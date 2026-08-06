Jairo Vélez anticipa un duelo de fuerzas parejas entre Alianza Lima y Sport Boys: “Siempre ha sido un equipo difícil”

Jairo Vélez y Alianza Lima tendrán un duro reto este sábado cuando se midan ante Sport Boys en el estadio Nacional. Crédito: Liga 1.

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Alianza Lima y Sport Boys se medirán este sábado en el estadio Nacional por la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en uno de los encuentros más atractivos de la fecha. El conjunto victoriano, vigente ganador del Torneo Apertura, buscará prolongar su buen inicio en el segundo semestre y sumar tres puntos que le permitan mantenerse firme en la pelea por el título nacional. Sin embargo, al frente tendrá a un Sport Boys que también atraviesa un buen momento y que se ha convertido en uno de los equipos protagonistas del campeonato.

En ese contexto, Jairo Vélez advirtió que el cuadro chalaco será un rival de máxima exigencia para los dirigidos por Pablo Guede. El centrocampista conoce la dificultad que históricamente representan estos enfrentamientos y consideró que la paridad puede ser una de las características principales del duelo. En declaraciones a ‘Radio Ovación’, el futbolista destacó la intensidad con la que suele competir el conjunto rosado.

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“Sport Boys siempre ha sido un equipo difícil, aguerrido, son partidos que se tienen que dejar todo. Ellos vienen bien, al igual que nosotros, y el que falle menos se llevará el mejor resultado”.

El futbolista sostuvo que afronta el buen momento con equilibrio, fijó como objetivo terminar la temporada con un campeonato y apuntó a mantenerse en la ruta mundialista con Perú. (Alianza Lima)

Por otro lado, el conjunto dirigido por Carlos Desio también atraviesa un momento positivo. Sport Boys ha enlazado dos victorias y, gracias a este buen arranque, actualmente se encuentra en posiciones que le permitirían acceder a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Se trata de una situación especialmente significativa para el cuadro chalaco, que durante las últimas temporadas había estado lejos de los puestos de privilegio y, en determinados momentos, incluso tuvo que mirar de cerca la lucha por la permanencia. Ahora, el equipo ‘rosado’ busca cambiar esa tendencia y convertirse en un protagonista habitual de la parte alta de la clasificación.

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Vélez destaca la idea de Pablo Guede

Además de analizar al próximo rival, Jairo Vélez también se refirió a su propia adaptación al sistema de juego implementado por Pablo Guede. El ex Universitario y Universidad César Vallejo explicó que el entrenador le ha otorgado libertad para desplazarse por diferentes zonas del campo, una característica que, según considera, se ha convertido en una de las fortalezas de Alianza Lima.

“Me siento más cómodo, un poco más de enganche suelto, pero hoy por ratos soy enganche, mixto, volante”, explicó el mediocampista.

Revive el emocionante momento en que Jairo Vélez anota el tercer gol para Alianza Lima tras una brillante asistencia de Cantero. Una definición potente con poco ángulo que selló el marcador 3-1. - Liga 1

Vélez destacó que esta versatilidad le permite participar de distintas maneras en el funcionamiento colectivo. “Esa es la facilidad y la idea de juego del ‘profe’, para tener esa libertad y movernos sin pelota. Hoy en día es una de las fortalezas que tenemos”, añadió.

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La confianza del futbolista también se refleja en sus números. El seleccionado nacional lleva cuatro goles y cinco asistencias en el actual torneo, cifras que lo convierten en uno de los elementos ofensivos más importantes del conjunto blanquiazul.

Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y dónde ver duelo por el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima y Sport Boys protagonizarán el duelo más atractivo de la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará este sábado 8 de agosto en el Estadio Nacional de Lima a partir de las 20:00 horas (hora peruana, colombiana y ecuatoriana). Para el resto de Sudamérica, el choque arrancará a las 21:00 horas en Chile, Venezuela y Bolivia, y a las 22:00 horas en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

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La transmisión en vivo estará a cargo de L1 Max, señal exclusiva del campeonato disponible en cableoperadores como DirecTV, Movistar, Claro, Best Cable y Win. Asimismo, los aficionados podrán seguir las acciones vía streaming mediante la plataforma oficial Liga 1 Play desde cualquier dispositivo móvil o computadora. En paralelo, la cobertura digital de Infobae Perú ofrecerá el minuto a minuto con incidencias, goles y el análisis detallado del partido.

Alianza Lima visitará a Sport Boys por el Torneo Clausura 2026.