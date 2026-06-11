Se conoció el responsable de confirmar el regreso de Raúl Ruidíaz y la fecha límite para anunciar en Universitario.

El regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes aún es una posibilidad, aunque la decisión dependerá de una persona en particular. El director deportivo, Antonio García Pye, entregó detalles sobre la situación de la ‘Pulga’ y remarcó la incertidumbre que rodea la negociación.
García Pye elogió al delantero de 35 años: “Es un superjugador, también lo conozco mucho, le tengo bastante aprecio”. No obstante, dejó claro que la definición está en manos del entrenador Héctor Cúper: “Reitero que eso está en manos del técnico”.
El dirigente explicó que Cúper tiene todas las opciones disponibles y será quien tome la decisión final. Además, indicó que el plazo para definir el plantel vencerá la próxima semana, antes del inicio de la pretemporada.
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“Él tiene en la mesa puestos que necesita, tiene nombres que están con la disponibilidad y él tomará las decisiones para cubrir y dar las prioridades que considere conveniente. Creo que eso no debe pasar de la próxima semana porque ya empieza la pretemporada”, señaló.
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Antonio García Pye, gerente deportivo de la ‘U’, se pronunció por el posible fichaje del delantero ítalo-peruano, que aún tiene contrato con Spezia Calcio. También habló de Raúl Ruidíaz
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