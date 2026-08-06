Detienen a 56 peruanos que trabajaban de forma ilegal en mina de oro en Costa Rica: Investigan posible trata laboral

Detienen a 56 peruanos que trabajaban de forma ilegal en una mina de oro en Costa Rica. (Foto: DIS)

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La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) de Costa Rica identificó y detuvo a 56 ciudadanos peruanos que trabajaban de manera ilegal en una mina de oro en Miramar, Puntarenas.

Según confirmó el director de la DIS, Pablo Martínez Bertozzi, a diversos medios, la operación fue el resultado de varias semanas de labores de inteligencia y vigilancia en la zona minera.

El hallazgo puso en evidencia la presencia de un grupo numeroso de migrantes que, tras ingresar como turistas, ejercían funciones de extracción de oro en condiciones irregulares.

El operativo se ejecutó a las 5:30 de la mañana, cuando agentes de la Policía Profesional de Migración, la DIS y la Fuerza Pública irrumpieron en las instalaciones mineras. Los trabajadores, todos peruanos, vestían uniformes anaranjados con reflectores y cascos blancos, según imágenes difundidas por las autoridades.

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La mina, identificada como Mina Bellavista, pertenece a la empresa Río Minerales S.A., que ha sido señalada por traer “varios grupos de peruanos al año” para labores de extracción, de acuerdo con Martínez Bertozzi.

Mina de extracción de oro en Miramar, distrito del cantón de Montes de Oro, en Puntarenas. (Foto: DIS)

De turistas a trabajadores

La investigación oficial determinó que los extranjeros entraron legalmente al país con visa de turistas y poco después se trasladaron a Miramar para incorporarse a la actividad minera.

El proceso administrativo para la deportación de los 56 peruanos comenzó de inmediato. Según la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, “la nación nunca va a ser permisiva con la violación de los derechos laborales, con la trata de personas, con el tráfico de personas o con la explotación laboral. Por el contrario, estamos muy orgullosos de ser un país libre de trabajo forzoso”.

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La mandataria insistió en que los migrantes que deseen trabajar en Costa Rica pueden hacerlo solo si cumplen los requisitos legales.

Las autoridades no precisaron si la empresa tenía o no concesión minera vigente, aunque la DIS señaló que la investigación sigue abierta para determinar si se configuró el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

En tanto, el Colegio de Geólogos advirtió sobre el aumento de actividades ilegales de extracción de oro en la zona de Montes de Oro, adyacente a Miramar, y alertó sobre el riesgo de que la situación se agrave si no se controla.

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Pronunciamiento de la minera

Por su parte, Río Minerales S.A. aseguró en un comunicado difundido por sus canales oficiales que las personas detenidas pertenecen a una empresa contratista, Canchanya Ingenieros, especializada en minería subterránea, y que la compañía “brindó toda la colaboración requerida por las autoridades, facilitó el acceso a la información y apoyó el desarrollo del operativo”.

El gerente de Relaciones Corporativas, Arnoldo Rudín, agregó que la empresa mantiene su compromiso con las buenas prácticas de la industria minera y el cumplimiento de la normativa vigente.

El operativo, detalló el Gobierno, fue parte de una fiscalización periódica de las autoridades migratorias y de seguridad. El proceso de deportación y la investigación sobre la presunta red de trata de personas marcan el siguiente paso en el caso, mientras la mina continúa en funcionamiento y el resto del personal mantiene sus actividades habituales.

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