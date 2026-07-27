Gran Parada Militar 2026: estos serán los aviones, helicópteros, bomberos y unidades especiales que desfilarán este 29 de julio

La Crl. EP Gladys Lizardo Arbildo, oficial de la Corporación de Oficiales del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, explicó los detalles de la preparación y los ensayos finales que realizan los integrantes de la institución antes de su participación en la Gran Parada Militar por Fiestas Patrias 2026.

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La Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 volverá a reunir a miles de personas en la avenida Brasil este 29 de julio, una de las actividades más esperadas de las Fiestas Patrias. Aunque no existe una cifra oficial, se estima que entre 150 mil y 250 mil asistentes acudirán de manera presencial para observar el recorrido de las delegaciones de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y otras instituciones, mientras que millones seguirán la ceremonia por televisión, radio y plataformas digitales.

Como ocurre cada año, el desfile no solo será una exhibición del poder operativo de las instituciones del Estado, sino también un espacio para recordar episodios históricos y rendir homenaje a quienes han marcado la historia del país. Para esta edición, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú preparan una participación con aeronaves, compañías históricas, unidades especializadas y equipos de rescate que han intervenido recientemente en emergencias internacionales.

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Fuerza Aérea presentará sobrevuelos, compañías históricas y una unidad integrada solo por mujeres

Más de 7,000 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participarán en la Gran Parada Militar 2025, que se realizará este 29 de julio en la avenida Brasil. Foto: Composición Infobae Perú

El comandante FAP Carlo Carrión Palacios, subdirector de Información de la institución, explicó que la preparación para la Parada Militar 2026 comenzó hace más de dos meses, con el objetivo de ofrecer un espectáculo que acompañe las celebraciones por la independencia.

Uno de los momentos más esperados será el despliegue aéreo, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Según indicó, la programación contempla el paso de helicópteros de instrucción pertenecientes a la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía Nacional, además de aviones de entrenamiento y aeronaves utilizadas en operaciones de lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, la participación de la FAP no se limitará al cielo. En tierra, la institución desfilará con cinco compañías, entre ellas una formación histórica que recreará a la 72.ª Compañía de Paracaidistas, considerada protagonista de la primera operación aerotransportada exitosa del continente americano.

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Durante el recorrido, el estandarte nacional será llevado por un oficial vestido con el uniforme utilizado por los aviadores de aquella época, similar al que empleó el capitán FAP José Abelardo Quiñones, declarado Gran General del Aire del Perú. Detrás de él marcharán efectivos caracterizados con los trajes históricos de los paracaidistas que participaron en la toma de Puerto Bolívar.

La institución también presentará delegaciones de la Escuela de Oficiales, la Escuela de Suboficiales y la Escuela de Avioneros, responsables de formar a los futuros pilotos, especialistas y personal técnico que integra la Fuerza Aérea.

Entre las novedades de este año destaca la presencia de una compañía de combate urbano integrada completamente por mujeres, entrenadas para operaciones de control del orden interno y atención de situaciones de emergencia. Este personal ha participado anteriormente en despliegues durante la pandemia del COVID-19 y en intervenciones relacionadas con el fenómeno de El Niño.

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Asimismo, desfilarán efectivos de Fuerzas Especiales, quienes utilizarán uniformes modernos diseñados para adaptarse a distintos escenarios geográficos como costa, sierra y selva. El comandante Carrión explicó que la evolución tecnológica ha permitido desarrollar prendas con mejores capacidades de camuflaje y equipamiento para enfrentar las exigencias actuales de las operaciones militares.

Durante la entrevista, el oficial también recordó el legado del capitán José Abelardo Quiñones, cuya figura continúa siendo el principal símbolo de la Fuerza Aérea. Destacó que, pese a tener la posibilidad de salvar su vida utilizando su paracaídas tras ser alcanzado por fuego enemigo, decidió dirigir su aeronave hacia una posición adversaria durante el conflicto con Ecuador, acción por la que es considerado uno de los principales héroes nacionales.

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Bomberos exhibirán unidades de rescate, equipo USAR y la reconocida perrita Kayra

Kayra trabaja junto al subteniente Daniel Herrera como un binomio especializado en búsqueda con canes. USAR Perú

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú también tendrá una destacada presencia durante el desfile de este 29 de julio. Leonidas Telenta Estela, director de Imagen Institucional de la institución, confirmó que participarán compañías provenientes de distintas regiones del país, junto con delegaciones históricas y modernas especializadas en atención de emergencias.

Uno de los elementos más representativos será el denominado Bosque de Banderas, integrado principalmente por mujeres bombero que representan a las 248 compañías y las 28 comandancias departamentales existentes a nivel nacional.

El desfile incluirá además escoltas con uniformes tradicionales que recuerdan los orígenes de la institución, fundada hace 165 años, así como compañías multipropósito equipadas con herramientas utilizadas en rescates vehiculares, ingresos forzados y atención de incendios estructurales.

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También participarán brigadas especializadas en protección respiratoria, cuyos equipos permiten a los bomberos ingresar a espacios con humo o ambientes contaminados para rescatar personas atrapadas.

Entre las principales atracciones estará el grupo USAR, especializado en búsqueda y rescate urbano, cuyos integrantes participaron recientemente en las labores de emergencia desarrolladas en Venezuela. Antes del inicio del desfile, este equipo realizará una exhibición de sus herramientas y procedimientos en las inmediaciones de la Municipalidad de Magdalena.

En esa demostración también estará presente Kayra, la perrita rescatista que se convirtió en uno de los rostros más conocidos del equipo de búsqueda tras su participación en operaciones de rescate en el terremoto de Venezuela. Junto a ella, los asistentes podrán observar parte del equipamiento empleado por los especialistas para intervenir en escenarios de desastres.

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La exhibición se completará con el paso de las autobombas, unidades de rescate, ambulancias y otros vehículos de respuesta que diariamente son utilizados para atender emergencias en todo el país. Según precisó Telenta, el Cuerpo General de Bomberos supera las 100 mil emergencias atendidas cada año mediante la central de emergencias 116, siendo los incendios una de las incidencias más frecuentes.