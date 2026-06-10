La dura respuesta de Antonio García Pye tras las polémicas declaraciones del representante de Miguel Silveira: “Es una temeridad”

Antonio García Pye rechazó la versión atribuida a Robson Lima, representante de Miguel Silveira, y sostuvo que no existe un mecanismo de presión en el vestuario sobre el entrenador ni sobre las sustituciones (Universitario de Deportes)

La controversia estalló después de que Robson Lima, representante del mediocampista brasileño Miguel Silveira, afirmara públicamente que dentro del plantel de Universitario de Deportes existían futbolistas con poder para incidir en decisiones sensibles del comando técnico, desde la formación titular hasta los cambios durante los partidos.

La respuesta institucional llegó por voz de Antonio García Pye, gerente deportivo del club, quien consideró que esas declaraciones cruzaron un límite por el alcance de lo que sugieren y por la ausencia de nombres propios.

García Pye sostuvo que el señalamiento no solo abre sospechas sobre supuestos líderes de camerino, sino que también arrastra a los distintos cuerpos técnicos que coincidieron con Silveira en su paso por el equipo.

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En esa línea, afirmó que el club ya tomó medidas internas y que el tema quedó en evaluación del área legal, mientras él, en su rol, se enfocó en desmentir el escenario descrito por el agente.

“Es algo totalmente irresponsable”

Universitario salió al frente de las acusaciones sobre presuntas influencias en decisiones técnicas. Antonio García Pye negó el escenario y confirmó acciones desde el área legal. (Universitario de Deportes)

El gerente deportivo lamentó la forma y el fondo de las expresiones del representante. “Es algo totalmente irresponsable, es un desliz, una temeridad lo que ha hecho porque compromete a ‘x’ jugadores porque no da nombres, a tres comandos técnicos que han estado presentes durante la estadía de Miguel en el club, por lo tanto, eso es totalmente irresponsable”, declaró en RPP.

En el mismo pronunciamiento, García Pye cuestionó que se sostenga una acusación de esa magnitud sin identificar responsables concretos y atribuyó ese tipo de intervenciones a una estrategia que, según él, suele aparecer en momentos de salidas o negociaciones contractuales. “Algunas veces algunos representantes creen proteger a sus representados justificando alguna salida o pedido de rescisión buscando fantasmas o creando novelas o narrativas que lo que hacen es perjudicar más”, expresó.

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El directivo negó que en el plantel crema se registre un mecanismo de presión sobre el entrenador y sostuvo que corresponde cerrar filas en torno a quienes trabajan día a día. “Ya el área legal está por su lado trabajando en el tema, pero yo lo que tengo que hacer es desmentir y, en ese caso, poner las manos al fuego tanto por los jugadores como por el comando técnico que trabajan con una responsabilidad grande”, afirmó.

García Pye admitió que el rendimiento y las decisiones deportivas están expuestos a errores, como en cualquier organización, pero marcó distancia con la idea de una manipulación aceptada por el cuerpo técnico. “Puede haber errores, como en todas partes, pero decir que hay técnicos que se dejen manipular de esa manera impunemente y lo permitan, es falta de respeto a la carrera de cada uno de ellos y también a los jugadores”, añadió.

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Qué dijo sobre Miguel Silveira

Universitario explicó que la salida de Miguel Silveira responde a una evaluación técnica y no a cuestionamientos personales, pese a la controversia surgida en los últimos días. (Universitario de Deportes)

En su respuesta, el gerente deportivo diferenció la conducta del futbolista de las afirmaciones de su entorno. Aseguró que le sorprendió el tono del representante por el vínculo previo que habían sostenido y por el tipo de conversaciones que mantuvieron. “Me sorprende este exabrupto del representante porque yo he hablado con él y siempre ha sido de lo más prudente y reflexivo y hemos tenido un diálogo bastante abierto y cordial”, señaló.

Sobre Miguel Silveira, García Pye insistió en una valoración positiva y aseguró que, hasta antes del giro del conflicto, la conversación con el entorno del jugador se había desarrollado con apertura. “Siempre le he dicho que Miguel es un muchacho espectacular, responsable y profesional. Creo que tiene calidad”, manifestó.

