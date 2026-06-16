Programación de la fecha 2 de la Copa de la Liga peruana 2026: partidos, horarios y canales TV

Programación de la fecha 2 de la Copa de la Liga peruana 2026

La segunda fecha de la Copa de la Liga 2026 ya tiene su cronograma confirmado, con encuentros distribuidos entre el viernes 19 y el lunes 22 de junio. Los aficionados podrán seguir cuatro días de fútbol en diferentes escenarios del país, con partidos que pueden modificar el panorama de los grupos.

El duelo estelar será el Clásico Cusqueño entre Cienciano y Deportivo Garcilaso, programado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El equipo juvenil de Alianza Lima se trasladará hasta Trujillo para enfrentar a Carlos Mannucci en el Estadio Mansiche. Por su parte, Sporting Cristal visitará a Estudiantil CNI en el Estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto. Y a Universitario de Deportes le tocará descansar.

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Programación de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

Viernes 19 de junio

ADT de Tarma vs. Alianza Universidad | Grupo E | 13:00 horas | Estadio Unión Tarma

Alianza Atlético vs. César Vallejo | Grupo A | 15:30 horas | Estadio Campeones del 36

Sábado 20 de junio

Academia Cantolao vs. San Martín | Grupo I | 11:00 horas | Estadio Hugo Sotil

FC Cajamarca vs. Deportivo Llacuabamba | Grupo C | 13:15 horas | Estadio Heroes de San Ramón

Unión Comercio vs. Comerciantes FC | Grupo J | 15:00 horas | Estadio Carlos Vidaurre García

Juan Pablo II vs. ADA Jaén | Grupo B | 15:30 horas | Complejo Deportivo Juan Pablo II

Carlos Mannucci vs. Alianza Lima | Grupo A | 20:00 horas | Estadio Mansiche

Domingo 21 de junio

Deportivo Moquegua vs. Bentín Tacna Heroica | Grupo H | 11:00 horas | Estadio 25 de Noviembre

Unión Minas vs. Sport Huancayo | Grupo E | 13:15 horas | Estadio IPD Huancayo

Santos FC vs. Ayacucho FC | Grupo G | 15:00 horas | Estadio Municipal de Nasca

Estudiantil CNI vs. Sporting Cristal | Grupo J | 15:30 horas | Estadio Carlos Vidaurre García

Cienciano vs. Deportivo Garcilaso | Grupo F | 18:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Lunes 22 de junio

Deportivo Binacional vs. Cusco FC | Grupo F | 13:00 horas | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina

Atlético Grau vs. Pirata FC | Grupo D | 15:15 horas | Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo

Descansa: Universitario de Deportes

Así se jugará la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

Dónde ver los partidos de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

Los hinchas tendrán la posibilidad de seguir la Copa de la Liga mediante el servicio de streaming de Bicolor +, la plataforma oficial de YouTube gestionada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Esta alternativa permite acceder a las transmisiones en vivo de todos los partidos, facilitando el acceso a la competición desde cualquier dispositivo.

Quienes busquen información actualizada y cobertura detallada podrán recurrir a Infobae Perú, que ofrecerá una cobertura completa de la segunda fecha. El sitio informará sobre la previa de cada encuentro, el desarrollo minuto a minuto, las mejores jugadas, los resultados al instante y la evolución de la tabla de posiciones.

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Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026: así van los equipos durante la fecha 1.

Así quedaron Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal en la fecha 1

La primera jornada de la Copa de la Liga 2026 dejó un escenario variado, con resultados que en algunos casos cumplieron con los pronósticos y en otros sorprendieron a los seguidores del fútbol nacional. Los equipos principales de la Liga 1 aún se encontraban de vacaciones, por lo que clubes como Universitario de Deportes y Alianza Lima recurrieron a sus planteles de la Liga 3 para afrontar sus compromisos, obteniendo desenlaces diferentes.

En Trujillo, la ‘U’ sufrió una derrota de 2-0 ante Pirata FC, mostrando las dificultades de competir con un plantel alternativo. Por otro lado, el cuadro juvenil de los ‘blanquiazules’ lograron rescatar un empate frente a César Vallejo, resultado que les permitió sumar desde el arranque del certamen.

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Revive las mejores jugadas y los goles del partido entre Pirata FC y Universitario, donde el equipo local se impuso por 2 a 0 en la Copa Bicentenario. | YouTube / Bicolor

Los ‘cerveceros’ optaron por una alineación con suplentes y jugadores jóvenes, logrando igualar ante Comerciantes FC en Iquitos. Este equipo, líder de una de las zonas de la Liga 2, puso a prueba la solidez de los celestes, que consiguieron evitar la derrota en una plaza complicada.

Durante la fecha inaugural, solo dos clubes de la Liga 1 cayeron ante rivales provenientes de la Liga 2. Comerciantes Unidos y Melgar fueron superados como visitantes, lo que evidenció que los equipos de la segunda división pueden competir en igualdad de condiciones cuando la oportunidad lo permite.