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Rodolfo Acuña renuncia al Ministerio de Economía horas antes del fin del mandato de José María Balcázar

El titular del MEF presentó su carta de salida y destacó los resultados económicos alcanzados durante su gestión

Rodolfo Acuña Namihas sucede a Gerardo Arturo López Gonzales como la nueva cabeza del MEF.
Rodolfo Acuña Namihas sucede a Gerardo Arturo López Gonzales como la nueva cabeza del MEF. Foto: PCM
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El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Acuña, presentó este lunes su renuncia al cargo, horas antes de que concluya el mandato del presidente interino José María Balcázar y se concrete la asunción de la jefa de Estado electa, Keiko Fujimori.

La carta de dimisión fue presentada pasadas las 16:00 horas, según el documento al que accedió Infobae. "Al acercarnos al término de esta etapa de gobierno, quiero expresarle mi sincero agradecimiento por la confianza depositada en mí y, especialmente, por haberme brindado la oportunidad de acompañarlo", se lee al inicio de la misiva.

Acuña sostuvo que deja una economía con crecimiento y estabilidad, con un avance de 3.2% del PBI (Producto Bruto Interno) tras 22 meses de expansión, inversión privada y pública al alza, un déficit fiscal de 1.3% y reservas internacionales superiores a US$ 100 mil millones.

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“Las exportaciones, el empleo y los ingresos de las familias también muestran una evolución favorable”, añadió al señalar que deja condiciones para que la administración de la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) continúe con el desarrollo económico.

MEF

No obstante, advirtió que “estos resultados no significan que todos los problemas estén resueltos”, ya que “persisten importantes brechas sociales, de infraestructura y de servicios públicos, así como la necesidad de aprovechar nuestro talento potencial, generar más empleo formal y mejorar sustancialmente la calidad del gasto público”.

En desarrollo.

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