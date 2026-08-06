Amenazan de muerte a jugadores de Juventud Bellavista de Trujillo para ganar partido clave de la Copa Perú 2026

La previa de una semifinal departamental quedó atravesada por un mensaje intimidatorio que circuló en internet y que involucra a futbolistas de un club trujillano. (Juventud Bellavista)

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En las últimas horas, un video difundido en redes sociales expuso presuntas amenazas de muerte dirigidas a cuatro futbolistas del club trujillano Juventud Bellavista, a pocos días de un partido decisivo por la Etapa Departamental de la Copa Perú 2026.

En la grabación, atribuida por medios locales a presuntos delincuentes, se menciona a jugadores como Carlos Ascues, Paulo Lovera, Fabrizio Roca y Alexi Gómez y se les advierte sobre posibles ataques contra su integridad en la fecha del encuentro.

El episodio ocurre en la antesala del duelo de ida frente a FC Sport River de Florencia de Mora, programado para el domingo 09 de agosto en el estadio Mansiche de Trujillo. El cruce forma parte de una llave que se define en 180 minutos y entrega un cupo a la Etapa Nacional. Hasta el momento, se aguardaba un pronunciamiento de las autoridades sobre lo ocurrido.

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Video en redes y nombres mencionados

Un video difundido en redes sociales menciona a cuatro futbolistas de Juventud Bellavista, entre ellos Carlos Ascues, con presuntas amenazas antes de la semifinal de ida frente a Sport River. (N60 Noticias)

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, el material audiovisual contiene un mensaje intimidatorio en el que los autores se dirigen a cuatro integrantes del plantel: Carlos Ascues, Paulo Lovera, Fabrizio Roca y Alexi Gómez. Entre ellos figura Ascues, identificado en los textos de referencia como exseleccionado nacional y con pasado en Alianza Lima.

Las versiones recogidas en esos textos señalan que, en el video, los sujetos presuntamente condicionan la seguridad de los futbolistas a su desempeño en el compromiso del domingo 09 de agosto ante Sport River. En ese marco, el mensaje se interpreta como una exigencia para que “jueguen bien” el partido, bajo la amenaza de atentar contra sus vidas si no cumplen con lo planteado.

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La difusión de la grabación se produjo mientras Juventud Bellavista afinaba detalles para una jornada considerada clave dentro de su campaña en la Etapa Departamental. En uno de los textos aportados se sostiene que se trata de amenazas contra “4 jugadores” y que el hecho se conoció “a pocos días” de la semifinal de ida, lo que incrementó la preocupación en torno a la seguridad en la previa del encuentro.

Partido del domingo 09 de agosto en el estadio Mansiche

El duelo entre Juventud Bellavista y Sport River se jugará el 9 de agosto en el Mansiche, donde ambos equipos iniciarán una eliminatoria de 180 minutos por la Copa Perú 2026. (Juventud Bellavista)

El cruce entre Juventud Bellavista y FC Sport River está fijado para el domingo 09 de agosto a las 15:30 horas, en el estadio Mansiche de Trujillo, según la publicación difundida por las redes del club. El aviso también consigna que se trata del partido de ida de una serie de 180 minutos que definirá la clasificación a la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026.

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En esa comunicación, la institución detalló que Juventud Bellavista volvió al “histórico” Mansiche para disputar el primer choque de la serie y convocó a sus hinchas a acompañar al equipo. El club indicó que los “primeros 90” se jugarán en casa y planteó la idea de hacer sentir la localía en la tribuna de Occidente, asignada para su parcialidad.

La misma publicación precisó el contexto deportivo de la llave. Juventud Bellavista señaló que alcanzó esta instancia después de finalizar primero en el Grupo A de la Etapa Departamental y que enfrente estará el clasificado del Grupo B. También remarcó que el objetivo de la temporada es luchar por ganar la Copa Perú 2026 y que, para sostener esa aspiración, debe superar esta eliminatoria de ida y vuelta.

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Además, el comunicado incluyó información de acceso al estadio: “Entrada general: S/ 20.00”, junto con la identificación del sector “Tribuna Occidente” para Juventud Bellavista. En el mensaje, el club insistió en el carácter colectivo del apoyo y en la necesidad de un acompañamiento constante “desde el primer minuto hasta el final”.

A la espera de un pronunciamiento oficial

El caso permanece sin un pronunciamiento oficial, mientras crece la expectativa por las medidas que podrían adoptarse para garantizar la seguridad de los futbolistas involucrados. (Juventud Bellavista)

Tras la circulación del video, los textos aportados indicaron que se esperaba una respuesta de las autoridades sobre este hecho. La situación se conoció en paralelo a la preparación del plantel para el encuentro frente a Sport River, en un tramo del torneo en el que el margen de error es mínimo por tratarse de una serie que define el avance hacia la Etapa Nacional.

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En el material de referencia también se menciona a Alexi Gómez como otro de los jugadores aludidos, y se añade un antecedente vinculado a su carrera: se indicó que compartió vestuario con Carlos Ascues durante su paso por Alianza Lima y luego en Alianza Universidad, equipo del que ambos fueron separados “por actos de indisciplina”, según el texto proporcionado.

En ese escenario, la difusión del video dejó en el centro de la escena la seguridad de los futbolistas señalados y la necesidad de que las autoridades se pronuncien sobre la presunta intimidación, a pocos días de un partido que Juventud Bellavista enmarcó como parte de una llave decisiva de 180 minutos rumbo a la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026.

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La grabación difundida en redes señala a Carlos Ascues, Paulo Lovera, Fabrizio Roca y Alexi Gómez en la antesala del duelo de ida ante el FC Sport River por la Etapa Departamental de la Copa Perú 2026 (N60 Noticias)