Perú
Agregar Infobae enGoogle

Detienen a 56 peruanos que trabajaban de forma ilegal en mina de oro en Costa Rica: Investigan posible trata laboral

Un operativo de inteligencia permitió ubicar a decenas de compatriotas que trabajaban de manera irregular en la extracción de oro en Miramar, Puntarenas. Las autoridades costarricenses iniciaron el proceso de deportación e investigan el caso por presunta explotación laboral

Detienen a 56 peruanos que trabajaban de forma ilegal en una mina de oro en Costa Rica. (Foto: DIS)
Detienen a 56 peruanos que trabajaban de forma ilegal en una mina de oro en Costa Rica. (Foto: DIS)
Guardar

La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) de Costa Rica identificó y detuvo a 56 ciudadanos peruanos que trabajaban de manera ilegal en una mina de oro en Miramar, Puntarenas. 

Según confirmó el director de la DIS, Pablo Martínez Bertozzi, a diversos medios, la operación fue el resultado de varias semanas de labores de inteligencia y vigilancia en la zona minera.

El hallazgo puso en evidencia la presencia de un grupo numeroso de migrantes que, tras ingresar como turistas, ejercían funciones de extracción de oro en condiciones irregulares.

El operativo se ejecutó a las 5:30 de la mañana, cuando agentes de la Policía Profesional de Migración, la DIS y la Fuerza Pública irrumpieron en las instalaciones mineras. Los trabajadores, todos peruanos, vestían uniformes anaranjados con reflectores y cascos blancos, según imágenes difundidas por las autoridades.

PUBLICIDAD

La mina, identificada como Mina Bellavista, pertenece a la empresa Río Minerales S.A., que ha sido señalada por traer “varios grupos de peruanos al año” para labores de extracción, de acuerdo con Martínez Bertozzi.

Mina de extracción de oro en Miramar, distrito del cantón de Montes de Oro, en Puntarenas.
Mina de extracción de oro en Miramar, distrito del cantón de Montes de Oro, en Puntarenas. (Foto: DIS)

De turistas a trabajadores

La investigación oficial determinó que los extranjeros entraron legalmente al país con visa de turistas y poco después se trasladaron a Miramar para incorporarse a la actividad minera.

El proceso administrativo para la deportación de los 56 peruanos comenzó de inmediato. Según la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, “la nación nunca va a ser permisiva con la violación de los derechos laborales, con la trata de personas, con el tráfico de personas o con la explotación laboral. Por el contrario, estamos muy orgullosos de ser un país libre de trabajo forzoso”.

PUBLICIDAD

La mandataria insistió en que los migrantes que deseen trabajar en Costa Rica pueden hacerlo solo si cumplen los requisitos legales.

Las autoridades no precisaron si la empresa tenía o no concesión minera vigente, aunque la DIS señaló que la investigación sigue abierta para determinar si se configuró el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

En tanto, el Colegio de Geólogos advirtió sobre el aumento de actividades ilegales de extracción de oro en la zona de Montes de Oro, adyacente a Miramar, y alertó sobre el riesgo de que la situación se agrave si no se controla.

Pronunciamiento de la minera

Por su parte, Río Minerales S.A. aseguró en un comunicado difundido por sus canales oficiales que las personas detenidas pertenecen a una empresa contratista, Canchanya Ingenieros, especializada en minería subterránea, y que la compañía “brindó toda la colaboración requerida por las autoridades, facilitó el acceso a la información y apoyó el desarrollo del operativo”.

El gerente de Relaciones Corporativas, Arnoldo Rudín, agregó que la empresa mantiene su compromiso con las buenas prácticas de la industria minera y el cumplimiento de la normativa vigente.

El operativo, detalló el Gobierno, fue parte de una fiscalización periódica de las autoridades migratorias y de seguridad. El proceso de deportación y la investigación sobre la presunta red de trata de personas marcan el siguiente paso en el caso, mientras la mina continúa en funcionamiento y el resto del personal mantiene sus actividades habituales.

