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Jesús Castillo no llega solo al Espérance Sportive: exfutbolista de Sporting Cristal avanza su incorporación al club de Túnez

La entidad más grande del fútbol tunecino ya dispone del seleccionado peruano. Ahora va por más en el mercado sudamericano y se ha fijado en un extremo que vivió dos pasajes en el Rímac

Jesús Castillo coincidirá con un viejo amigo en el Espérance Sportive. - Crédito: Difusión
Jesús Castillo coincidirá con un viejo amigo en el Espérance Sportive. - Crédito: Difusión
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El Espérance Sportive no se conforma con Jesús Castillo. Después de haber establecido una negociación directa, que a todos los efectos se materializará en una transferencia definitiva, ha puesto en marcha una búsqueda adicional en la región para revitalizar el aparato ofensivo.

De tal manera que, de acuerdo como avanzan medios africanos, ha fijado su atención en Washington Corozo, un viejo conocido del fútbol peruano que, en la actualidad, ha actuado con bajo rendimiento en Emelec. Al encontrarse sin club, hace más fácil una operación con el ‘taraji’.

Washington Corozo, al caer en Espérance Sportive. - Crédito: @vvzfoot
Washington Corozo, al caer en Espérance Sportive. - Crédito: @vvzfoot

De hecho, las tratativas se encuentran muy avanzadas y solo hace falta cuadrar el aspecto económico para que la negociación se cierre de una manera favorable. Una vez que se abrochen esos flecos, ‘Manchita’ se dispondrá a viajar con destino a Túnez.

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Allí, está de más decir, fabricará una estrecha relación con Jesús Castillo, a quien conoce a la perfección tras un periplo por Sporting Cristal, donde el ecuatoriano dio inicio a su carrera en el exterior, mientras el mediocentro se abría camino en el profesionalismo.

El delantero ingresó y marcó el tercero de los 'celestes' por Torneo Clausura. (Video: Liga 1 Max).

A Washington Corozo se le recuerda en La Florida por su velocidad, intensidad y desborde en el área, aunque también cobró mucha notoriedad por su ineficacia de cara al arco. Aun así, en su primera temporada como ‘rimense’ registró ocho goles.

Al año siguiente su desenvolvimiento decayó bastante, originando su salida a Pumas UNAM. Hubo una revancha personal en el 2023 con Cristal, asomándose a su mejor versión; no obstante, en líneas generales, su paso fue lastimero al completar 16 anotaciones en 82 presentaciones.

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Washington Corozo fichó por equipo internacional que Sporting Cristal enfrentó dos veces en 2023.
Washington Corozo atravesó dos periodos con Sporting Cristal. - Crédito: Liga 1

Castillo, a por la firma

Apalabrado el acuerdo, Jesús Castillo dijo adiós a Universitario de Deportes, con el que sumó una importante regularidad, iniciando la segunda semana de agosto. Con mucha ilusión, el futbolista peruano abandonó Perú con destino a Francia como viaje de conexión para luego trasladarse hacia Túnez.

A su llegada al aeropuerto internacional de Túnez-Cartago, Castillo Molina se mostró muy sonriente con la cámara del medio Nessma TV, que siguió su recorrido hasta la puerta de salida. Antes de subirse a un vehículo del Espérance Sportive, el seleccionado nacional tuvo la deferencia de compartir un saludo en tunecino.

El seleccionado peruano apareció en el aeropuerto Túnez-Cartago y apenas mandó saludos en tunecino. | VIDEO: Nessma TV

A falta de oficialidad, Jesús Castillo es nuevo futbolista ‘sangre y oro’. En las próximas horas deberá presentarse su anuncio de contratación después de haber superado las evaluaciones médicas de rigor. Para que la operación avanzará, hasta el punto de entrar en una instancia decisiva, la entidad tunecina desembolsó cerca de medio millón de dólares.

Con su llegada, el Espérance Sportive suma a un efectivo capaz de aportar seguridad defensiva, equilibrio en el mediocampo y visión de juego en la fase de salida. Consignar que su contratación se dio tras la salida de Onuche Ogbelu, pivote nigeriano que ha dejado la valla alta.

Jesús Castillo, acompañado de su agente, con destino al Esperance Sportive. - Crédito: @MickyJnr__
Jesús Castillo, acompañado de su agente, con destino al Esperance Sportive. - Crédito: @MickyJnr__

La plana directiva de la entidad ‘tarajino dará por cerrada su intervención en el mercado internacional. Analizará principalmente qué otras demarcaciones demandan una atención directa para mejorarlas con refuerzos que puedan dar la talla en la Championnat de Ligue Professionnelle 1.

Hay que mencionar que el Espérance Sportive ha acometido una reestructuración de plantel, facilitando la salida de futbolistas imprescindibles a otros clubes de África y perfilando rescisiones con aquellos puntuales que decepcionaron en el último curso liguero.

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