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El dolor de Raúl Ruidíaz tras retrasarse su regreso a Universitario: “Si no llega ahora, no vuelve más”

La vuelta de la ‘Pulga’ podría caerse una vez más. Esto lo obligaría a tomar medida radical de cara al futuro

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El periodista Gustavo Peralta reveló la postura de la 'Pulga luego de que no avanzaran las negociaciones con la directiva. Créditos: L1 Max / X.

Con el paso de las horas, el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes enfrenta nuevas dificultades. Aunque el delantero manifestó su disposición para colaborar con la directiva en la resolución de su salida de Atlético Grau, las negociaciones permanecen detenidas por diversos factores.

El periodista deportivo Gustavo Peralta compartió el sentir de Ruidíaz en la reciente edición del programa L1 Radio. “Hoy muy movido y golpeado, porque pensó que a esta altura ya se podía cerrar y hoy el panorama ha cambiado”, expresó, generando sorpresa entre sus compañeros.

El periodista agregó que “ha hecho mucho esfuerzo. Y él pensaba que a esta fecha, hoy, ya tenía cerrada la posibilidad de volver a Universitario”.

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Además, advirtió que el regreso de la ‘Pulga’ a Ate podría complicarse con el paso de las horas. “Y si llegas a esta fecha y no está, es complejo. La ‘U’ va a esperar la decisión de Lapadula. Vamos a ver”.

Finalmente, Peralta aseguró que la situación no solo afecta el ánimo del delantero, sino que podría llevarlo a tomar una posición definitiva. “Si no llega Ruidíaz en esta, no vuelve más a Universitario”, concluyó.

El dolor de Raúl Ruidíaz tras retrasarse su regreso a Universitario.
El dolor de Raúl Ruidíaz tras retrasarse su regreso a Universitario.

Los motivos que retrasaron el regreso de Ruidíaz

El regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes se ha complicado tras varios días de negociaciones con la directiva ‘crema’, y el problema no se limita únicamente a las partes involucradas, sino que también incluye a terceros.

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De acuerdo al periodista Mauricio Loret de Mola, el técnico Héctor Cúper fue informado sobre las diferencias existentes entre algunos jugadores de Universitario y Ruidíaz. Esta situación habría detenido el avance de las conversaciones entre el delantero y los dirigentes.

“Según lo que me dicen, Cúper ya sabe que hay un problema con alguno del vestuario y que quizás algunos del vestuario no lo quieren. Algunos sí, otros quizás no. Ese sería un impedimento menor, porque entiendo que han pedido que se solucione esto en caso vaya a llegar”, señaló en el programa Mano a Mano.

Loret de Mola explicó que las diferencias con integrantes del plantel representan un inconveniente adicional, pese a que el propio Ruidíaz ha mostrado disposición para facilitar las negociaciones entre Atlético Grau, dueño de su pase, y Universitario, incluso ofreciendo aportar parte de la cláusula de rescisión.

“Yo entiendo que Raúl Ruidíaz ha hecho todo lo que está en su alcance para poder jugar en la ‘U’, todo. Incluso se ha mostrado interesado en ayudar con la cláusula, todo como para poder vestirse de crema nuevamente”, añadió.

El periodista Mauricio Loret de Mola explicó lo que pasa en la interna de la 'U'. Créditos: Mano a Mano / X.

A este escenario se suma un factor administrativo clave. Inicialmente se esperaba que Sekou Gassama dejara Universitario de Deportes tras el Torneo Apertura, pero su posición cambió y ahora exige cobrar la totalidad del monto estipulado en su contrato antes de rescindir. Esta situación bloquea cualquier negociación y dificulta la incorporación de Ruidíaz, ya que el club debe seguir afrontando el salario del delantero senegalés.

En paralelo, Universitario abrió negociaciones con Gianluca Lapadula, una operación que representa una inversión importante. La institución le ofreció un plan de vida que contempla colegio para sus hijas y vivienda, con el objetivo de persuadirlo para dejar Italia y fichar por primera vez en el fútbol peruano.

La situación actual indica que solo uno de los dos, Gianluca Lapadula o Raúl Ruidíaz, podría sumarse a la ‘U’ para el Torneo Clausura. La preferencia apunta hacia la llegada del ‘Bambino’, debido a las diferencias de la ‘Pulga’ con algunos referentes del plantel.

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