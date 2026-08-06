Áncash: novia de montañista desaparecido en el nevado Huascarán espera llegada de equipo técnico de Chile para reforzar la búsqueda

Retratos de tres montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán se superponen a una escena de búsqueda aérea en la montaña nevada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La búsqueda de los tres montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán entra en una nueva etapa con la incorporación de recursos especializados y la coordinación entre diversas instituciones. Mientras las operaciones continúan en una de las zonas más complejas de la cordillera, los familiares permanecen atentos a cada avance relacionado con el operativo.

El caso mantiene la atención desde mediados de julio, debido a las dificultades que presenta el terreno y a la necesidad de planificar cada intervención con criterios técnicos. Las condiciones del nevado obligan a las autoridades y a los equipos de rescate a evaluar cada decisión antes de ejecutar nuevas acciones.

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En este contexto, los allegados de las personas desaparecidas mantienen contacto permanente con los responsables de las labores de búsqueda. La información oficial sobre las operaciones se difunde conforme avanzan las coordinaciones entre la Policía Nacional del Perú y las entidades que participan en el despliegue.

Entre las novedades figura la próxima incorporación de especialistas provenientes de Chile y el uso de nuevas herramientas tecnológicas para ampliar el área de exploración, con el propósito de reforzar las acciones previstas en la montaña.

Familiares informan sobre nuevas coordinaciones para la búsqueda

Un informe detallado sobre los avances en la operación de búsqueda de Chicho Saúl y Artidoro en el Nevado Huascarán. Se explica la nueva fase de la estrategia, la incorporación de tecnología como drones y la colaboración entre la Policía Nacional, rescatistas y especialistas. Paola Chiappina

Paola Chiappina, pareja del montañista Alejandro Ugarte, difundió un comunicado para informar la situación de las labores relacionadas con la búsqueda de los tres desaparecidos en el nevado Huascarán. Según explicó, las últimas jornadas estuvieron dedicadas a reuniones técnicas con especialistas y autoridades para definir el siguiente paso del operativo.

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“Han sido días intensos de análisis con especialistas, rescatistas y las autoridades para analizar el estado del Huascarán y con eso empezar una nueva fase de búsqueda con una mejor estrategia y, obviamente, mejores medidas de seguridad”, expresó.

De acuerdo con la información difundida por Chiappina, las evaluaciones permitieron revisar el estado actual del nevado y establecer una planificación orientada a reducir los riesgos para los equipos de rescate antes de cualquier ingreso a la zona.

Drones reforzarán las operaciones en el Huascarán

Influencer peruana reclama reactivar la búsqueda de tres montañistas en Huascarán| Foto: Latina Noticias

La actualización del caso también precisa que desde este miércoles entrará en funciones un equipo de drones liderado por la Región Policial de La Libertad. Este recurso permitirá ampliar la inspección de sectores de difícil acceso sin exponer de inmediato al personal que participa en las operaciones.

La pareja de Alejandro Ugarte señaló que este apoyo representa un aporte importante para fortalecer la búsqueda. Asimismo, expresó su reconocimiento a los efectivos de la Policía Nacional del Perú por el trabajo desarrollado desde que se reportó la emergencia el pasado 14 de julio.

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La incorporación de tecnología forma parte de la estrategia diseñada durante las reuniones técnicas realizadas en los últimos días, según la información compartida por la familiar del montañista.

Otra de las acciones previstas corresponde a la llegada de un equipo técnico procedente de Chile. Chiappina indicó que las gestiones continúan luego de un pedido dirigido a instituciones internacionales, con el objetivo de sumar especialistas que aporten experiencia en este tipo de escenarios.

Según explicó, la planificación de esta nueva etapa mantiene coordinación con los coroneles PNP Mori y Vázquez, quienes informan de manera permanente sobre las condiciones existentes en el nevado y los riesgos identificados para cualquier intervención.

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La familiar sostuvo que las decisiones buscan evitar situaciones que comprometan la integridad de los rescatistas, sin detener el desarrollo de las labores previstas para localizar a los tres montañistas.

Policía Nacional y Fuerza Aérea mantienen apoyo operativo

Alejandro Manuel Ugarte Jordán (izquierda), Freddy Saúl Mendoza Lizana (centro) y Artidoro Salas Gaytán (derecha) permanecen desaparecidos en el nevado Huascarán después de perder contacto durante la expedición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mismo comunicado, Paola Chiappina indicó que la Policía Nacional del Perú trabaja en la conformación de un grupo especializado de búsqueda, el cual contará con equipos e implementos destinados a ejecutar las operaciones bajo condiciones de mayor seguridad.

“Somos conscientes de que las condiciones del Huascarán son muy exigentes. Por eso estamos priorizando la seguridad de todas las personas involucradas, sin dejar de avanzar con profesionalismo y esperanza de poder encontrarlos”, manifestó.

La información difundida también señala que la Fuerza Aérea del Perú mantiene su disposición para brindar apoyo aéreo cuando las autoridades responsables del operativo lo requieran, como parte de la coordinación establecida para esta nueva fase de búsqueda en el nevado Huascarán.

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