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También explicó que, antes de que se definiera su salida, existió la posibilidad de una continuidad. “Antes que se vaya, el profe Rabanal nos habló la posibilidad de renovarle”, indicó. Sin embargo, precisó que la evaluación posterior del actual comando técnico cambió el panorama deportivo, sin que eso implique un cuestionamiento personal o profesional hacia Silveira.

“Ya luego de las evaluaciones que ha hecho el actual comando técnico, no lo tiene en sus planes no porque no sea un buen jugador, sino porque tiene en un esquema táctico que trata de cubrir ciertos puestos y lo consideró prescindible”, dijo. Según su versión, esa decisión se comunicó de manera directa y sin rodeos. “Con toda esa transparencia se le explicó, lo comprendió y hemos estado negociando los términos de esa resolución de la manera más cordial”, agregó.

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García Pye aseguró que no encuentra una explicación para el cambio de tono en el discurso del agente. “Ahora que ha salido con una metralleta a lanzar a diestra y siniestra balas que no comprendo, no tengo explicación. Tendrá que darlas en su momento”, sostuvo.

Finalmente, el directivo afirmó que duda que el futbolista respalde los términos empleados por su representante y dejó abierta la posibilidad de que el propio Silveira se pronuncie. “Dudo que Miguel avale lo que ha dicho, pero habrá que preguntárselo en su momento”, declaró.

Lo que afirmó Robson Lima sobre supuestas presiones internas y la negociación de rescisión

Robson Lima señaló que los jugadores le hacían la alineación al entrenador. Créditos: Mano a Mano / Youtube.

Más temprano, Robson Lima instaló la controversia al asegurar que el mediocampista brasileño quedó condicionado por decisiones tomadas dentro del vestuario y no solo por criterios del entrenador. “No voy a nombrar, no recuerdo los nombres de los jugadores, pero había dos o tres que hacían las alineaciones. En algún momento, cuando iba a hacer un cambio, decían: ‘No pongas a este, pon a otro’”, dijo en el programa Mano a Mano.

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El agente sostuvo que su versión fue comunicada previamente al club. “Yo ya hablé con los dirigentes antes de hablar con ustedes. No es algo que estoy diciendo a espaldas de nadie; ellos ya saben esto directamente de mí”, afirmó.

Lima agregó que, según su relato, la situación se reflejaba incluso antes de que el equipo realizara modificaciones durante el partido. “Otra cosa: ustedes vieron que él no calentaba. Calentaban todos, ponían un lateral izquierdo en su puesto, un número cinco en su puesto, hasta arquero, de repente podía poner, pero a él no lo consideraban y eso nos preocupaba porque queríamos saber el motivo”, sostuvo.

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El representante remarcó que, siempre según su versión, el episodio no habría afectado solo a Silveira. “No recuerdo el partido, puedo preguntarle a Miguel, pero esto no ocurrió una sola vez. Pasó con él y con otros jugadores también. No sucedió solamente con él”, añadió.

El agente afirmó que, al consultar por la situación, recibió comentarios favorables sobre el jugador desde la dirigencia. “Yo mismo llamé varias veces para preguntar qué problema tenía Miguel allá, por qué no lo consideraban. De parte de los dirigentes, solo escuché cosas buenas”, señaló.

De acuerdo con el representante, Miguel Silveira figura entre los jugadores que saldrán de Universitario como parte de la reestructuración del plantel con miras al Torneo Clausura 2026 y ya mantiene conversaciones con el club. Además, afirmó que la iniciativa de terminar el vínculo no partió del futbolista. “Incluso Miguel me preguntó: ‘Robson, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué quieren que me vaya? ¿Por qué estábamos hablando de renovación de contrato?’”, declaró.

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Lima sostuvo que la negociación en curso busca definir el procedimiento para la rescisión. “Ahora estamos en negociaciones para rescindir el contrato. Como usted mencionó, es el club quien quiere rescindir, por lo que debe definir cómo proceder”, apuntó.

También afirmó que no se trató de una discusión por dinero y describió la posición del jugador. “Nuestra intención no era el dinero. Miguel cuenta con una estructura económica sólida desde los doce años. Su objetivo era retribuir en la cancha el esfuerzo realizado por el club, la hinchada y ustedes”, aseguró.