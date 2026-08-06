Gobernador de Cusco detalla preparativos para la visita del Papa León XIV: Protocolos de seguridad y por qué misa no podrá ser en Sacsayhuamán

El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, explica en una entrevista los avances en la organización para recibir al Papa León XIV. Se discuten los protocolos de seguridad, el respeto al patrimonio y la logística para un evento masivo| Canal N

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La confirmación de una visita papal al Perú activó la coordinación entre autoridades nacionales, gobiernos regionales y representantes de la Iglesia Católica. La organización contempla medidas vinculadas con seguridad, movilidad y preservación de los espacios que recibirán actividades religiosas durante la permanencia del sumo pontífice.

Cusco figura entre las ciudades incluidas en el recorrido oficial, situación que impulsa la preparación de un operativo especial para atender la llegada de miles de fieles y visitantes. Las coordinaciones avanzan mientras distintos aspectos logísticos todavía permanecen en evaluación por parte de las instituciones responsables.

La Santa Sede difundió el itinerario oficial este miércoles 5 de agosto mediante su boletín informativo. El documento confirmó que el papa León XIV visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa entre el 11 y el 17 de noviembre, después de varias semanas de inspecciones técnicas realizadas por la Comisión de Avanzada del Vaticano.

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En ese contexto, el gobernador regional de Cusco explicó parte de las acciones previstas para la jornada central en la ciudad imperial, con especial atención a la protección del patrimonio cultural y al desarrollo seguro de las celebraciones religiosas.

Preparativos priorizan la conservación del patrimonio

El papa León XIV abraza a una niña a su llegada a la vigilia de oración, en el Estadio Olímpico Lluís Companys, a 9 de junio de 2026, en Barcelona. (David Zorrakino / Europa Press)

Durante una entrevista en Canal N, el gobernador regional informó que las autoridades trabajan en los protocolos necesarios para la llegada del pontífice. Según indicó, una de las principales preocupaciones consiste en evitar cualquier afectación a los monumentos históricos durante las actividades públicas.

La autoridad precisó que existen restr i cciones relacionadas con el uso de espacios patrimoniales. “Hoy ya no se puede uno estar sentándose sobre las piedras o maltratando lo que significa nuestro patrimonio”, señaló al explicar los criterios que orientan la planificación de la visita.

Ese escenario también explica por qué la celebración principal no podría desarrollarse en el parque arqueológico de Sacsayhuamán, debido a la necesidad de proteger el patrimonio cultural frente a una concentración masiva de asistentes.

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El Gobierno Regional de Cusco evalúa alternativas para facilitar la participación de la población durante la visita del papa León XIV. Entre las propuestas figura la instalación de pantallas gigantes en la Plaza de Armas para permitir que un mayor número de personas siga la misa.

El gobernador sostuvo que el objetivo consiste en convocar “a la mayor cantidad de personas con los ingresos libres, como corresponde”. También indicó que la Plaza de Armas representa un espacio de especial significado religioso para la ciudad, ya que allí se recibe cada año al Taytacha de los Temblores.

Durante sus declaraciones también recordó otras expresiones de la religiosidad cusqueña, entre ellas el Señor de Huanca, la Virgen del Carmen, coronada por el papa Juan Pablo II, y el Señor de Qoyllurit’i, además de otras celebraciones presentes en las provincias de la región.

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Seguridad y recorrido permanecen en evaluación

Cusco espera recibir hasta 100.000 devotos en Sacsayhuamán por misa del papa León XIV.

Respecto al desplazamiento del pontífice dentro de Cusco, el gobernador indicó que todavía no existe una definición oficial sobre el recorrido, las actividades específicas ni una posible permanencia nocturna en la ciudad.

“Esos detalles todavía no se han definido”, manifestó la autoridad. No obstante, confirmó que una primera delegación del Vaticano visitó la región y que existe el visto bueno para la presencia del papa en Cusco.

El gobernador añadió que las instituciones continúan con la preparación de todos los aspectos vinculados con los tiempos y la organización del viaje, conforme avance la coordinación con la Santa Sede y las entidades responsables del protocolo.

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Visita apostólica tendrá una duración de siete días

La Santa Sede informó que el papa León XIV llegará al Perú durante la tarde del 11 de noviembre y permanecerá en el país hasta el 17 del mismo mes. El itinerario oficial contempla actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Según el boletín difundido por la Santa Sede, la duración del viaje será de siete días, un periodo similar al previsto para la visita apostólica programada en España.

Mientras las coordinaciones continúan, las autoridades regionales mantienen como prioridades garantizar la seguridad de los asistentes y asegurar el desarrollo ordenado de las celebraciones religiosas previstas durante la presencia del pontífice en territorio peruano.

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