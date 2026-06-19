Antonio Spinelli con Infobae Perú: el balance de rozar la clasificación, el gol que más gritó en Buenos Aires y el objetivo trazado para el Mundial 2031

El entrenador argentino ha conversado con Infobae Perú y ha detallado sobre las sensaciones que le dejó el camino recorrido en la Liga de Naciones Femenina 2026.

“Ya somos cosa seria”, ha expresado Antonio Spinelli en diálogo con Infobae Perú sobre el verde del gramado en la Videna y entre el ruido de las remodelaciones en la federación que preside Agustín Lozano. Hasta la llegada del ‘Tano’, Perú no había ganado un partido oficial en 19 años y ha acariciado la clasificación al repechaje de Brasil 2027. Vestido íntegramente de negro y una gorra para evitar los rayos de un inusual clima limeño en junio, atendió a este medio y resumió el proceso, que se proyecta para rato, en la Liga de Naciones con el “Perú somos todas” que sostuvo a lo largo de todo el certamen.

- Desde nuestro lado vemos el vaso medio lleno, pero quiero consultar primero si ha vuelto a ver la tabla

[risa] La volví a ver después de una entrevista hace poco. Me apareció en Instagram y bueno, me causa la misma sensación. Tengo dos visiones sobre lo que me comentás. Nosotros sabíamos que lo que queríamos era no fallarnos a nosotras mismas. Desde ese lugar y el resultado histórico que hemos conseguido, es un punto para empezar ahora a forjar el próximo camino, que es el próximo objetivo, el próximo mundial del 2031.

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Ahora, después también veo el vaso medio vacío, porque uno se prepara todo el tiempo para competir y para ganar y para hacer lo mejor posible. La verdad que nosotros cuando llegamos soñábamos y queríamos llevarlo a la acción ese sueño de poder clasificar al mundial o ir a un repechaje. Y estuvimos muy cerca. Entonces, te puedo decir que es una mezcla de sensaciones.

- ¿Qué lo convenció de venir acá?

Yo soy un poco de salir todo el tiempo de la zona de confort. Lo hice en Racing cuando tuve que armar el femenino de cero, lo hice en Chivas cuando no hacía varios años que no lograba resultados importantes. Acá nos gustaba que era todo un desafío y además era mucho más parecido a lo que habían sido mis inicios como entrenador. Lo que a nosotros nos convenció fue que vimos desde el lado de federación ganas de cambiar y de patear el tablero. Hoy nos sentimos, hablo por mí y por mi cuerpo técnico, unos peruanos más.

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Antonio Spinelli (Infobae Perú/Carlos Diaz)

- Jugar en Cusco, ¿se lo propusieron en la entrevista que le hizo Jean Ferrari? ¿Cómo fue y cómo usted asimiló esa idea?

Yo pensaba mucho en esto de descentralizar la selección, de salir a jugar de Lima y había visto en Cusco un poco de lo histórico, de lo cultural de Perú, la capital histórica del Imperio Inca. Habíamos visto también una estructura cuando llegamos. Fuimos a ver la estructura de Cusco FC.

- ¿Y con qué realidad se topó en Cusco?

Nos encontramos un predio de primer nivel de Cusco Fútbol Club, por algo juega copas internacionales. Me parece que estaba todo de manera armoniosa y encontramos nuestro lugar , creo que encontramos nuestra casa también. Y en parte, una de nuestras tantas casas.

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- De la última nómina, quince de las veinticuatro futbolistas que citó no nacieron en Perú ¿Esa también fue una estrategia que se habló en su entrevista con Jean Ferrari?

Sí. eso fue una de las estrategias que nosotros también complementamos.

- Se replica en lo masculino también

Se replica en todos lados. Yo estaba seguro, porque es algo que a mí me atraviesa, de que esas jugadoras peruanas —que no nacieron en el país— lo iban a dar todo por Perú. También es una ventaja comparativa, es una estrategia también, porque tenés jugadoras que por ahí vienen de otros países que tienen más historia o más trayectoria en fútbol femenino, más formación, más estructura.

