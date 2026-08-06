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Concytec y Cenepred unen esfuerzos para crear soluciones frente al riesgo de El Niño Costero

El organismo de ciencia y tecnología coordina con el Cenepred acciones orientadas a impulsar herramientas de monitoreo, alerta temprana y toma de decisiones para reducir la vulnerabilidad ante posibles impactos climáticos

Ante la alerta por un El Niño Costero fuerte, el Concytec coordina con entidades públicas y privadas para impulsar soluciones científicas y tecnológicas que mitiguen el impacto de este fenómeno climático.
Ante la alerta por un El Niño Costero fuerte, el Concytec coordina con entidades públicas y privadas para impulsar soluciones científicas y tecnológicas que mitiguen el impacto de este fenómeno climático. Foto: Gobierno del Perú
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Ante la Alerta de El Niño Costero de intensidad fuerte, el Concytec impulsa la coordinación con entidades públicas y privadas para promover el desarrollo de herramientas basadas en ciencia, tecnología e innovación que ayuden a reducir los efectos de este fenómeno climático en el país.

En ese marco, la institución sostuvo una reunión con el Cenepred para identificar oportunidades de trabajo conjunto orientadas a fortalecer la prevención y gestión del riesgo de desastres. Durante el encuentro se analizaron mecanismos para aprovechar información técnica y generar soluciones que permitan mejorar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

Concytec y Cenepred analizan herramientas para la prevención de desastres

El Cenepred presentó el Estudio de Escenarios de Riesgo por Lluvias Intensas asociadas al Fenómeno El Niño, documento que proporciona información clave para la evaluación de amenazas y la toma de decisiones anticipadas frente a eventos climáticos extremos.

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Asimismo, la entidad dio a conocer el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID), una plataforma geoespacial que reúne información oficial y actualizada para apoyar las acciones de planificación y reducción de vulnerabilidades.

El presidente del Concytec, Sixto Sánchez Calderón, afirmó que la entidad impulsa la ciencia y la innovación para enfrentar desafíos como los efectos del El Niño Costero
El presidente del Concytec, Sixto Sánchez Calderón, afirmó que la entidad impulsa la ciencia y la innovación para enfrentar desafíos como los efectos del El Niño Costero. Foto: Gobierno del Perú

Ciencia e innovación como respuesta ante El Niño Costero

El presidente del Concytec, Sixto Sánchez Calderón, señaló que la institución busca que la ciencia, la tecnología y la innovación contribuyan a resolver los principales desafíos del país, incluyendo la generación de evidencia y conocimiento frente al impacto del El Niño Costero.

“Concytec busca que la ciencia, la tecnología y la innovación atiendan los principales desafíos del país, entre ellos, generar la evidencia y conocimiento que se necesita ante El Niño Costero”, afirmó Sánchez Calderón.

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Además, informó que próximamente, mediante su unidad ejecutora Prociencia, el Concytec lanzará un concurso para financiar la adopción y adaptación de herramientas tecnológicas destinadas al monitoreo de peligros, pronósticos, alertas tempranas y comunicación del riesgo.

Financiamiento para fortalecer la gestión del riesgo

El concurso también contempla iniciativas vinculadas con la integración y análisis de información para la toma de decisiones, así como acciones de preparación y respuesta operativa frente a emergencias relacionadas con el Fenómeno El Niño.

El Cenepred presentó un estudio sobre los riesgos por lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño, con información para fortalecer la prevención y la toma de decisiones.
El Cenepred presentó un estudio sobre los riesgos por lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño, con información para fortalecer la prevención y la toma de decisiones. Foto: Gobierno del Perú

De igual manera, se busca impulsar proyectos enfocados en la continuidad y rehabilitación temprana de servicios esenciales, infraestructura crítica y el fortalecimiento de la resiliencia territorial, productiva, sanitaria y ambiental.

Con estas medidas, el Concytec reafirma su objetivo de acercar el conocimiento científico a las necesidades del país y fortalecer la cooperación entre instituciones públicas y privadas para enfrentar los riesgos asociados a fenómenos naturales.

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