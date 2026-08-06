La fiebre por el papa León XIV llega a Gamarra: venden polos, banderas y hasta el “Papapolo” desde S/10

La 'fiebre papal' se ha desatado en el corazón de Lima. Conoce a los emprendedores de Gamarra que han creado una línea completa de productos para recibir al Papa León XIV, desde polos con ceviche hasta banderolas que le dan la bienvenida a casa | Exitosa Noticias

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La confirmación de la visita del papa León XIV al Perú, prevista entre el 11 y el 17 de noviembre, no solo ha despertado expectativa entre millones de fieles y autoridades encargadas de los preparativos. En Gamarra, el tradicional emporio textil de La Victoria, ya se vive el ambiente previo a la llegada del Sumo Pontífice con una amplia oferta de productos inspirados en quien volverá al país donde desarrolló gran parte de su misión pastoral.

A pocas horas de conocerse el itinerario oficial difundido por el Vaticano, decenas de comerciantes comenzaron a exhibir polos, banderolas, vinchas, bufandas y banderas con la imagen de León XIV y mensajes de bienvenida. Algunos diseños muestran al pontífice vestido con los colores del Perú, mientras que otros apelan al humor y la identidad nacional al retratarlo acompañado de un ceviche, una chicha morada o un pollo a la brasa.

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La llegada del papa León XIV impulsa una nueva campaña comercial en Gamarra

El anuncio oficial de que León XIV visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa entre el 11 y el 17 de noviembre fue suficiente para que las imprentas y talleres textiles de Gamarra pusieran en marcha una nueva colección de artículos alegóricos al histórico viaje apostólico.

En distintos pasillos del emporio comercial ya pueden encontrarse prendas con ilustraciones del pontífice saludando, sosteniendo la bandera peruana o luciendo una bufanda con los colores nacionales. También abundan frases de bienvenida dirigidas al Santo Padre y diseños personalizados pensados para las ciudades que integrarán el recorrido oficial.

Uno de los establecimientos que ya ofrece esta mercadería es una conocida tienda dedicada a la fabricación de banderas y artículos promocionales. Allí se comercializan banderolas desde S/10, además de vinchas, banderas para fachadas y otros accesorios que los comerciantes esperan ver en calles, plazas y viviendas durante las actividades programadas por la visita papal.

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Los vendedores aseguran que la demanda comenzó apenas se confirmó la fecha del viaje. Además del público en general, también esperan recibir pedidos de municipalidades, parroquias, instituciones educativas y emprendedores interesados en revender los productos en diferentes regiones del país.

La expectativa también alcanzó a la confección de polos. En una de las galerías del emporio se exhiben más de 35 modelos diferentes, elaborados con ilustraciones exclusivas del pontífice. Algunos incluyen mensajes religiosos, mientras que otros incorporan elementos propios de la cultura peruana para acercar la imagen del Papa a un público más amplio.

Los comerciantes incluso bautizaron esta línea de prendas con un nombre propio: “Papapolo”, una propuesta que combina creatividad y estrategia comercial para diferenciarse dentro de la gran oferta textil que caracteriza al emporio.

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Según indicaron los vendedores, los polos se ofrecen desde S/10 para el público y cuentan con precios especiales para compras al por mayor. La intención es que comerciantes de otras ciudades también puedan abastecerse antes del inicio de las actividades oficiales previstas para noviembre.

Polos personalizados, banderas y merchandising acompañarán el ambiente previo a la visita papal

Comerciantes de Gamarra empezaron producción de polos con frases y dibujos alusivos al Papa León XIV | América TV

La creatividad de los confeccionistas no se limita a reproducir el retrato oficial de León XIV. En varios locales ya aparecen versiones ilustradas del pontífice con camisetas de equipos de fútbol, degustando platos típicos peruanos o acompañado de símbolos nacionales, una fórmula que suele repetirse en Gamarra cuando ocurre un evento de interés masivo.

Los vendedores explican que los compradores buscan artículos para decorar viviendas, negocios y parroquias, así como prendas para asistir a las actividades donde participará el Santo Padre. Entre los productos disponibles destacan banderas para balcones y fachadas con mensajes de bienvenida personalizados para ciudades como Lima, Chiclayo, Cusco o Pucallpa, destinos confirmados dentro del recorrido oficial.

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La expectativa comercial se sustenta también en la magnitud del viaje. La Santa Sede informó que León XIV permanecerá siete días en el Perú, una de las visitas más extensas de su pontificado. El programa contempla su llegada el 11 de noviembre, procedente de Argentina, y actividades hasta el 17 de noviembre, aunque el cronograma detallado será difundido posteriormente.

La gira incluirá cuatro ciudades peruanas seleccionadas tras las inspecciones realizadas por una comisión del Vaticano, que evaluó aspectos de seguridad, logística, capacidad de aforo y accesibilidad para las ceremonias religiosas.

El regreso del pontífice genera una expectativa especial debido a su estrecho vínculo con el país. Antes de ser elegido como sucesor de Francisco, Robert Prevost, hoy papa León XIV, desarrolló durante años su labor pastoral en territorio peruano, especialmente en la diócesis de Chiclayo, donde consolidó una cercana relación con miles de fieles.

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Mientras avanzan los preparativos oficiales para recibir al Santo Padre, en Gamarra el movimiento comercial ya comenzó. Los talleres continúan ampliando su catálogo con nuevos diseños y artículos conmemorativos, apostando a que la llegada del papa León XIV movilice a miles de personas que buscarán llevar consigo un recuerdo de una de las visitas religiosas más esperadas de los últimos años.