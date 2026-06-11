Se conoció el responsable de confirmar el regreso de Raúl Ruidíaz y la fecha límite para anunciar en Universitario.

El regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes aún es una posibilidad, aunque la decisión dependerá de una persona en particular. El director deportivo, Antonio García Pye, entregó detalles sobre la situación de la ‘Pulga’ y remarcó la incertidumbre que rodea la negociación.

García Pye elogió al delantero de 35 años: “Es un superjugador, también lo conozco mucho, le tengo bastante aprecio”. No obstante, dejó claro que la definición está en manos del entrenador Héctor Cúper: “Reitero que eso está en manos del técnico”.

El dirigente explicó que Cúper tiene todas las opciones disponibles y será quien tome la decisión final. Además, indicó que el plazo para definir el plantel vencerá la próxima semana, antes del inicio de la pretemporada.

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“Él tiene en la mesa puestos que necesita, tiene nombres que están con la disponibilidad y él tomará las decisiones para cubrir y dar las prioridades que considere conveniente. Creo que eso no debe pasar de la próxima semana porque ya empieza la pretemporada”, señaló.

Antonio García Pye dio detalles sobre el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario.