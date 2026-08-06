El equipo de la Liga MX que tiene en la mira a Juan Reynoso como su próximo DT: está libre tras su salida de Melgar

El club felino sondea la disponibilidad del técnico peruano, libre tras dejar a FBC Melgar en 2026, y revisa si avanza con su entorno luego de que Gerardo Torrado acercara su nombre a la directiva (Selección Peruana)

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La posibilidad de que Juan Reynoso retome protagonismo en el fútbol mexicano comenzó a tomar fuerza en las últimas horas. El técnico peruano, de 56 años, figura entre los nombres que Tigres UANL maneja para encabezar su próximo proyecto deportivo, en un escenario en el que la institución aún no oficializó a su nuevo entrenador.

De acuerdo con versiones difundidas en medios y espacios especializados vinculados a la actualidad del club, Reynoso aparece como una alternativa considerada por la cúpula felina. En ese marco, se reportó que la directiva se comunicó con el representante del entrenador para conocer su disponibilidad y, a partir de esa información, valorar un eventual avance en las conversaciones.

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Por ahora, el panorama se mantiene en etapa de análisis. No hay oferta formal ni acuerdo cerrado entre las partes, aunque los primeros movimientos reflejan que el nombre del exDT de Perú volvió a instalarse en la lista de candidatos que Tigres revisa antes de definir quién ocupará el banquillo en la siguiente fase.

Interés de Tigres y las versiones sobre el primer acercamiento

El nombre de Juan Reynoso volvió a aparecer en la Liga MX luego de que versiones periodísticas lo ubicaran entre las alternativas de Tigres UANL para reemplazar a Guido Pizarro. (Cruz Azul)

El interés por Reynoso fue atribuido, en primer término, al portal ‘FAFHOO’, que sigue la actualidad de Tigres UANL. Ese sitio indicó que el entrenador peruano fue propuesto por el director deportivo Gerardo Torrado como una opción para dirigir al equipo.

“Juan Reynoso se perfila como una de las opciones para asumir la dirección técnica de Tigres, tras ser propuesto por Gerardo Torrado. El estratega peruano y exjugador del Cruz Azul viene de dirigir al club FBC Melgar y a la Selección de Perú, donde su paso no fue el más favorable”, señaló el citado portal.

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En paralelo, otra versión apuntó a un movimiento inicial de la conducción felina para saber si el técnico está disponible. Según esa información, Tigres se contactó con el representante del entrenador con la intención de conocer su situación y evaluar una posible contratación, aunque sin llegar todavía a un ofrecimiento concreto.

La lista de alternativas del club, en cualquier caso, no estaría cerrada. También se mencionó que la primera idea de Torrado para reemplazar al técnico argentino, Guido Pizarro, fue el mexicano Jaime Lozano, opción que finalmente quedó descartada cuando la discusión pasó a instancias superiores de la institución.

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Bajo ese contexto, Reynoso se mantendría como una carta sobre la mesa, sin que se confirme aún un diálogo directo con el entrenador. De acuerdo con lo informado por el insider ‘Rafael Chacón’, la propuesta de considerar al peruano estaría instalada en la dirigencia “por si la situación del club no mejora”.

Sueldos, proyecciones y el factor económico

Además del aspecto deportivo, un eventual fichaje de Juan Reynoso por Tigres implicaría una negociación económica importante, con cifras superiores a las que recibió en Cruz Azul. (Selección Peruana)

Además del análisis deportivo, los reportes incluyeron una proyección económica sobre un eventual acuerdo. Se indicó que, si Juan Reynoso asumiera como técnico de Tigres UANL, su remuneración podría ubicarse en un nivel similar al de Pizarro, alrededor de 1,5 millones de dólares anuales.

Esa cifra, siempre según las versiones publicadas, triplicaría lo que Reynoso habría percibido en su etapa anterior en Cruz Azul, donde se mencionó un salario de 500 mil dólares anuales.

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La comparación salarial se apoyó en el impacto de su paso por La Máquina. En México, Reynoso es recordado por haber conducido a Cruz Azul al título del torneo Guard1anes 2021, obtenido en el Estadio Azteca frente a Santos Laguna, logro que fue señalado como el corte de una larga espera sin campeonato de liga. En ese mismo ciclo, además, se mencionó que sumó el Campeón de Campeones 2020-21.

En ese marco, la dimensión del contrato se interpreta como un componente relevante para cualquier negociación, aunque hasta el momento no se informó sobre una propuesta en firme ni sobre cifras ofrecidas en una mesa formal. La situación permanece, por ahora, en el terreno de las posibilidades y el sondeo.

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Recorrido reciente: de Melgar al presente como agente libre

Después de finalizar su etapa en Melgar, Juan Reynoso quedó disponible para asumir nuevos retos y volvió a captar interés en México gracias a su experiencia y palmarés. (FBC Melgar)

Reynoso llega a este escenario sin equipo. En el primer semestre de la Liga 1 2026 fue apartado de su cargo en FBC Melgar durante el Torneo Apertura, situación que lo dejó como agente libre desde principios de año, según las versiones difundidas.

Los reportes coincidieron en que el entrenador regresó al club arequipeño en agosto de 2025 y se mantuvo al frente hasta marzo. En ese tramo, se detalló que dirigió 21 partidos, con un balance de ocho victorias, siete empates y derrotas. También se señaló que la decisión de su salida fue tomada por la dirigencia.

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En cuanto a su recorrido en el fútbol peruano, en uno de los textos se destacó su etapa en Universitario de Deportes, donde se consagró campeón del torneo local en 2009 y realizó campañas en la Copa Libertadores. A nivel de selección, se consignó que cuando asumió Perú en 2023 no replicó el mismo rendimiento y fue cesado en diciembre de 2023 tras una racha negativa.

En México, su trayectoria fue presentada con detalles de resultados y registros. Se indicó que en Puebla dirigió 46 partidos, con 16 victorias, nueve empates y 21 derrotas, y que ese rendimiento le permitió dar el salto a Cruz Azul. En el conjunto cementero, se mencionó que estuvo al frente en 75 encuentros, con 37 triunfos, 19 empates y 19 derrotas, además del título del Guard1anes 2021 y el Campeón de Campeones.

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Otra reconstrucción sobre su carrera incluyó una etapa anterior en Melgar, con el título nacional de 2015, el Torneo Clausura de ese mismo año, el subcampeonato de 2016 y el Torneo de Verano 2017, además de su perfil en Puebla por la consistencia defensiva del equipo.

Con ese currículum, Tigres UANL mantiene la evaluación abierta, mientras continúa la revisión de postulantes antes de adoptar una decisión definitiva sobre el próximo entrenador.