Alianza Lima presentará un oficio a la CONAR por el arbitraje controversial de Augusto Menéndez ante Comerciantes Unidos por Liga 1 2026

El codazo de Alexis Cossio contra Jairo Vélez que desató la polémica. - Crédito: ClubALOficial

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En los despachos del estadio Alejandro Villanueva no se han quedado con los brazos cruzados tras la polémica suscitada en el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos, en Cutervo, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. De manera unánime, se ha decidido presentar un oficio ante la Comisión Nacional de Árbitros por la actuación controversial de Augusto Menéndez.

El empate 2-2 quedó en un segundo plano por el arbitraje de Menéndez, quien pasó por alto una clamorosa infracción contra Jairo Vélez en el área al tiempo que, según una revelación externada por Franco Navarro Mandayo, agredió verbalmente a Fernando Gaibor mientras este solicitaba una labor con mayor transparencia.

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Alianza Lima empató 2-2 con Comerciantes Unidos por Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: Liga Profesional.

“Las imágenes son claras, el club seguramente en las próximas horas va a presentar un reclamo formal. Nosotros ya estamos enfocados en el siguiente partido, ustedes vieron lo que pasó ayer, no nos queda otra que seguir trabajando pero sí hay que dejar un precedente porque esto no puede seguir pasando”, declaró Navarro.

El propósito en Alianza Lima es que tanto Augusto Menéndez como Jesús Cartagena, el árbitro a cargo de la supervisión del Sistema de Videoarbitraje, nunca más sean designados en los partidos de los ‘íntimos’. Por mientras, en el bloque aliancista se espera “un pronunciamiento de la CONAR y que se divulguen los audios del VAR”.

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El gerente deportivo explotó en entrevista tras el empate en la ciudad de Cutervo - Crédito: L1MAX.

Conviene mencionar que Menéndez ya se encontraba en el ojo de la tormenta desde hace varios días atrás, luego de un arbitraje pésimo en el Universitario vs Asociación Deportiva Tarma, por el arranque del Torneo Clausura 2026.

En aquel compromiso, el juez no sancionó un penal claro en contra de José Rivera. Incluso llegó a ser llamado para revisar la acción mediante la pantalla VAR, pero ni así dio su brazo a torcer. A partir de esa controversia, la ‘U’ preparó una queja formal en contra del silbante.

Eryc Castillo se convirtió en una pesadilla para Comerciantes Unidos. - Crédito: Liga 1

Igualada amarga y polémica

Alianza Lima sigue refrendando su buen hacer en ciudades de altura en la Liga 1. En su nueva visita a la ciudad de Cutervo, para medirse contra Comerciantes Unidos, la disciplina ‘blanquiazul’ rescató un empate a dos durante un trámite muy accidentado y polémico del que se hablará a lo largo de la semana.

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Un gol inicial de Eryc Castillo, luego de un espléndido servicio en largo de Fernando Gaibor, abrió la cuenta en el estadio Juan Maldonado Gamarra. A continuación, para sorpresa de los presentes, las ‘águilas cutervinas’ remontaron con anotaciones de Matías Sen y Josuee Herrera, aunque la felicidad no logró sostenerse por la igualada definitiva de la ‘Culebra’.

Los 'blanquiazules' se tuvieron que conformar con el empate frente a su rival de turno en Cutervo - Crédito: L1MAX.

Entremedias, hubo dos acciones más que controversiales que demostraron la inoperancia del silbante Augusto Menéndez junto a su terna arbitral: una agresión de Alexis Cossio contra Jairo Vélez con un codazo al rostro dentro del área y la demora en la resolución del último gol de Alianza Lima.

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De ahí que en la interna del club de La Victoria haya surgido mucha incomodidad y preocupación por la manera en cómo los árbitros conducen los partidos a lo largo del periodo. Con el afán de proteger sus intereses deportivos, los aliancistas elevarán una queja formal a la CONAR por el desempeño de las autoridades sobre el verde.

Renzo Garcés en un duelo individual con Rodrigo Vilca. - Crédito: Liga 1

Alianza Lima, en la siguiente jornada, recibirá en el estadio Alejandro Villanueva a Alianza Atlético, oponente que lo ocasionó más de un dolor de cabeza en la primera parte del año con un empate sin goles, en Trujillo, por los primeros compases del Torneo Apertura 2026.

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Los de Pablo Guede, actualmente, son los ganadores del campeonato inicial del 2026 y aparecen en la cima de la Tabla Acumulada, aunque en el Torneo Clausura ha perdido un poco de terreno a comparación de Universitario y FBC Melgar, líderes invictos tras dos fechas disputadas.