Temas Relacionados

Costa RicaMina de oroExplotación laboralPeruanos en el extranjeroperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Caso ‘Mochasueldos’: Fiscalía solicita cuatro años de prisión para la excongresista María Cordero Jon Tay

El Ministerio Público también solicitó 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de S/ 30.200 contra la exparlamentaria

Caso ‘Mochasueldos’: Fiscalía solicita cuatro años de prisión para la excongresista María Cordero Jon Tay

La fiebre por el papa León XIV llega a Gamarra: venden polos, banderas y hasta el “Papapolo” desde S/10

Tras confirmarse la visita apostólica del 11 al 17 de noviembre, los emprendedores del emporio textil lanzaron más de 35 diseños inspirados en el Sumo Pontífice y esperan una alta demanda en las próximas semanas

La fiebre por el papa León XIV llega a Gamarra: venden polos, banderas y hasta el “Papapolo” desde S/10

Mario Irivarren cuestiona la caída de Kevin Díaz y pone la mira en la colchoneta de 'Esto es Guerra'

El exchico reality aseguró que el inflable se veía más hundido de lo normal tras el accidente en vivo y reabrió la discusión sobre las medidas de protección en la competencia de altura

Mario Irivarren cuestiona la caída de Kevin Díaz y pone la mira en la colchoneta de 'Esto es Guerra'

Concytec y Cenepred unen esfuerzos para crear soluciones frente al riesgo de El Niño Costero

El organismo de ciencia y tecnología coordina con el Cenepred acciones orientadas a impulsar herramientas de monitoreo, alerta temprana y toma de decisiones para reducir la vulnerabilidad ante posibles impactos climáticos

Concytec y Cenepred unen esfuerzos para crear soluciones frente al riesgo de El Niño Costero

Turista denunció que le cobraron S/ 50 por tomarse fotos con una alpaca en Cusco y Serenazgo logró recuperar el dinero

El operativo se activó tras la alerta de la turista y contó con apoyo del Patrullaje Integrado, móviles de seguridad y la Central de Monitoreo de la Municipalidad del Cusco

Turista denunció que le cobraron S/ 50 por tomarse fotos con una alpaca en Cusco y Serenazgo logró recuperar el dinero
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Caso ‘Mochasueldos’: Fiscalía solicita cuatro años de prisión para la excongresista María Cordero Jon Tay

Caso ‘Mochasueldos’: Fiscalía solicita cuatro años de prisión para la excongresista María Cordero Jon Tay

Fiscalía pide casi 10 años de cárcel contra Harvey Colchado por presunta negociación incompatible y falsedad ideológica

Kenji Fujimori considera que su única familia es su esposa y su suegra: “Los proyectos de vida no te los pueden imponer”

Presidente del JNE se muestra a favor de la reelección de alcaldes: “Debería permitirse en gobiernos locales”

Keiko Fujimori evita referirse sobre Rafael López Aliaga y cuestionada candidatura: “No puedo interferir”

ENTRETENIMIENTO

Naldy Saldaña cuenta que exintegrantes de La Bella Luz le escribieron tras su denuncia y pide justicia: “Tú eres nuestra voz”

Naldy Saldaña cuenta que exintegrantes de La Bella Luz le escribieron tras su denuncia y pide justicia: “Tú eres nuestra voz”

Naldy Saldaña desmiente al abogado de La Bella Luz y revela cómo obtuvo los videos tras denunciar por acoso: “Lo grabé con mi celular”

Sheyla Rojas confirma que está saliendo con Joaquín Ramírez: “Estoy muy contenta”

Mario Irivarren cuestiona la caída de Kevin Díaz y pone la mira en la colchoneta de 'Esto es Guerra'

Exintegrante de ‘La Bella Luz’ revela que otra cantante del grupo vivió acoso por exdirector César Sánchez Chavesta

DEPORTES

Juan Manuel Cuesta completa su recuperación: preparado para reintegrarse con Sporting Cristal de cara al choque contra Universitario por Liga 1 2026

Juan Manuel Cuesta completa su recuperación: preparado para reintegrarse con Sporting Cristal de cara al choque contra Universitario por Liga 1 2026

El equipo de la Liga MX que tiene en la mira a Juan Reynoso como su próximo DT: está libre tras su salida de Melgar

Jairo Vélez anticipa un duelo de fuerzas parejas entre Alianza Lima y Sport Boys: “Siempre ha sido un equipo difícil”

A qué hora juega Perú vs Túnez: partido por debut de la ‘bicolor’ en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Amenazan de muerte a jugadores de Juventud Bellavista de Trujillo para ganar partido clave de la Copa Perú 2026