Perú
Agregar Infobae enGoogle

Áncash: novia de montañista desaparecido en el nevado Huascarán espera llegada de equipo técnico de Chile para reforzar la búsqueda

La Policía Nacional, la Fuerza Aérea y especialistas extranjeros coordinan una nueva fase del operativo para ampliar la exploración en el nevado

Tres hombres con gafas de sol en retratos, montañas nevadas con nubes, un helicóptero en el aire y la leyenda 'Montañistas desaparecidos en el Nevado Huascarán'.
Retratos de tres montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán se superponen a una escena de búsqueda aérea en la montaña nevada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La búsqueda de los tres montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán entra en una nueva etapa con la incorporación de recursos especializados y la coordinación entre diversas instituciones. Mientras las operaciones continúan en una de las zonas más complejas de la cordillera, los familiares permanecen atentos a cada avance relacionado con el operativo.

El caso mantiene la atención desde mediados de julio, debido a las dificultades que presenta el terreno y a la necesidad de planificar cada intervención con criterios técnicos. Las condiciones del nevado obligan a las autoridades y a los equipos de rescate a evaluar cada decisión antes de ejecutar nuevas acciones.

PUBLICIDAD

En este contexto, los allegados de las personas desaparecidas mantienen contacto permanente con los responsables de las labores de búsqueda. La información oficial sobre las operaciones se difunde conforme avanzan las coordinaciones entre la Policía Nacional del Perú y las entidades que participan en el despliegue.

Entre las novedades figura la próxima incorporación de especialistas provenientes de Chile y el uso de nuevas herramientas tecnológicas para ampliar el área de exploración, con el propósito de reforzar las acciones previstas en la montaña.

Familiares informan sobre nuevas coordinaciones para la búsqueda

Un informe detallado sobre los avances en la operación de búsqueda de Chicho Saúl y Artidoro en el Nevado Huascarán. Se explica la nueva fase de la estrategia, la incorporación de tecnología como drones y la colaboración entre la Policía Nacional, rescatistas y especialistas. Paola Chiappina

Paola Chiappina, pareja del montañista Alejandro Ugarte, difundió un comunicado para informar la situación de las labores relacionadas con la búsqueda de los tres desaparecidos en el nevado Huascarán. Según explicó, las últimas jornadas estuvieron dedicadas a reuniones técnicas con especialistas y autoridades para definir el siguiente paso del operativo.

PUBLICIDAD

“Han sido días intensos de análisis con especialistas, rescatistas y las autoridades para analizar el estado del Huascarán y con eso empezar una nueva fase de búsqueda con una mejor estrategia y, obviamente, mejores medidas de seguridad”, expresó.

De acuerdo con la información difundida por Chiappina, las evaluaciones permitieron revisar el estado actual del nevado y establecer una planificación orientada a reducir los riesgos para los equipos de rescate antes de cualquier ingreso a la zona.

Drones reforzarán las operaciones en el Huascarán

Influencer peruana reclama reactivar la búsqueda de tres montañistas en Huascarán
Influencer peruana reclama reactivar la búsqueda de tres montañistas en Huascarán| Foto: Latina Noticias

La actualización del caso también precisa que desde este miércoles entrará en funciones un equipo de drones liderado por la Región Policial de La Libertad. Este recurso permitirá ampliar la inspección de sectores de difícil acceso sin exponer de inmediato al personal que participa en las operaciones.

La pareja de Alejandro Ugarte señaló que este apoyo representa un aporte importante para fortalecer la búsqueda. Asimismo, expresó su reconocimiento a los efectivos de la Policía Nacional del Perú por el trabajo desarrollado desde que se reportó la emergencia el pasado 14 de julio.

La incorporación de tecnología forma parte de la estrategia diseñada durante las reuniones técnicas realizadas en los últimos días, según la información compartida por la familiar del montañista.

Otra de las acciones previstas corresponde a la llegada de un equipo técnico procedente de Chile. Chiappina indicó que las gestiones continúan luego de un pedido dirigido a instituciones internacionales, con el objetivo de sumar especialistas que aporten experiencia en este tipo de escenarios.

Según explicó, la planificación de esta nueva etapa mantiene coordinación con los coroneles PNP Mori y Vázquez, quienes informan de manera permanente sobre las condiciones existentes en el nevado y los riesgos identificados para cualquier intervención.

La familiar sostuvo que las decisiones buscan evitar situaciones que comprometan la integridad de los rescatistas, sin detener el desarrollo de las labores previstas para localizar a los tres montañistas.

Policía Nacional y Fuerza Aérea mantienen apoyo operativo

Tres hombres posan en primer plano, con el nevado Huascarán y montañas escarpadas en el fondo bajo un cielo azul con nubes dispersas.
Alejandro Manuel Ugarte Jordán (izquierda), Freddy Saúl Mendoza Lizana (centro) y Artidoro Salas Gaytán (derecha) permanecen desaparecidos en el nevado Huascarán después de perder contacto durante la expedición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mismo comunicado, Paola Chiappina indicó que la Policía Nacional del Perú trabaja en la conformación de un grupo especializado de búsqueda, el cual contará con equipos e implementos destinados a ejecutar las operaciones bajo condiciones de mayor seguridad.

