Corte de luz en Lima este lunes 22 de junio: Pluz suspenderá el servicio sectores de tres distritos

Ocho distritos y sectores específicos serán afectados por interrupciones temporales del servicio. Imagen creada con IA

La empresa Pluz realizará este lunes 22 de junio una nueva jornada de cortes de luz programados en distintos sectores de Lima Metropolitana. Las interrupciones temporales forman parte de los trabajos de mantenimiento preventivo y reforzamiento de las redes eléctricas para mejorar la continuidad y seguridad del servicio.

De acuerdo con el cronograma informado por la compañía, la suspensión del suministro se desarrollará en horarios diferenciados y afectará zonas de San Juan de Lurigancho, Magdalena del Mar y Los Olivos. Los trabajos comprenderán urbanizaciones, conjuntos habitacionales, pueblos jóvenes, calles y avenidas de estos distritos.

Zonas y horarios de los cortes de luz del 22 de junio

Reportan apagón en tres distritos de Lima. (El Comecio)

San Juan de Lurigancho — 9:30 a.m. a 4:30 p.m.

En San Juan de Lurigancho, el corte de energía eléctrica afectará sectores del P.J. El Arenal de Canto Grande, donde estarán comprendidas las manzanas F3, H, I, J, K, K2, L, LL, M, N, N1, O, P y Q.

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Asimismo, la interrupción alcanzará la A.H. Juan Pablo II etapa 1, específicamente las manzanas L, LL, M, N, N1, O, P, Q y R.

Magdalena del Mar — 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

En Magdalena del Mar, Pluz programó una suspensión del servicio en el Conjunto Habitacional Marbella, que incluye los edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S y T.

También se verá afectada la A.H. Medalla Milagrosa, en las manzanas A, B, C, D y E, además de la calle Alberto Yabar, cuadras 2 y 3.

Los Olivos — 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

En Los Olivos, el corte abarcará sectores cercanos a los jirones Anta y Catac, además de calles como Chasquitambo, Olleros, Pariahuanca, Pira, Tapacocha y Vinchay.

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También estarán incluidos sectores de la urbanización El Naranjal, en las manzanas F, K y V, así como zonas ubicadas en la avenida El Naranjal, cuadras 5 y 6; avenida Las Palmeras, cuadras 48 y 49; jirones Catac, Colcabamba, Marcará y Pira.

La suspensión alcanzará además la urbanización El Parque de Naranjal, comprendiendo las manzanas F, H, K, L, M, S, T, U y V.

¿Por qué se realizan estos cortes de luz?

Pluz indicó que las interrupciones programadas responden a labores de mantenimiento y mejora de la infraestructura eléctrica. Estas acciones buscan optimizar el funcionamiento de la red, prevenir averías y garantizar un servicio más eficiente para los usuarios.

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Recomendaciones durante la suspensión del servicio

Desconectar equipos electrónicos para evitar daños por variaciones de voltaje cuando regrese la energía.

Mantener cerradas las puertas de refrigeradoras y congeladoras para conservar los alimentos.

Usar linternas o luces de emergencia en lugar de velas para evitar accidentes.

Tener a disposición un kit con agua, baterías y productos básicos.

Si alguna persona depende de equipos médicos eléctricos, prever fuentes alternativas de energía.

Pluz recordó que los usuarios pueden consultar sus canales oficiales para conocer actualizaciones sobre la programación o posibles cambios en los horarios establecidos.