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Y sí, han venido algunas chicas del exterior, pero también las chicas del fútbol local. Jugadoras jóvenes como Lupita Rodríguez, Luana Chamochumbi, Valerie Gherson, Mariale Espejo, ‘Rayito’ Campoverde. Pensá que las dos goleadoras de las eliminatorias, una es Alesia García y la otra es Campoverde, que es una jugadora bien producto genuino de aquí: una jugadora nacida en Piura, que juega en Lima, que juega en la U, que había estado en selección, que había dejado de estar y hoy volvió y es uno de nuestros pilares. Creo que es un poco esto, este modelo pluricultural que tiene Perú. Creo que fue un amalgamiento que fue positivo sobre todas las cosas.

El entrenador argentino ha conversado con Infobae Perú y ha detallado sobre las sensaciones que le dejaron el empate en Buenos Aires, que considera como el punto de inflexión para el fútbol femenino nacional.

- ¿Cómo logró conectar el equipo con las jugadores que no se formaron acá y las que sí?

En lo que es la profesionalización o la estructura de trabajo, de mentalidad competitiva, de perfección, de buscar todo el tiempo la excelencia de la jugadora, por ahí la peruana nacida en el exterior resaltaba, pero le faltaba la fricción, el juego más vehemente, más sanguíneo por ahí se tiene a nivel CONMEBOL. El juego tiene que ver con eso. Y en ese compendio de cosas, creo que encontramos el prototipo de futbolista que queremos para la selección de Perú. No solamente selección mayor, sino también en sub-20, que también tuvimos la mitad de jugadoras nacidas en el exterior.

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- Hay un tema que es de mentalidad y que es algo que nosotros como fútbol peruano y tal vez como deporte también, no sé si como país, pero es el de jugamos como nunca, perdemos como siempre ¿Cómo cambiarlo?

Había jugadoras que habían tenido muchísimos partidos en selección y alguna que otra victoria habían tenido en algún amistoso, pero nunca en partidos oficiales. Se pasaron muchísimas generaciones y comandos técnicos para lograr un primer triunfo oficial que diecinueve años que no se daba. Trabajamos muchísimo en eso y la jugadora fue resiliente y lo captó rápido. Y yo siempre le dije a las jugadoras que si bien la historia está, hay que escribirla, pero se puede escribir y reescribir también.

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Ganamos un partido, no nos tiene que conformar. Tenemos que ganar otro para pasar a que sea de casualidad a una causalidad. Ganamos dos, bueno, ganamos los dos, los dos en Cusco. Ahora hay que lograr puntos en el llano. Vamos a Argentina. No, pero a Argentina nunca se le ganó. Nosotros tenemos que mínimo empatar. Y estuvimos a dos mano a mano de poder ganarlo. Me acuerdo que cuando terminó el partido, tengo buena relación con los dirigentes de la Selección Argentina, de la Federación. Yo decía: “Perdón, pero yo soy peruano y tengo que defender los derechos de Perú, y nosotros jugamos muchísimo también”. Y también para nosotros ese partido con Argentina creo que significó un antes y un después. Para nosotros fue un partido especial.

- ¿No el de Chile?

El de Chile creo que rompió. Creo que abrió la puerta. Y obviamente que el de Chile fue el más importante en la construcción. Pero nosotros creemos, y esto lo dice mucho Gastón Camargo, mi auxiliar, también argentino, dice: “Yo creo que hay un antes y un después del partido de Argentina”. Nosotros nos jugamos muchísimas cosas con el partido de Argentina. Y mirá, vos sabés que el argentino tiene la particularidad que, o es amado o es odiado, pero si hay un país que lo quiere mucho al argentino es Perú. Yo no quería que nuestras jugadoras entraran en eso.

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- Argentina se jugaba el campeonato.

