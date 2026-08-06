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Juan Manuel Cuesta completa su recuperación: preparado para reintegrarse con Sporting Cristal de cara al choque contra Universitario por Liga 1 2026

Durante dos semanas, el refuerzo colombiano estuvo realizando trabajos específicos y un plan especial con los servicios médicos del club. Sin molestias, se dispone a ser considerado para el Torneo Clausura

Juan Cuesta, listo para reaparecer con Sporting Cristal. - Crédito: Zona Celeste
Juan Cuesta, listo para reaparecer con Sporting Cristal. - Crédito: Zona Celeste
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Una molestia en el empeine derecho frustró el debut de Juan Manuel Cuesta con Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026. Por más que el futbolista quería aparecer lo más pronto posible, el entrenador Roberto Mosquera le indicó cumplir al pie de la letra la rehabilitación mientras analizaba opciones para suplirlo.

Después de dos semanas en el dique seco, cumpliendo un plan de recuperación individualizado en La Florida, Cuesta se dispone a dejar atrás esa dolencia y se apunta a decir presente en el compromiso contra Universitario de Deportes, en el estadio Monumental, por la cuarta jornada del campeonato local.

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Juan Cuesta, preparado para aparecer en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Sporting Cristal
Juan Cuesta, preparado para aparecer en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Sporting Cristal

Al principio de la semana, el colombiano aún presentaba incomodidad, aunque asomaba a completar una mejora sustancial, la cual ha quedado en evidencia en la últimas horas. Ahora, de acuerdo con Radio Programas del Perú, el CT de Cristal maneja la posibilidad de considerarlo para el siguiente testeo doméstico.

Evitar la precipitación por aparecer en la Liga 1 ha hecho que Juan Cuesta esté muy cerca del 100% de su estado de forma. Con mucha prudencia le tocará esperar su oportunidad, siendo probable que integre la banca de suplentes para que entre de cambio y así gane minutos progresivamente.

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Cuesta, refuerzo aprobado

La ausencia de un extremo veloz, punzante e intenso obligó a Sporting Cristal a volcarse al mercado internacional. Después de evaluar algunas opciones, se llegó a un consenso para avanzar con la contratación de Juan Manuel Cuesta, de 23 años.

Al colombiano, que venía de un desenvolvimiento destacado en la Universidad Central de Venezuela Fútbol, le interesó la propuesta y aceleró las negociaciones para marcharse al Rímac. Cerrados los flecos de las tratativas, se anunció su llegada como un refuerzo de importancia para el Clausura 2026.

Juan Cuesta hizo su aparición en la Copa de la Liga 2026. - Crédito: Jean Bustamante
Juan Cuesta hizo su aparición en la Copa de la Liga 2026. - Crédito: Jean Bustamante

A su llegada a La Florida, Cuesta desveló los motivos de su fichaje: “Para nadie es un secreto lo que genera Sporting Cristal en el Perú. Es un club que siempre ha estado pendiente de mí, con las ganas de que yo pueda formar parte de esta gran institución. La verdad, el grupo humano que hay acá fue lo que me hizo sentir en confianza y tomar la decisión de venir”.

Con el colombiano ya dentro de la configuración ‘celeste’, Cristal dispone de Hernán Barcos, Anderson Villacorta y Hernán Barcos como refuerzos de la segunda parte del año, aunque se ha asegurado desde la interna de la entidad que se busca un volante central foráneo para cubrir la salida de Gustavo Cazonatti.

Sporting Cristal mejora en Liga 1

El retorno de Roberto Mosquera a la dirección técnica ha impulsado a Sporting Cristal a recuperar una identidad basada en el fútbol asociativo. El equipo muestra una renovada propuesta colectiva bajo el liderazgo del veterano entrenador.

En las primeras tres fechas del Torneo Clausura 2026, Sporting Cristal acumula dos victorias y una derrota. Los resultados reflejan un inicio alentador aunque aún existen aspectos por afianzar.

Roberto Mosquera es el actual entrenador de Sporting Cristal.
Roberto Mosquera es el actual entrenador de Sporting Cristal. Crédito: LFP

En paralelo, el club compitió en la Copa Sudamericana frente a Bragantino. Pese a mostrar resistencia ante el rival, el esfuerzo no fue suficiente para lograr la clasificación a la siguiente fase.

Actualmente, la prioridad del equipo es reinventarse en la Liga 1 y dejar atrás el riesgo del descenso. El objetivo es asegurar la permanencia y fortalecer la estructura futbolística de Sporting Cristal.

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