que fue definida mediante sorteo público realizado el 10 de junio. Las alianzas electorales que participen en los comicios subnacionales serán incluidas en uno u otro bloque dependiendo del alcance que tengan.

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Según lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley Orgánica de Elecciones, la ONPE debe publicar y presentar ante personeros y candidatos —dentro de los dos días calendario contados a partir del vencimiento del plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de candidaturas— el diseño de la cédula de sufragio correspondiente al proceso electoral en curso. Esta presentación tiene como objeto que los personeros de las organizaciones políticas puedan presentar impugnaciones sobre el diseño de la cédula ante el Jurado Nacional de Elecciones.

En Lima Metropolitana: 22 postulantes y el proceso de inscripción en el JEE

El viernes a la medianoche venció el plazo para que los partidos políticos soliciten la inscripción de sus candidatos. En el caso de Lima Metropolitana, hay 22 postulantes que buscarán competir por ser el alcalde provincial.

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El primer partido en solicitar la inscripción de su candidato a la Alcaldía de Lima fue Somos Perú. Lidera la lista el actual alcalde de Surco, Carlos Bruce, quien lleva como teniente alcalde al exministro del Interior Vicente Romero. Una de las últimas listas en solicitar inscripción oficialmente fue la de Renovación Popular, que lleva como candidato a alcalde a Luis Rubio y como teniente alcalde a Rafael López Aliaga, quien no asumirá como senador en busca de un segundo mandato, a pesar de que la reelección está prohibida.

Por su parte, Fuerza Popular lanzó como candidato al actual alcalde de Ancón Samuel Daza y como primer regidor a Carlos Enrique Oliva Arévalo. Juntos por el Perú apuesta por el actual alcalde Chosica, Oswaldo Hernán Vargas Cuellar, como su carta para la Municipalidad de Lima; su teniente alcalde sería Juan Sánchez Gutiérrez. También se confirmó la participación de Ricardo Belmont por el Partido Cívico Obras.

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No, los 22 candidatos y sus respectivas aún no están inscritas oficialmente. Primero, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro deberá verificar que no se encuentren en una causal de improcedencia y que se cumplan los requisitos formales para admitir las listas. Una vez admitida la lista de candidatos a alcalde y regidores, se abrirá el periodo de tachas, donde cualquier ciudadano podrá pedir la exclusión de un candidato por estar inmerso en una causal que impida su postulación. Superadas las tachas, el JEE Lima Centro inscribirá formalmente la lista.