Se jugaba la vida, estaban preparados festejos, una persona vino y cantó el himno. O sea, estaba todo dado. Los conozco, sé cómo son, cómo piensan. Y nosotros nos fuimos a jugar la vida y creo las jugadoras entendieron que ya somos cosa seria.

Yo sentía que a veces se le bajaba un poco el precio a los resultados, a las gestas deportivas que habían logrado las jugadoras en los primeros partidos en Cusco. Y me parece que, que el de Argentina fue, es un antes y un después.

- ¿El gol de Cherrie Cox fue el que más gritó?

En mi carrera como entrenador, sin duda.

Cherrie Cox marcó el empate de Perú ante Argentina en Buenos Aires. La atacante ensayó un fuerte remate que movió las redes de la portera de la 'albiceleste'. Crédito: Conmebol.

- Yo se lo preguntaba por la Liga de Naciones, pero no por toda la carrera

Sí, toda la carrera. El otro día se lo dije a mi papá. Para mí es un partido especial. Además, habían habido unas declaraciones que me habían parecido poco felices del entrenador —Germán Portanova— que decía que éramos una selección que solamente conglomerábamos gente en el área y solamente defendíamos. Y fue un poco todo porque también sabíamos que en el partido con Ecuador, el planteo no había estado mal, pero una parte del juego sí. No habíamos casi inquietado a Ecuador, no habíamos logrado esa transición.

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- ¿Qué cree que pasó con Ecuador?

Ecuador tiene un modelo de trabajo similar al que estamos construyendo en Perú, con muchas jugadoras jóvenes, de buen trato de balón. No olvides que Ecuador tenía fecha libre en el medio, nosotros no. Ellos habían con un descanso ocho días, que no se sintió. La idea era que sabíamos que cometían algunas desatenciones sobre todo en defensa o en salida, y que si presionábamos ahí y podíamos transicionar, lo íbamos a lastimar. A veces los planteos se plantean en función de lograrlo. Creo que en la parte defensiva estuvimos bien y nos quedamos con ese sinsabor de que generamos muy poco en las transiciones. No lastimamos en transiciones. Cosa que sí con Argentina. Con Argentina cambiamos.

- Raquel Bilcpae empezó muy bien. Incluso ella también declaró a la mitad del proceso no la estaba pasando bien fuera de las canchas. ¿Cómo recuperar ese gran nivel que ella mostró al comienzo?

Raquel hace un partido extraordinario con Chile. Hace un gol, una asistencia y las volvió locas a las defensoras chilenas. Muchos dicen como que fue de mayor a menor y ella también lo siente. Y yo le dije: “En todos los partidos has sido importante por algo”. Por ejemplo, en el partido con Uruguay, las dos faltas que hace Laura Felipe, que son doble amarilla en media hora, la destruyó Raquel, porque fueron dos faltas de doble amarilla en media hora. Raquel lo que tiene que trabajar es en las tomas de decisiones. Es una de las jugadoras de nuestra liga que prontamente va a emigrar, porque su nivel da para que juegue en otras ligas de mayor roce, de mayor importancia, que creo que le va a aportar cosas a ella.

- ¿Y de la liga de acá qué piensa?

Es una liga incipiente, que está teniendo un crecimiento exponencial, como creo que va un poco de la mano del proyecto del fútbol femenino en general a nivel mundial y a nivel continental en CONMEBOL. Pero creo que estamos en ese crecimiento que es exponencial y que se ve todavía un poquito rezagado con respecto a otras ligas. En eso nada más tenemos que trabajar hoy también. Si tenemos mejores futbolistas, si tenemos mejores entrenadores, formadores, tenemos mejores jugadoras formadas. Si tenemos mejores jugadoras formadas, tenemos mejores equipos. Si tenemos mejores equipos, tenemos una mejor liga porque se juega mejor. Por ende, debemos tener mejores jugadoras y mayor cantidad y caudal de jugadoras para que se note en la selección. Y si a la selección le va bien, les va bien a todos.