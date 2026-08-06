A qué hora juega Perú vs Túnez: partido por debut de la ‘bicolor’ en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

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La espera llegó a su fin para la selección peruana Sub 17 de vóley. El conjunto nacional saldrá a la cancha en ante Túnez en busca de sus primeros puntos en el Campeonato Mundial Sub 17 que se llevará a cabo en territorio chileno. El conjunto nacional integra un exigente Grupo B donde también compiten selecciones de alto nivel como China, Venezuela, México y Filipinas. El equipo dirigido por Marcello Bencardino sabe que un triunfo en la jornada inaugural resultaría clave para encaminar sus aspiraciones en la cita orbital.

A qué hora juega Perú vs Túnez por el Mundial Sub 17 de Vóley 2026

El esperado choque entre peruanas y tunecinas tendrá lugar en el Gimnasio del Liceo Mixto de la ciudad de San Felipe (Región de Valparaíso), sede designada para albergar los encuentros de esta zona del torneo.

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El partido entre Perú y Túnez está pactado para disputarse a las 15:00 horas (hora peruana).

15:00 horas: Perú, Colombia y Ecuador.

16:00 horas: Chile (sede), Bolivia y Venezuela, Paraguay.

17:00 horas: Argentina, Uruguay y Brasil.

Perú llega con la moral elevada para el primer test contra Túnez. - Crédito: FPV

Cómo ver Perú vs Túnez por el Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Los hinchas peruanos podrán seguir el camino de la selección Sub 17 en el Campeonato Mundial de Vóley 2026 a través de dos señales que tendrán la cobertura del torneo. Los partidos de la ‘bicolor’ serán transmitidos por Latina Televisión en territorio nacional, mientras que también estarán disponibles mediante la plataforma internacional VBTV (Volleyball World TV).

Además, en Infobae Perú se realizará una cobertura completa de la participación del equipo dirigido por Marcello Bencardino en territorio chileno. Los aficionados podrán encontrar las previas de cada encuentro, seguimiento en vivo, incidencias, resultados, tabla de posiciones actualizada y todos los detalles de la campaña peruana en la máxima competencia internacional de la categoría.

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Latina TV transmitirá los partidos de Perú en el Mundial Sub 17 de vóley 2026.

Las convocadas de Perú para el Mundial Sub 17

Marcello Bencardino definió la lista oficial de 14 jugadoras que defenderán la camiseta peruana en territorio chileno. La capitana Marcela Manrique será una de las principales referentes del equipo, mientras que Susana García se sumó a la convocatoria tras reemplazar a Mireya Maldonado, quien quedó fuera del torneo por lesión.

La delegación nacional está conformada de la siguiente manera:

Armadoras: Marcela Manrique (capitana) y Susana García.

Puntas: Fernanda Pinto, Valentina Valera, Sofía Olavarría y Nahir Cueva.

Opuestas: Tamara Galdós y Cielo Quispe.

Centrales: Dara Herrada, Avril Moran, Kiara Lazo y Zoe Koechlin.

Líberos: Kaori Mendoza y Vannia Adrianzén.

Lista de convocadas de Perú para el Mundial Sub 17 de Vóley 2026 tras un pequeño ajuste. Crédito: FPV

Fixture completo de la selección peruana del Mundial Sub 17

Fecha 1: Perú vs Túnez (jueves 16 de agosto / 16:00 horas)

Fecha 2: Perú vs Venezuela (viernes 17 de agosto / 13:00 horas)

Fecha 3: Perú vs México (sábado 18 de agosto / 13:00 horas)

Fecha 4: Perú vs Filipinas (lunes 19 de agosto / 16:00 horas)

Fecha 5: Perú vs China (martes 20 de agosto / 19:00 horas)

¿Cómo llega Perú?

La selección peruana Sub-17 concluyó su preparación para el Mundial tras disputar la Copa Federación en Lima, certamen donde enfrentó a rivales de jerarquía internacional y dejó buenas sensaciones bajo el mando de Marcello Bencardino.

Con garra y corazón, la blanquirroja de vóley selló un triunfo memorable. Observa la alegría de las jugadoras y la hinchada tras ganar el quinto y decisivo set. | Latina

El equipo nacional arrancó con una espectacular remontada 3-2 ante República Dominicana tras ir perdiendo los dos primeros sets. En aquel partido destacaron Marcela Manrique en el armado, Fernanda Pinto por las puntas, Kiara Lazo en el bloqueo central y Valentina Valera como pieza de recambio decisiva.

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En su segunda presentación cayó 3-2 frente a España en un duelo sumamente parejo que sirvió para ratificar el carácter del plantel. Finalmente, la ‘bicolor’ cedió por 3-0 en la jornada de cierre ante Corea del Sur, vigente campeón asiático que impuso condiciones desde el servicio y la defensa.