“Somos conscientes de que las condiciones del Huascarán son muy exigentes. Por eso estamos priorizando la seguridad de todas las personas involucradas, sin dejar de avanzar con profesionalismo y esperanza de poder encontrarlos”, manifestó.

La información difundida también señala que la Fuerza Aérea del Perú mantiene su disposición para brindar apoyo aéreo cuando las autoridades responsables del operativo lo requieran, como parte de la coordinación establecida para esta nueva fase de búsqueda en el nevado Huascarán.

Temas Relacionados

nevado HuascaránPNPÁncashChileperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026: así van Perú y las demás selecciones en el torneo

La selección peruana masculina debutó ante Chile en el partido inaugural de la competencia en Cochabamba. Revisa cómo marcha la clasificación del certamen internacional y los resultados de cada jornada

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026: así van Perú y las demás selecciones en el torneo

Operativo en mina de oro en Costa Rica detectó a 56 peruanos que laboraban ilegalmente; autoridades investigan posible trata laboral

La Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) identificó durante semanas una operación en Miramar donde extranjeros habrían ingresado como turistas y luego fueron trasladados para realizar labores de extracción de oro sin autorización laboral.

Operativo en mina de oro en Costa Rica detectó a 56 peruanos que laboraban ilegalmente; autoridades investigan posible trata laboral

Resultados de la Copa Sudamericana de vóley Masculino 2026 HOY: así van los partidos en la fase de grupos

Perú se enfretó a Chile en su debut en el torneo internacional en Cochabamba, Bolivia. Conoce cómo van los duelos en la fecha 1 rumbo al Campeonato Sudamericano

Resultados de la Copa Sudamericana de vóley Masculino 2026 HOY: así van los partidos en la fase de grupos

Naldy Saldaña revela entre lágrimas por qué permaneció un mes más en La Bella Luz tras denunciar acoso: “Esperé un verdadero respaldo”

La cantante explicó recordó que permaneció un mes más en la agrupación con la esperanza de que la situación cambiara, pero aseguró que solo le informaron que el denunciado había recibido un llamado de atención

Naldy Saldaña revela entre lágrimas por qué permaneció un mes más en La Bella Luz tras denunciar acoso: “Esperé un verdadero respaldo”

Naldy Saldaña cuenta que exintegrantes de La Bella Luz le escribieron tras su denuncia y pide justicia: “Tú eres nuestra voz”

La cantante reveló en el programa de Magaly Medina que varias antiguas compañeras se comunicaron para respaldarla y relatarle episodios parecidos, luego de que su caso saliera a la luz y avanzara por la vía legal

Naldy Saldaña cuenta que exintegrantes de La Bella Luz le escribieron tras su denuncia y pide justicia: “Tú eres nuestra voz”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Kenji Fujimori considera que su única familia es su esposa y su suegra: “Los proyectos de vida no te los pueden imponer”

Kenji Fujimori considera que su única familia es su esposa y su suegra: “Los proyectos de vida no te los pueden imponer”

Caso ‘Mochasueldos’: Fiscalía solicita cuatro años de prisión para la excongresista María Cordero Jon Tay

Fiscalía pide casi 10 años de cárcel contra Harvey Colchado por presunta negociación incompatible y falsedad ideológica

Presidente del JNE se muestra a favor de la reelección de alcaldes: “Debería permitirse en gobiernos locales”

Keiko Fujimori evita referirse sobre Rafael López Aliaga y cuestionada candidatura: “No puedo interferir”

ENTRETENIMIENTO

Naldy Saldaña revela entre lágrimas por qué permaneció un mes más en La Bella Luz tras denunciar acoso: “Esperé un verdadero respaldo”

Naldy Saldaña revela entre lágrimas por qué permaneció un mes más en La Bella Luz tras denunciar acoso: “Esperé un verdadero respaldo”

Naldy Saldaña cuenta que exintegrantes de La Bella Luz le escribieron tras su denuncia y pide justicia: “Tú eres nuestra voz”

Naldy Saldaña desmiente al abogado de La Bella Luz y revela cómo obtuvo los videos tras denunciar por acoso: “Lo grabé con mi celular”

Sheyla Rojas confirma que está saliendo con Joaquín Ramírez: “Estoy muy contenta”

Mario Irivarren cuestiona la caída de Kevin Díaz y pone la mira en la colchoneta de 'Esto es Guerra'

DEPORTES

Resultados de la Copa Sudamericana de vóley Masculino 2026 HOY: así van los partidos en la fase de grupos

Resultados de la Copa Sudamericana de vóley Masculino 2026 HOY: así van los partidos en la fase de grupos

Juan Manuel Cuesta completa su recuperación: preparado para reintegrarse con Sporting Cristal de cara al choque contra Universitario por Liga 1 2026

El equipo de la Liga MX que tiene en la mira a Juan Reynoso como su próximo DT: está libre tras su salida de Melgar

Jairo Vélez anticipa un duelo de fuerzas parejas entre Alianza Lima y Sport Boys: “Siempre ha sido un equipo difícil”

A qué hora juega Perú vs Túnez: partido por debut de la ‘bicolor’ en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026