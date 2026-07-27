Ethel Pozo reacciona a ‘desplante’ de Janet Barboza con Xiomy Kanashiro: “No lo sentí gracioso”

Las declaraciones de Ethel Pozo generaron reacciones al recordar momentos que marcaron la convivencia entre los conductores del programa matutino. Sin Más que decir/ YouTube.

Las anécdotas detrás de cámaras de ‘América Hoy’ volvieron a convertirse en tema de conversación. Esta vez fue Ethel Pozo, quien durante el pódcast ‘Sin más que decir’ recordó un episodio protagonizado por Janet Barboza y la modelo Xiomy Kanashiro, una escena que, aunque en su momento pasó rápidamente al aire, hoy fue analizada desde otra perspectiva por los integrantes del espacio.

Todo comenzó cuando uno de los panelistas preguntó si los demás habían visto ‘la choteada’ que Janet le hizo a la novia de Jefferson Farfán durante una emisión del magazine. La mayoría respondió que sí recordaba el momento, mientras otro pidió volver a ver el clip para comentar lo ocurrido.

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Ethel Pozo revela que Janet Barboza tenía una "broma recurrente" con los colaboradores de 'América Hoy'. Captura: Sin + que decir.

En las imágenes recordadas durante el programa de Youtube, la cantante intentaba hacer un pedido musical a la agrupación invitada al set de américa Hoy. “Yo quiero hacer un pedido musical”, comentó la colaboradora, para luego explicar que quería escuchar una canción que le traía recuerdos.

Sin embargo, antes de que pudiera desarrollar su intervención, Janet Barboza tomó la palabra y respondió: "Otro día, Xiomy, porque no es momento de pedidos“, desviando inmediatamente la conversación hacia otro tema.

Aunque en el set se escucharon algunas risas e incluso ella comentó que “lo bueno es que acá somos una familia”, la escena dejó una impresión distinta entre quienes ahora la recordaban.

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Ethel Pozo revela que Janet Barboza tenía una "broma recurrente" con los colaboradores de 'América Hoy'. Captura: América Hoy.

“No lo sentí gracioso”

Luego de ver nuevamente el video, Ethel Pozo fue la primera en expresar su opinión. "No lo sentí gracioso“, comentó, dejando claro que la intervención de Janet no le pareció una simple broma. ”No, esa no fue“, respondió, mientras otro integrante del espacio añadió que el comentario había sido ”muy directo, muy serio“.

Las declaraciones dieron paso a una conversación mucho más amplia sobre el estilo de conducción de Janet Barboza y la forma en que interactuaba con quienes compartían el set de televisión.

Ethel Pozo revela que Janet Barboza tenía una "broma recurrente" con los colaboradores de 'América Hoy'. Captura: América Hoy.

Ethel asegura que no fue un hecho aislado

Para Ethel Pozo, aquella escena con Xiomy no fue un episodio excepcional. La conductora recordó que durante los años que compartió con Janet Barboza en ‘América Hoy’ era habitual escuchar ese tipo de comentarios dirigidos a colaboradores o invitados.

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"Janet tenía varias de esas“, recordó entre risas, antes de explicar que muchas veces la conductora interrumpía a quienes intentaban participar para cambiar rápidamente de tema.

Según Ethel, siempre tuvo la impresión de que Janet consideraba esas respuestas como parte de su sentido del humor. "Yo creo que ella piensa que eso es gracioso“, comentó durante el pódcast.

Ethel Pozo revela que Janet Barboza tenía una "broma recurrente" con los colaboradores de 'América Hoy'. Captura: América Hoy.

<b>También recordó a Jean Paul Santamaría y Leisy Suárez</b>

Mientras avanzaba la conversación, Ethel Pozo explicó que Xiomy no había sido la única colaboradora que vivió una situación similar. La conductora mencionó que Jean Paul Santamaría y Leisy Suárez también recibieron comentarios parecidos durante su paso por el programa.

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Incluso recordó que, prácticamente, cada vez que llegaba un nuevo colaborador al magazine, Janet repetía esa dinámica. Fue entonces cuando uno de los panelistas resumió la situación diciendo que era "su broma recurrente“, frase con la que Ethel estuvo completamente de acuerdo.

Ethel Pozo revela que Janet Barboza tenía una "broma recurrente" con los colaboradores de 'América Hoy'. Captura: América Hoy.

<b>El recordado enlace de Leisy Suárez</b>

Durante la conversación también salió a relucir un episodio protagonizado por Leisy Suárez, quien realizaba un enlace desde exteriores.

Uno de los panelistas recordó el llamado “enlace microondas” que realizó la exintegrante de Alma Bella, mientras otro comentó que el episodio relacionado con unos vestidos para una quinceañera había sido uno de los momentos más incómodos.

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Ethel Pozo revela que Janet Barboza tenía una "broma recurrente" con los colaboradores de 'América Hoy'. Captura: Sin + que decir.

Según relataron, Leisy realizaba normalmente su enlace cuando Janet volvió a intervenir con un comentario que terminó opacando la participación de la colaboradora.

Ethel Pozo revela que Janet Barboza tenía una "broma recurrente" con los colaboradores de 'América Hoy'. Captura: Sin + que decir.

Los presentes coincidieron en que aquella escena fue una de las más recordadas por el equipo del programa y hasta bromearon con buscar nuevamente el video para volver a verlo.

Ethel Pozo revela que Janet Barboza tenía una "broma recurrente" con los colaboradores de 'América Hoy'. Captura: Sin + que decir.