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Roberto Burneo responde a Rafael López Aliaga: Su renuncia a ser senador es competencia del Congreso, no del JNE

Presidente del JNE indicó que su labor acaba con la proclamación de resultados y la entrega de credenciales. Para toda situación posterior, dice, el candidato electo deberá juramentar

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Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, se pronuncia ante el anuncio de Rafael López Aliaga de no asumir como senador. Video: JNE

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se pronunció ante el anuncio de Rafael López Aliaga de no asumir como senador ni ser proclamado como tal.

El último viernes, el Pleno del JNE proclamó a los senadores elegidos en la primera vuelta del 12 de abril, entre los cuales se nombró al líder de Renovación Popular. Consultado por la prensa, Burneo indicó que la proclamación de resultados es el “reflejo de la voluntad popular” y que una eventual renuncia es “competencia del Congreso”.

“Si un senador, un diputado o un representante al Parlamento Andino no quisiera seguir en esa representación, (...) tiene que, luego de (la proclamación de) los resultados, luego de (la entrega de) las credenciales, juramentar. La juramentación se hace ante el Congreso de la República, ya no es competencia del Jurado Nacional de Elecciones. Nuestra competencia se circunscribe hasta la entrega de credenciales en cuanto a esta elección de senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino y cualquier otra incidencia que sea antes de la juramentación”, declaró Burneo.

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Al ser nuevamente consultado sobre la situación de Rafael López Aliaga, el presidente del JNE reiteró que la proclamación refleja el “resultado de la voluntad popular y las credenciales que se emiten es en función de ese resultado”.

Rafael López Aliaga, con gorra y polo azul, hablando a un micrófono. A su derecha, una imagen circular de Burneo con gafas y banda bicolor, también hablando.
Rafael López Aliaga, con gorra y polo azul, se dirige a un micrófono, mientras que una imagen en círculo muestra a Burneo con gafas y una banda bicolor, también hablando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La persona tiene la voluntad de, luego de eso, juramentar o no, o ya tomar la decisión particular que pueda tomar. Pero la juramentación no se hace ante el Jurado, sino ante el mismo Congreso de la República. Y es a partir de ese momento en que ese funcionario, en este caso parlamentario, adquiere la condición de tal”, apuntó.

En esa línea, Burneo también recordó a los presentes que la figura del accesitario “siempre está ahí” siempre y cuando el titular haya asumido el cargo, y “en función de causales muy específicas”.

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“Corresponde a causales como fallecimiento de una persona, la condena por delito doloso, la inhabilitación política y si no me equivoco, hay una más ahí, si la memoria no me falla. Pero eso corresponde a la figura del accesitario. Así que lo que corresponde al Jurado es la proclamación y la entrega de credenciales. Y la entrega de las credenciales que se emiten es el reflejo de la proclamación emitida el día de hoy”, sostuvo.

López Aliaga envió carta notarial al JNE

Rafael López Aliaga, excandidato presidencial del partido Renovación Popular, presentó una carta notarial ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para comunicar su desistimiento irrevocable a ser proclamado y asumir el cargo de senador de la República para el período 2026-2031. El documento fue dirigido al presidente del organismo electoral, Roberto Burneo Bermejo, y solicitó que la credencial fuera entregada al siguiente candidato de su lista con mayor votación.

Carta notarial de Rafael López Aliaga dirigida a Roberto Burneo Bermejo con sellos de recibido del Jurado Nacional de Elecciones y una notaría
La imagen muestra la carta donde Rafael López Aliaga comunica al Jurado Nacional de Elecciones su desistimiento a asumir el cargo de Senador de la República por Perú.

En la misiva, López Aliaga argumentó que su declinación no lo desvinculaba de la responsabilidad partidaria, ya que el estatuto de Renovación Popular establecía que el presidente del partido presidía el grupo parlamentario integrado por senadores y diputados electos. “Desde el Congreso podamos impulsar nuestras iniciativas partidarias y las del pueblo peruano, así como nuestro programa político y de gobierno”, sostuvo en el documento.

El líder de Renovación Popular también vinculó su decisión a las denuncias sobre un supuesto fraude a raíz de las fallas logísticas del 12 de abril, durante la primera vuelta de las elecciones generales. “Tengo la firme decisión de conseguir justicia en nombre de los cientos de miles de peruanos que nos dieron su voto”, se leía en la carta.

Agregó que su resolución también estuvo justificada en las denuncias que interpuso por los sucesos del 12 de abril, las cuales no podría seguir impulsando desde un escaño.

López Aliaga solicitó al JNE dar trámite a su declinación “a fin de que en mi lugar se proclame y entregue la credencial de senador al candidato de mi partido que de acuerdo con la votación obtenida le corresponde asumir”. El organismo electoral debía tomar una decisión al respecto.

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