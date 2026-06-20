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¿Habrá marcha hoy en Lima? Esto es lo que se sabe tras la movilización de Juntos por el Perú

El candidato presidencial Roberto Sánchez anunció la continuidad de las movilizaciones y habló de “tres semanas de lucha vigilante”

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Un grupo de personas marcha de noche; un hombre con sombrero blanco y lentes saluda; un hombre con saco azul y lentes; una mujer con sombrero claro; banderas de Perú
La imagen muestra a Roberto Sánchez y José Domingo Pérez junto a simpatizantes de Juntos por el Perú durante una marcha en Perú. (Juntos por el Perú)

La movilización en el centro de Lima se realizó el último viernes 19 de junio tras la convocatoria de Juntos por el Perú (JP), en el marco del conteo de votos de la ONPE que, hasta el momento, da como ganadora de las votaciones presidenciales a Keiko Fujimori de Fuerza Popular. La movilización, que sin pruebas contundentes alega un supuesto fraude electoral, estuvo acompañada de un fuerte despliegue de simpatizantes que acompañaron a la plancha presidencial de Roberto Sánchez y demás representantes del partido.

Según reportes de medios peruanos, la manifestación se desarrolló sin altercados significativos. Durante la jornada, los manifestantes intentaron llegar a la Plaza San Martín, pero fueron contenidos por un cordón policial. Parte del grupo se replegó hacia el local partidario ubicado en el Paseo Colón, donde el candidato reiteró su llamado a continuar con las movilizaciones y anunció “tres semanas de lucha vigilante”, en medio de un clima de alta polarización.

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¿Habrá marcha hoy?

Como medida preventiva ante el anuncio de la llegada de simpatizantes y militantes de Juntos por el Perú desde diversas regiones, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso restricciones de tránsito en el Centro Histórico entre el 19 y 22 de junio por motivos de seguridad. El plan de resguardo incluyó la presencia de 800 serenos, 200 fiscalizadores, 1.000 cámaras de videovigilancia y 15 drones, además del despliegue de 4.500 agentes de la Región Policial Lima en las zonas de mayor resguardo.

El candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, en el centro, camina con sus simpatizantes durante una protesta contra la candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, en Lima, Perú, el viernes 19 de junio de 2026. (Foto AP/Miguel Paredes)
El candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, en el centro, camina con sus simpatizantes durante una protesta contra la candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, en Lima, Perú, el viernes 19 de junio de 2026. (Foto AP/Miguel Paredes)

“Me veo nuevamente obligado a restringir la movilidad y el cierre de accesos vehiculares en el centro histórico, ante situaciones que ponen en riesgo la seguridad y el normal funcionamiento de la ciudad, exhorto a JP actuar con responsabilidad y dentro del marco de la ley”, anunció el alcalde Renzo Reggiardo. Asimismo, a través de su Procuraduría Pública, se anunció acciones legales y denuncias penales contra quienes resulten responsables de actos vandálicos o disturbios en el centro histórico.

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Sin embargo, las principales vías del centro de Lima fueron reabiertas en la mañana del sábado 20 de junio, tras la culminación de la manifestación que se realizó sin altercados significativos.

Según comunicados difundidos en redes sociales del partido, la movilización principal fue programada y realizada el viernes 19 de junio desde las 4:00 p. m. en el Campo de Marte, sin que hasta el momento se haya confirmado una nueva convocatoria para este sábado 20. No obstante, el candidato Roberto Sánchez no ha descartado la posibilidad de nuevas movilizaciones en los próximos días, tanto en Lima como en regiones.

Procuradoría inicia acciones legales

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público presentó una denuncia penal contra nueve personas, entre ellas Antauro Humala, Claudia Cisneros y Hernando Cevallos, por la presunta comisión del delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, en el contexto de las movilizaciones posteriores a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

La acusación también incluye a otros dirigentes y ciudadanos, y fue remitida al Ministerio Público, que evaluará el inicio de las investigaciones preliminares. El expediente se sustenta en información de la Dirincri, la Policía Nacional, la División de Inteligencia contra la Criminalidad, registros digitales e informes de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Tras conocerse la denuncia, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, rechazó la acción fiscal y defendió las movilizaciones, señalando que estas se realizaron en el marco de la defensa del voto y la voluntad popular, y remarcó que la protesta pacífica es un derecho constitucional.

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